La Tierra Media regresa a la pantalla grande, esta vez en una versión completamente nueva y emocionante: en forma de anime. “El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim” es la última apuesta de Warner Bros. por expandir el universo creado por J.R.R. Tolkien. Esta película promete una épica aventura animada ambientada casi 200 años antes de los eventos de la trilogía original de Peter Jackson.

Tráiler oficial de “El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim”

¿Cuándo se estrena “El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim” en cines?

Warner Bros. ha fijado la fecha de estreno de “El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim” para el 12 de diciembre de 2024, exclusivamente en cines. La película ya ha generado expectación en festivales como el de Annecy, donde recibió elogios por su espectacular animación y emocionante narrativa.

“El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim”: la sinopsis

La historia está ambientada 183 años antes de los eventos de “Las Dos Torres” y sigue la vida de Helm Hammerhand, el legendario rey de Rohan. Helm deberá defender su reino de los ataques de Wulf, quien busca venganza por la muerte de su padre, Freca, a manos del propio rey. La batalla central se desarrolla en la icónica Fortaleza del Abismo de Helm, un lugar conocido por los fanáticos de la trilogía cinematográfica original.

¿Dónde encaja “La guerra de los Rohirrim” en la cronología de “El señor de los anillos”?

Esta precuela se sitúa aproximadamente 200 años antes de los eventos de la trilogía dirigida por Peter Jackson, mucho después de los hechos narrados en “El señor de los anillos: los anillos de poder”, que tiene lugar unos 5,000 años antes. También ocurre antes que “El Hobbit”, la historia de Bilbo Bolsón, que transcurre alrededor de 60 años antes de “El señor de los anillos”.

Reparto y protagonistas de “El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim”

Aunque es una película animada, el elenco de voces en inglés incluye a grandes nombres. Miranda Otto regresa como narradora en su papel de Éowyn, el mismo que interpretó en “Las Dos Torres” y “El Retorno del Rey”. También destacan:

Brian Cox como Helm Hammerhand

como Gaia Wise como la hija de Helm

como la hija de Helm Luke Pasqualino como Wulf

como Shaun Dooley como Freca

Otros actores de voz incluyen a Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Michael Wildman y Jude Akuwudike, entre otros.

El director y el estudio de animación detrás de todo

La dirección está a cargo del reconocido director japonés Kenji Kamiyama, famoso por su trabajo en “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex” y la serie “Ultraman” de Netflix. Kamiyama ha declarado que “La guerra de los Rohirrim” es “la mejor película en la que ha trabajado”, un comentario que sin duda ha elevado las expectativas.

La animación corre a cargo de Sola Entertainment, un estudio japonés que anteriormente trabajó en “Blade Runner: Black Lotus”, lo que asegura un enfoque visual innovador para esta película de fantasía épica.

Póster de “El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim”

💥ES OFICIAL💥



¡Ya tenemos la primera imagen promocional de la nueva película de animación de EL SEÑOR DE LOS ANILLOS! 😎



La Guerra de los Rohirrim llegará el 13 de diciembre a los cines 🥳



¿HYPE? 🔥 pic.twitter.com/8KPu7MWeWg — Hinokami España (@HinokamiES) September 22, 2024

Warner Bros. lanzó el tráiler oficial el 22 de agosto de 2024, revelando las primeras imágenes de esta ambiciosa producción. Además, se presentaron artes conceptuales y un póster oficial que capturan la esencia visual épica de la película. Las imágenes disponibles hasta el momento muestran batallas grandiosas y el majestuoso paisaje de la Tierra Media, fiel al estilo de Tolkien.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "El señor de los anillos: los anillos de poder". (Fuente: Prime Video)