Aunque nadie se lo diga, Nicolas Cage ya no es el de antes. Y el actor estadounidense lo sabe. Tal vez por eso cuando un día cualquiera su agente, Richard Fink (Neil Patrick Harris), le cuenta que uno de sus fans está dispuesto a pagar un millón de dólares para que lo visite durante una fiesta en su finca en España, este –aunque primero lo rechaza de plano (“¿Hacerlos reír como si fuera una foca amaestrada?”)—finalmente acepta.

Asegurar la presencia de famosos en una fiesta de un millonario a cambio de cientos de miles de dólares no es nada fuera de lo común. Lo hacían desde Pablo Escobar en los ochentas, hasta magnates árabes o asiáticos en la actualidad. Este particular ‘auto regalo’ es el hecho con el que se inicia “El insoportable peso del inmenso talento”, la más reciente película de Tom Gormican que tiene a Nicolas Cage interpretándose a sí mismo.

El filme, pasible de ser categorizado en mil géneros posibles (comedia, drama, acción y hasta thriller), fue estrenado originalmente en cines de Estados Unidos y algunos otros países entre marzo y abril de este año, pero recién gracias a Amazon Prime Video tendrá la posibilidad de llegar hasta el último rincón del mundo. Se trata de una cinta de con una duración inversamente proporcional a la extensión de su título: solo hora y media.

Para aquellos que tengan a Nicolas Cage en la memoria, recordar algunas de sus películas no es tarea difícil. Cintas como “El señor de la guerra”, “Hombre de familia”, “Ghost Rider” y “Contracara” no hacen sino confirmarnos a la versatilidad como su principal talento en escena. Y aunque más allá de que en los últimos años no ha tenido grandes apariciones, negarle reconocimiento sería a todas luces injusto.

Escena de "El insoportable peso de un talento descomunal". / Difusión

Es precisamente ese reconocimiento el que parece ser la ‘Kryptonita’ de Nick Cage, como se llama a sí mismo nuestro protagonista. “El insoportable peso del inmenso talento” inicia precisamente cuando el actor intenta convencer a toda costa a un famoso director para que le dé un próximo papel en un proyecto de película. Por supuesto que este pedido será rechazado, y ante la presión del agente (“el divorcio, los hábitos de compra, y…y…y…”) no le quedará otra que armar maletas y partir rumbo a Mallorca.

Antes de hablar sobre la estadía de Cage en la costa española, vale decir que la cuota de drama en esta cinta viene de la mano de un artista que ha pasado gran parte de su vida bajo los reflectores. En esa línea, su (casi ex) esposa Olivia (Sharon Horgan) no lo soporta más. Algo casi similar ocurre con su hija Addy (Lily Mo Sheen), quien no tiene reparos en recriminarle a su papá –terapista familiar al lado – que solo piensa en él mismo.

Pero Nick Cage no es un mal tipo que solo piense en hacer dinero actuando en roles protagónicos de la cambiante industria ‘hollywoodense’. La trama de “El insoportable peso…” lo tiene como un tipo débil, casi víctima de su propio ego, que se pelea con sus ‘yo’ imaginarios (y los hace bajar del automóvil cuando solo le dan la contra) para luego terminar besándolos apasionadamente. En sí, estamos ante un retrato inmejorable de las consecuencias de la terrible sobre exposición de un divo.

Volviendo a la película. Cage arriba a Mallorca y conoce a Javi (Pedro Pascal), el acaudalado español que ha aportado un millón de dólares a su cuenta bancaria solo para tenerlo compartiendo con amigos y familiares. Si la relación empieza fría, poco a poco se va soltando conforme nuestro protagonista descubre –con una mezcla igual de horror y encanto—que su anfitrión lo conoce más que él mismo. Es por esta “admiración” del millonario al actor devenido en “uno más de Hollywood” que el primero busca confiarle “su primer guion de cine” para que lo lea, evalúe y apruebe.

Escena de "El insoportable peso de un talento descomunal". / Difusión

En medio de todo esto surge el elemento policial, tal vez el más flojo si de trama hablamos. Fuerzas especiales del Gobierno americano buscan arrestar a Javi, a quien acusan de liderar un cártel internacional de armas. Sobre él incluso pesa la acusación de secuestro de una mujer inocente. ¿Qué harán para cumplir su tarea? Convertir a Nick Cage – en medio de su aventura en Mallorca—en una especie de informante, que en realidad poco a poco deviene en un anzuelo para dar con el oscuro millonario español.

Al aceptar Nick Cage la propuesta de los agentes encubiertos comienza otra película. Prepárense entonces para un recorrido fascinante por algunas de las escenas más típicas del cine de acción: viajar a toda velocidad a bordo de un Jeep, trepar “inmensos” muros y ver cómo ‘cae’ lentamente tu compañero, o saltar de un acantilado, serán –bajo la sorpresiva dupla que conforman Cage y Pascal—una delicia para aquellos amantes del viejo cine.

Habíamos dicho que en “El insoportable peso del inmenso talento” Nick Cage lucha permanentemente contra sus otros ‘yo’. Es precisamente que frente a uno de estos –el más cínico y desgraciado de todos – que nuestro protagonista descubre que no está solo en el mundo. Esa ‘revelación’ casi divina le da las fuerzas necesarias para arriesgar su vida y salvar a sus seres queridos. Surge aquí la imagen del divo que, desprendido de la túnica que le da la fama, no teme perderlo todo para proteger a Olivia y Addy. El círculo, pues, se cierra como en el más convencional de los largometrajes.

¿Si lo que hemos descrito y comentado sobre esta cinta no tiene nada particularmente extraordinario, qué hace de “El insoportable peso del inmenso talento” una experiencia tan grata? La respuesta es su capacidad para mostrarnos, desde la trinchera de la parodia, todas las capas de un artista que ha sido el más versátil guardián de una generación.

EL INSOPORTABLE PESO DEL INMENSO TALENTO/ PRIME VIDEO

Sinopsis: Un actor sin dinero acepta presentarse en la fiesta de cumpleaños de un fanático multimillonario, un capo de la droga que recién secuestró a la hija de un candidato a la presidencia. La CIA lo recluta para obtener información.

Director: Tom Gormican

Elenco: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish