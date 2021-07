En 1965, apenas trece años antes de que el mundo conociera a “Star Wars”, una novela llegó a las estanterías para convertirse en un clásico de la ciencia ficción. Pero “Dune” de Frank Herbert, a diferencia de la obra de George Lucas, tuvo mala suerte en cuestiones de márketing y su intento de convertirse en una franquicia en el cine y la TV quedó trunco. Este 2021, gracias a un director competente y actores de peso, la saga tiene una nueva oportunidad para capturar el público que no pudo en su momento. Y no podría haber elegido un momento más complicado, pero al mismo tiempo apropiado, para ello.

►Timothée Chalamet en su primera foto oficial como Paul Atreides en "Dune". (Foto: Warner Bros.)

LA TRAMA Y EL LEGADO

Cuando “Dune” llegue a los cines presentará a Paul Atreides (Timothée Chalamet, “Call me By Your Name”), quien viaja junto a su padre el duque Leto (Oscar Isaac) al planeta desierto Arrakis, donde tiene que encargarse de la cosecha de la especia Melange; la sustancia más importante del universo. Allí tendrá que enfrentar al enemigo histórico de su familia, el barón Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), así como desentrañar el misterio de los gusanos de arena; seres gigantes que vagan por el planeta.

“Dune” de Frank Herbert no es una novela sencilla de seguir y tampoco una con acción convencional. Entender la historia de Paul, destinado a convertirse en algo más grande de lo que él desea, pide al lector empaparse en vocabulario único y tener paciencia con los personajes, quienes conversan y tienen monólogos internos más de lo que dedican a ejecutar sus planes. En términos de ambición literaria, es lo más cercano que existe en la ciencia ficción a la saga de fantasía “Game of Thrones”, pero con menos mordacidad y más reflexiones filosóficas.

En gran parte de los años 70, el director chileno Alejandro Jodorowski intentó adaptar la novela al cine, proyecto para el que reclutó al aclamado dibujante francés Jean Giraud, más conocido como Moebius, para crear el apartado visual; así como a H.R. Giger, que luego diseñaría al xenomorfo de “Alien: el octavo pasajero”. Pero el “Dune” que Jodorowski tenía en mente, una versión muy distinta a la obra original como él mismo reveló en 2014 para un documental, no se concretó. Años después, el proyecto cayó en un director de ideas tan o más únicas, David Lynch; que la filmó con Kyle MacLachlan en el rol protagónico. La película fracasó tanto en la taquilla como en la crítica (es lo peor de Lynch, de acuerdo al recopilador de críticas Rotten Tomatoes).

A pesar de su mala suerte en el cine, el éxito de “Dune” en las librerías fue tan grande que el autor produjo secuelas, cada una más enreversada que la anterior, donde se exploran las consecuencias de la rebelión de Paul en la primera novela a lo largo de miles de años hasta la sexta entrega de la saga, “Casa capitular: Dune” (1985), tras la cual el autor falleció dejando incompleta la historia. Tuvieron que pasar 13 años desde la muerte del autor para que su hijo Brian Herbert y el novelista Kevin J. Anderson unieran fuerzas para escribir las esperadas secuelas y también precuelas.

EL MOMENTO DE “DUNE”

“Dune” tiene varias posibilidades de convertirse en la gran película del año. Su lectoría, pues en sus 56 años de existencia la saga ganó millones de fans que solo están esperando el momento para decirle a sus amigos y conocidos que tienen que ver la historia de Paul Atreides.

El segundo motivo es que, luego de esta moda de las historias distópicas para adolescentes, como “Los juegos del hambre” y “Maze Runner”, ya hacía falta una película de ciencia ficción no solo con forma, sino con fondo; con ideas y conceptos que hicieron famoso al género preferido de Arthur C. Clarke, Ray Bradbury y Ursula K. Le Guin. Entre estos conceptos se encuentra el del ecologismo del futuro, algo tan vital pero ignorado en la actualidad, cuando las emisiones de dióxido de carbono jamás habían sido tan altas; un destructor lento pero infatigable del planeta y que solo podría detenerse (momentáneamente) si una pandemia hace que la gente no salga de sus casas.

Por último, el elenco de “Dune” es de peso: Timothée Chalamet, Zendaya, Dave Bautista, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Javier Bardem; etc. Todos ellos serán dirigidos por Denis Villeneuve, el “niño prodigio” del sci-fi por películas como “La llegada” y “Blade Runner 2049”. La música está a cargo de Hans Zimmer, quien le dijo no a su colaborador usual Christopher Nolan para trabajar en en el planeta desierto.

Denis Villeneuve, director de "Dune", junto al actor JAvier Bardem, quien interpreta a Stilgar, fiero guerrero del desierto de Arrakis. Foto: Warner Bros.

En Arrakis aquellos recursos que damos por sentados, como el agua y el alimento, son escasos; la gente tiene que reciclar su orina y sudor para sobrevivir en un ambiente donde jamás llueve, pero que al mismo tiempo es el único lugar donde se encuentra la especia Melange, que permite viajar por el espacio y ver el futuro. “Dune” jamás había sido tan relevante como ahora, la única duda es si la humanidad está dispuesta a escuchar su mensaje.

MÁS DATOS

Villeneuve aceptó dirigir no una, sino dos películas de “Dune”. La extensión de la novela original es tal que una sola película sería insuficiente.

Además de la película, habrá una serie de televisión enfocada en la hermandad Bene Gesserit, grupo de mujeres que busca crear al ser humano perfecto a lo largo de cientos de años de procreación selectiva. También llegará por la plataforma HBO Max.

Puedes comprar “Dune” en español, de manera digital, en Amazon.com. También está disponible para Google Play Books.

