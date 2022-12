Ya está en streaming “El hombre del Norte”, una película que llegó a las salas de cine del mundo en abril de este año sin el ruido con el que lo hacen los estrenos de las sagas de superhéroes, pero que ofrece tanto entretenimiento y acción como cualquiera de esos títulos.

Sin los clichés de los blockbusters, la historia de “The Northman” se destaca por ofrecer un viaje de poco más de dos horas (pero que pasan volando) en el que vemos una historia de revanchas con un final inesperado (y muchos giros a lo largo de la trama), pero además impresionantes imágenes y un elenco muy solvente encabezado por el sueco Alexander Skarsgård.

Skarsgård llevaba una década tratando de hacer una película sobre un tema que forma parte de su origen escandinavo: los vikingos, pero que no siempre se ha retratado con la fidelidad y el respeto histórico que merece. Cuando supo del interés que el director Robert Eggers tenía por este periodo, empezaron el proyecto que finalmente está en salas.

Aunque la cinta tuvo una fría recepción en cines, son varias las razones por las que vale la pena tener este estreno en cuenta ahora que está disponible en streaming a través de HBO max. Aquí te damos 10 motivos:

1. Acción que atrapa

“The Northman” nos presenta la historia del príncipe Amleth, quien es testigo del asesinato de su padre, el rey Aurvandil (Ethan Hawke), a manos de su tío, el bastardo Fjölnir, quien para hacerse de la corona manda a matar también al joven Amleth y toma como prisionera a su madre, la reina Gudrún (Nicole Kidman). Amleth huye y jura volver para cobrar su venganza. La trama, como ven, es la de un Hamlet, pero vikingo. Y no es coincidencia porque se dice que el dramaturgo británico inspiró su famosa obra en esta leyenda escandinava.

Pero el desarrollo de esta premisa es muy distinto a lo que te puedes imaginar. La película tiene mucho ritmo, por momentos sientes que estás ante uno de los episodios más sangrientos de “Game of Thrones”, por otros es una cinta de zombies y luego te recuerda a “Gladiador” de Ridley Scott. Si buscas una buena historia, esta película te la dará.

"El hombre del norte" se basa en mitología nórdica y tiene a los vikingos como protagonistas / Focus Features

2. Visualmente impresionante

Esta cinta ofrece una fotografía hermosa a cargo de Jarin Blaschke, un colaborador asiduo de Eggers.

La historia está ambientada a principios del siglo X en Islandia, pero en realidad se filmó en Irlanda del Norte y ofrece todo el imaginario gélido que requiere esta historia. Por momentos te sentirás tan pequeño como se ven los personajes ante los imponente glaciares y montañas que debemos recorrer acompañando a Amleth en su misión.

Anya Taylor-Joy es Olga en "El hombre del norte" / Focus Features

3. Un retrato diferente de los vikingos

Los vikingos han inspirado muchas ficciones de gran éxito, como las recientes “Vikingos” y “The Last Kingdom”, ambas disponibles en Netflix, pero tanto Eggers como Skarsgård querían hacer una producción muy respetuosa de la historia, a la vez que novedosa.

Aunque hay ciertas licencias creativas (en algunas indumentarias, por ejemplo, que han hecho notar algunos youtubers especializados en ese periodo), “The Northman” te transportará al año 900 D.C. y te permitirá sentir cómo era el mundo de los vikingos, en especial, desde una parte que no siempre es abordada: su cosmovisión, su conexión con lo sobrenatural y su poesía.

De hecho, el guion de “El hombre del norte” fue coescrito entre Eggers y el poeta islandés Sjón y la película se nos presenta dividida en 5 capítulos con cortes y transiciones que nos hacen preguntarnos qué ocurre realmente y qué es parte de un mundo de sueño o magia.

Ethan Hawke en "The Northman" / Focus Features

4. Escenas impactantes

“El hombre del norte” dejará varias escenas grabadas en tu memoria. El impresionante viaje que realiza Amleth hacía Islandia para recuperar su reino, donde deberá superar una tormenta cual Ulises para volver a ver a los suyos. O la batalla que realiza con un guerrero zombie para apropiarse de la espada draugr que le permitirá vencer a sus enemigos. También un torneo de quidditch sangriento en el que el joven príncipe es obligado a participar, cuando todavía no ha revelado su identidad, pero sobre todo el duelo final que tendrá con su tío, interpretado por el danés Claes Bang. ¡Brillante!

Claes Bang es Fjölnir, el motivo del odio de Amleth (Alexander Skarsgård) / Focus Features

5. Robert Eggers nunca defrauda

Si has visto “El faro” (2019) o “La bruja” (2015), sabes que Robert Eggers es uno de los cineastas jóvenes con mayor talento e imaginación en la actualidad y resulta muy interesante verlo en una historia tan diferente como la que propone “The Northman”.

Cuando veas esta cinta, préstale especial atención a un plano secuencia que se da en los primeros minutos de la película. El príncipe fugitivo está por realizar un ataque con otros vikingos. Al ser descubierto, un guardia ataca a Amleth con una lanza que detiene en el aire y da comienzo a una escena de acción brillante que demuestra que estamos ante un director único.

Robert Eggers rodando "The Northman" / Focus Features

6. El elenco es estupendo

El reparto de esta película definitivamente llama la atención de cualquiera: tiene a estrellas de la talla de Ethan Hawke y Nicole Kidman, junto a otros grandes talentos que ya se han convertido en ‘fetiches’ de Eggers: la estrella de origen argentino Anya Taylor Joy, que protagonizó “La bruja”, y Willen Dafoe, quien tras “El faro”, será el Nosferatu de la nueva versión que alista el joven cineasta.

Especial destaque merece una escena muy reveladora entre Nicole Kidman y Alexander Skarsgård, que cambiará por completo el ritmo de la historia y en el que ambos actores muestran cómo se pasa del drama al odio en unos segundos.

La familia del joven Amleth conformada por los personaje de Ethan Hawke y Nicole Kidman / Focus Features

7. La transformación de Alexander Skarsgård

Ya sea si lo viste en “True Blood”, “Big Little Lies” o “The Diary Of a Teenage Girl”, te darás cuenta que Alexander Skarsgård siempre está listo para ofrecer interpretaciones diferentes. Y en el caso de “The Northman” el actor asume el reto de un personaje no solo emocionalmente complejo, sino también físicamente demandante.

Para darle vida al príncipe Amleth, que en su huida pasa a ser un berserker (guerreros vikingos que combatían semidesnudos), Skarsgård tenía que lucir casi como un hombre lobo y oso a la vez, por lo que su entrenamiento incluso fue más exigente que el que asumió para Tarzán. Lo curioso es que el actor logró perfectamente esta transformación, mientras a la par empezaba el rodaje de la tercera temporada de “Succession”. Como él mismo narra, en una misma semana interpretaba al hombre más rico del mundo y luego volvía a Islandia a luchar entre el barro y la nieve en la más completa oscuridad.

Alexander Skarsgård también es productor de "El hombre del norte" / Focus Features

8. El regreso de Björk

Aunque su trabajo como músico la ha convertido en leyenda, la islandesa Björk ha tenido notables incursiones en el cine. La más recordada “Dancer in the Dark”. Pero desde el 2005, cuando hizo “Drawing Restraint 9″ junto a su expareja, Matthew Barney, la estrella pop no había tenido apariciones cinematográficas. En “The Northman” la veremos en un rol pequeño, pero muy importante en el desarrollo de la historia: una vidente que le profetizará al príncipe Amleth su destino.

Björk tiene un breve rol en "El hombre del norte" / Focus Features

En sus redes sociales, la compositora manifestó su satisfacción por ver en el cine sus raíces “tratadas con imaginación, inteligencia y calidad”.

9. La banda sonora

“The Northman” es un viaje de muchas emociones y estas se logran llevar a elevados niveles de intensidad en la sala de cine gracias también al soundtrack compuesto por los británicos Vessel y Robin Carolan, quien colaboró con Björk en su álbum “Vulnicura”.

Aquí un pequeño adelanto de lo que podrán disfrutar en el cine:

10. Una historia original

Finalmente, hay que destacar que cada vez son menos las producciones de las dimensiones de “The Northman” (que tuvo un costo de realización de 90 millones de dólares) que apuestan por historias originales.

En una industria que cada vez arriesga más o por héroes o ‘remakes’, siempre es refrescante encontrarse con títulos como este que, aunque tienen ingredientes muy familiares, ofrecen un producto distinto y lleno de imaginación.

Alexander Skarsgård y Anya Taylor-Joy en escena de "The Northman" / Focus Features

