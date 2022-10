La primer temporada de la exitosa serie ‘ House of the Dragon ’ llega a su fin este domingo, 23 de octubre del 2022, y por tal motivo te llevamos todos los detalles de la precuela de Game of thrones , como por ejemplo dónde verla online y a qué hora podrás disfrutarla desde la señal de HBO Max .

El domingo 16 de octubre, se emitió el noveno capítulo de la precuela de “Game of Thrones”, en donde se ve el inicio de la guerra civil de la familia Targaryen, tras la muerte del rey Viserys I. En esta note contamos un resumen de lo que se vio y qué novedades tendremos en el episodio final.

VIDEO RECOMENDADO Precuela de Game Of Thrones | House of the Dragon

¿A qué hora se estrena House of the Dragon, capítulo 10?

Para que no te pierdas ningún detalle de lo que será el capítulo 10 de la sreie House of the Dragon, te contamos los diferentes horarios en los que podrás este episodio, según en la zona donde te encuentres:

Desde las 8:00 pm se podrá ver en México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador.

se podrá ver en México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador. Desde las 9:00 pm en Venezuela y Bolivia.

en Venezuela y Bolivia. A las 10:00 pm en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay.

en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay. En España podrás verlo desde las 03:00 am del lunes 24 de octubre.

¿Dónde puedo ver el capítulo 10 de House of the Dragon?

Desde este domingo, 23 de octubre del 2022, el capítulo 10 de House of the Dragon podrás verlo por la señal de HBO Max. Esta señal está disponible por cable y vía streaming .

Tom Glynn-Carneyn interpreta la versión adulta de Aegon II, mientras que Phia Saban da vida a Helaena Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿Qué sucedió en el capítulo 9 de House of the Dragon?

Este noveno episodio inicia con la reina Alicent (Olivia Cooke) enterándose que su esposo ha muerto. Ella intenta mantenerlo en secreto hasta saber qué hará, pues según ella cree, Viserys I le dijo que quiere que su hijo Aegon sea el heredero. La hija de Otto Hightower va en su busca de su padre por un consejo y este le dice que no diga nada sobre la muerte del rey hasta que encuentren a Aegon, quien se encuentra desaparecido.

La reina le pide a Sir Cole vaya en busca de su hijo y que lo traiga. Criston Cole va junto Aemond y se enteran de los lugares a los que le gustaba frecuentar Aegon. No solo burdeles sino espacios en donde los niños son abusados físicamente.

Tras encontrar a Aegon, el segundo con el nombre, se realiza la coronación y todo el pueblo es invitado a la ceremonia. Paralelo a esto, la princesa Rhaneys -quien estuvo encerrada por orden de los verdes- logra escapar de su habitación con la ayuda de un fiel caballero y decide ir hasta el lugar de la coronación, en donde también se encuentra su dragón.

Rhaenyra Targaryen en el final de temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿Qué pasó en el capítulo 10 y final de House of the Dragon?

Según lo que se mostró en el avance del episodio 10, se muestra que la princesa Rhaenys Targaryen llega volando en su dragón hasta donde está la princesa Rhaenyra y le cuenta que su padre ha muerto y que vienen por ella y por sus hijos. Tras ese comentario, Daemon le dice que no puede arrodillarse ante los verdes y que han robado su derecho de nacimiento.