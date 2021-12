Conforme a los criterios de Saber más

HBO Max reveló la primera imagen de “Return to Hogwarts”, un programa especial conducido por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, protagonistas de la saga de “Harry Potter” conmemorando los 20 años del estreno de la primera película. El estreno oficial será el 1 de enero de 2022.

Días antes HBO Max ya había lanzado un video promocional en el que se muestra a figuras como Matthew Lewis (Neville Longbottom) y Robbie Coltrane (Hagrid). Este especial contará con la participación de Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort) y Gary Oldman (Sirius Black). Y no será parte de este reencuentro, la autora de los libros que inspiraron la franquicia, J.K. Rowling.

TORNEO DE LAS CASAS

Además de preparar la próxima llegada de “Return to Hogwarts”, la cadena de streaming estrenó este 8 de diciembre “Harry Potter: Torneo de las casas de Hogwarts”, el cual se emitirá de manera simultánea con Warner Channel.

El evento especial consta de cuatro episodios, todos presentados por la actriz Helen Mirren. El especial contará con una importante presencia de famosos, entre los que destacan algunos miembros del elenco de Harry Potter como Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson, Luke Youngblood y fanáticos como Pete Davidson y Jay Leno.

La competencia contará con participantes que defenderán su casa de Hogwarts en equipos de tres jugadores, y se enfrentarán en cuatro batallas épicas para responder a cientos de preguntas de trivia sobre el Mundo Mágico y determinar quiénes conocen este universo tan detalladamente como la palma de su mano. Los equipos ganadores de cada ronda avanzarán a la gran final para disputar el título de campeones del HARRY POTTER: TORNEO DE LAS CASAS DE HOGWARTS.

Junto con el espectacular trofeo y los derechos para fanfarronear, la casa ganadora recibirá de premio un viaje único a las instalaciones de Wizarding World, que incluye mil dólares de compra en la tienda de Harry Potter en Nueva York, entradas para la premiada producción de Broadway de Harry Potter and The Cursed Child, un viaje a la nueva experiencia turística Harry Potter: The Exhibition, un viaje de tres días y tres noches a The Wizarding World of Harry Potter en Universal Orlando Resort y una invitación exclusiva a ver Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

En cada capítulo, Helen Mirren presentará esta épica serie de eventos televisivos, donde las casas de Hogwarts lucharán para ver cuál es el equipo que más sabe sobre el Mundo Mágico.

El primer episodio comenzó a transmitirse este 8 de diciembre y seguirán los días 15, 22 y 29 de diciembre.

UNA FIEBRE MÁGICA

Corría el año 2001 cuando, en noviembre, llegó a los cines “Harry Potter and the Sorcerer’s Stonel”, la primera entrega de la saga de Harry Potter. Tras el éxito de los libros, con millones de ejemplares vendidos, la adaptación cinematográfica de J.K. Rowling desató una verdadera fiebre mágica hechizando a todo el planeta.

Era 1990 cuando su autora J. K. Rowling, empezó a escribir la trama del niño con gafas y una cicatriz en forma de rayo en la frente sobre una servilleta mientras tomaba un café en la cafetería Elephant House (Edimburgo), según cuenta la leyenda popular. Le costó cerca de seis años acabar de escribir el primer tomo.

La novela fue rechazada por varias editoriales, 12 concretamente, hasta que la británica Bloomsburry se decidió a publicarla el 26 de junio de 1997, un año más tarde llegaría a Estados Unidos. Tal fue el éxito que tuvo la historia del niño mago que sobrevivió en la mitad del planeta que Rowling vendió los derechos en 1999 de sus cuatro primeras entregas, marcando así a toda una generación.

Daniel Radcliffe como Harry Potter, Ruper Grint como Ron Weasley y Emma Watson como Hermione Granger en una escena de Harry Potter and the Sorcerer's Stone.

“Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” narra la historia de un niño huérfano, Harry, que vive en el hueco bajo la escalera de la casa con sus tíos y su primo, los Dursley. Pero, su triste existencia da un vuelco absoluto cuando cumple once años y recibe la invitación para cursar los estudios de magia en el prestigioso Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Chris Columbus, todo un experto en el cine familiar con éxitos como “Home Alone”, fue el encargado de llevar a la gran pantalla el universo mágico de las dos primeras cintas de Harry Potter. Aceptó el encargo después de que su hija le insistiera constantemente.

Para el papel principal se eligió a Daniel Radcliffe, quien con tan solo once años estaba a punto de convertirse en una celebridad a nivel mundial, al igual que sus compañeros de reparto: Emma Watson como Hermione Granger, Rupert Grint en la piel de Ron Weasley y Tom Felton en el papel de Draco Malfoy.

A su estreno, “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” recibió en su mayoría críticas positivas por parte de la prensa especializada, recaudando casi 975 millones de dólares (Box Office Mojo), unos 850 millones de euros, en todo el mundo y obteniendo tres nominaciones a los Óscar, en las categorías de mejor dirección de arte, de diseño de vestuario y en la de banda sonora original, reconociendo la labor de John Williams.

Los “potterhead”, como se conoce a los seguidores del mundo Harry Potter -ya sean mayores o pequeños- están de enhorabuena ya que van a tener la oportunidad de volver a revivir las aventuras de uno de los tríos más queridos del cine.





