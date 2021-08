Conforme a los criterios de Saber más

Para que DC obtenga su mejor película en acción real, Disney tuvo que despedir a una de sus estrellas. James Gunn se había quedado sin trabajo cuando la oferta de Warner Bros. le llegó y él, ni corto ni perezoso, dijo que sí. El cineasta ya se amistó con los dueños de Marvel y volverá para “Guardians of the Galaxy 3″, pero no sin antes lanzar “The Suicide Squad” (“El Escuadrón Suicida”); donde muestra todos los trucos que le conocemos con otro envoltorio: la clasificación R (para mayores de 17 años).

¿”The Suicide Squad” es una buena película por tener más sangre y violencia? Hay fans que piensan eso y lo expresan en redes con frases como ‘Marvel no podría hacer esto’, o ‘así es como se hace cine para adultos, no niñerías’; fans que parecen olvidar que estamos ante actores y actrices adultos vestidos con lycra; necesariamente estamos ante lo infantil. Y eso es bueno, hay luminosidad en entregarse a los juegos de niños. El escritor de fantasía Neil Gaiman dijo hace unos años que “los adultos siguen caminos”, mientras que “los niños exploran” y James Gunn sigue esa frase al dedillo con su nueva película.

La trama

La película sigue a la Fuerza Especial X, reos con súper poderes que, a cambio de reducir su condena en 10 años, aceptan participar en misiones de alta peligrosidad; de ahí que reciban también el nombre de “Escuadrón Suicida”. Aquí vemos a Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), Polka Dot Man (David Dastmalchian) y Nanaue ‘Shark King’ (Sylvester Stallone); cuyos crímenes los han hecho merecedores del dudoso honor de pertenecer a este grupo.

Liderados por el operativo de campo Rick Flagg (Joel Kinnaman) y comandados a distancia por Amanda Waller (Viola Davis); el escuadrón se infiltra en la ficticia nación de Corto Maltés para destruir todo lo referente al Proyecto Estrella de Mar; cuyo origen extraterrestre podría poner en peligro a todo el mundo.

David Dastmalchian es Polka Dot Man. Foto: Warner Bros.

El desarrollo

Si una película se llama “El Escuadrón Suicida”, los protagonistas no solo han de estar expuestos al peligro, también deben morir. De ahí que la cinta del 2016 dirigida por David Ayer haya sido tan fallida entre otras cosas; y que incluso “Rogue One” de “Star Wars” fuese el verdadero “Escuadrón…” si consideramos cuántos personajes principales fallecen allí. James Gunn respeta el título, y las expectativas de la audiencia, con una película que no se corta en violencia sin dejar de ser divertida. Como “Deadpool” (2016), pero con más corazón y menos cinismo.

La marca de James Gunn está presente en las conversaciones de los personajes, en apariencia ridículas, pero que los convierten en objeto de empatía. Aquí empatizas con todos los personajes, incluso Nanaue, este tiburón humano cuya ternura nos recuerda al Groot del primer “Guardians of the Galaxy”, pero con suficiente sangre en las manos como para que nadie quiera abrazarlo… a menos que ese alguien sea Ratcatcher 2; quien se encuentra en el lado más brillante del espectro moral, ella es todo lo contrario a Peacemaker.

John Cena es Peacemaker. Foto: Warner Bros.

Flashbacks estilizados, división de la cinta por capítulos, alegorías visuales para representar la mente de los personajes. Al desplegar tales recursos en esta película, Gunn hace partícipe a la audiencia de la disociación que tienen los personajes. Cada película, incluso aquella que se sostiene más en la ciencia ficción o fantasía, tiene su nivel de realidad. Está en el narrador la elección de mantenernos allí o sumergirnos en lo que es imposible incluso para los mundos de ficción.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Gunn dijo que toda película es un experimento y que los resultados se ven al momento del montaje. También dijo que esta cinta funcionó bien cuando llegó a dicha etapa. El cineasta confió en su película, la cual también escribió, al punto de hacer una pausa en uno de los momentos más intensos de la trama para mostrarnos lo que pasó, en otro lado de la isla, minutos antes . Hacernos esperar por este pequeño desenlace da frutos.

Gunn no inventa la pólvora en su combo de violencia, humor y heroísmo; pero si un mérito tiene la cinta es en darle al Universo DC justamente eso. Esta saga empezó con oscuridad en “Man of Steel” (2013) y recién en los últimos años ha ido al otro extremo con “Shazam” y “Wonder Woman 1984” (la primera película de la Mujer Maravilla todavía tenía mucho de tenebroso). En cambio, “The Suicide Squad” está en equilibrio a pesar de que muestra más violencia que cualquier otra cinta de esta saga. Incluso sus defectos, como los villanos humanos de poca profundidad, no le quitan mérito. Gunn venció a DC, o mejor dicho, a Zack Snyder, en su propio juego. Y en el proceso les ha mostrado la luz. Ahora la pregunta es si seguirán esta ruta.

Daniela Melchior es "Ratcatcher 2". Foto: Warner Bros.

Dato

Puedes ver “The Suicide Squad” en HBO Max de Estados Unidos. En América Latina, la plataforma la lanzará en aproximadamente un mes.

La cinta llega a los cines de Perú el jueves 19 de agosto.

