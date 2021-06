Conforme a los criterios de Saber más

Un nuevo competidor entra a América Latina y El Caribe para ampliar la cada vez más grande oferta de contenido de video en streaming. HBO Max, un peso pesado en Estados Unidos, estará habilitada en la región desde el 29 de junio y, en conferencia de prensa, aseguraron que uno de sus objetivos será llegar a “todos los púbicos”, por lo que saldrán con una promoción de 3 dólares al mes.

¿En qué países estará disponible este servicio? HBO Max anunció su lanzamiento para 39 territorios de América Latina y el Caribe. Esto incluye a: Anguilla, Antigua, Argentina, Aruba, B.V.I., Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Cayman, Chile, Colombia, Costa Rica, Curacao, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Surinam, Trinidad & Tobago, Turks and Caicos, Uruguay y Venezuela.

Si estás interesado en suscribirte a este nuevo servicio, serán varios los planes a tu disposición, incluso dos opciones gratuitas para aquellos que deseen ‘testear’ la plataforma antes de hacerse clientes.

Estos son los planes disponibles en HBO Max:

1. Plan Estándar:

Este el primero de los dos planes por pago de HBO y es el que ofrece el servicio más completo. Estas son sus características:

Acceso a 3 usuarios en simultáneo.

Disponibilidad de 5 perfiles personalizados.

Opción de descarga de contenido.

Video en alta definición, incluido 4K en todo tipo de dispositivo.

2. Plan Móvil

Diseñado ara una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada. Estas son sus características:

Plan móvil de HBO Max.

La plataforma también dispone de 2 opciones para visualizar contenido gratis:

3. Ver Gratis:

Una vez descargada la app de HBO Max, los usuarios podrán explorar libremente la oferta de contenido como un paso previo a la suscripción. El catálogo gratuito que se ofrecerá será “curado por un equipo especializado de HBO Max para atender los gustos en cada mercado local”, según informó Dionne Bermúdez, responsable del producto en Latam. Contenido. Estrenos y títulos que son tendencia en la plataforma serán parte de esta fase de descubrimiento que se llama “zona de degustación”, en la que principalmente se destacará una selección de primeros episodios de series y documentales para ver gratis.

4. Período de prueba:

Como en otras plataforma de streaming, HBO Max también contará con una opción de prueba gratuita. En este caso, este estará disponible durante 7 días en todos los planes y plataformas y con acceso al catálogo completo.

Sobre los precios

Y ahora así, vamos a lo que más nos interesa al momento de suscribirnos a un nuevo servicio: las tarifas. Como decíamos al inicio de este artículo, el servicio se ofrecerá con una tarifa aproximada de 3 dólares al mes. HBO Max ha anunciado estas tarifas, de acuerdo a las monedas de estos países.

Argentina

Plan Móvil: ARS 359 (mensual)

Plan Estándar: ARS 529 (mensual)

México

Plan Móvil: MXN 99 (mensual)

Plan Estándar: MXN 149 (mensual)

Brasil

Plan Móvil: BRL 19,97 (mensual)

Plan Estándar: BRL 28,00 (mensual)

Chile

Plan Móvil: CLP 4,900 (mensual)

Plan Estándar: CLP 6,900 (mensual)

Colombia

Plan Móvil: COP 13,900 (mensual)

Plan Estándar: COP 19,900 (mensual)

Perú

Plan Móvil: PEN 19,90 (mensual)

Plan Estándar: PEN 29,90 mensual)

¿Qué pasará con mi suscripción de HBO GO?

Esta es una pregunta frecuente de los que ya estaban suscritos al plan de TV por cable, que disponía de una opción en streaming. De acuerdo a la web de la empresa, con el lanzamiento de la nueva plataforma, tanto los clientes con suscripciones directas de HBO GO como aquellos que tienen acceso a HBO GO a través de un proveedor de servicio de cable o satelital participante, tendrán acceso a HBO Max. “En breve, estaremos compartiendo más detalles sobre este proceso”, afirmaron.

¿Qué hay para ver?

HBO Max ofrecerá contenido de Warner Bros y los ‘partners’ de Warner Media, entre los que se estacan Cartoon Networks y DC. Así mismo, para los fanáticos del fútbol anunciaron -para los fans de Brasil y México- la disponibilidad en streaming de la Champions League en HD.

Para los fans del cine, los estrenos y títulos son importantes. En el caso del contenido nuevo, la plataforma tendrá películas de Warner Bros., sin costo adicional tan solo 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine en América Latina, como el musical de Lin-Manuel Miranda “En el barrio”; “Space Jam 2: una nueva era”, protagonizada por LeBron James; “El escuadrón suicida 2″, con Margot Robbie, John Cena y dirigida por James Gunn; “Dune”, protagonizada por Timothée Chalamat y Zendaya, y dirigida por Denis Villeneuve; entre muchas otras películas. También, estarán disponibles películas recientes como “Godzilla vs. King Kong” y “La liga de la justicia” de Zack Snyder.

‘House of the Dragon’ es una de las series más esperadas por los fanáticos de 'Juego de Tronos'. (Foto: HBO)

Además de títulos clásicos como “Friends”, “The Big Bang Theory”, “Los Soprano”, “Game of Thrones” y “Sex and the City”, la plataforma ofrecerá el estreno del capítulo de reencuentro del elenco original de “Friends”, que sale en EE.UU. este 27 de mayo, y los spin-off de “Game of Thrones” y “Sex and the city”, titulados: “House of the Dragon” y “... and Just Like That”, respectivamente.

Contenido original para Latam

Finalmente, HBO Max ha anunciado que tendrá una producción de “Originals” o contenido exclusivo para streaming en nuestro idioma. Entre las historias ya anunciadas destacan la comedia de acción “Búnker” (México), el drama romántico “Amarres” (México), el drama musical juvenil “Días de Gallos” (Argentina), o “The Missing”, una serie dramática sobre una agencia que trabaja en casos de personas desaparecidas.

Otro título anunciado es “Bilardo, el doctor del fútbol” (Argentina), un documental de cuatro episodios en el que se contarán las historias de las figuras más relevantes del fútbol argentino.

Por otro lado, también se presentó “Frankelda’s Book of Spooks” (México), una serie de animación fotograma a fotograma que cuenta historias de terror para niños, y que ha sido creada por Cinema Fantasma, un estudio especializado en esta técnica.

"Búnker" de HBO Max.

EL DATO

HBO Max se lanzó en EE.UU. en mayo de 2020. Este 2021 extenderá sus servicios, además de a Latinoamérica y Caribe, a los países escandinavos, España, Europa Central, países bálticos y Portugal.

La plataforma de WarnerMedia, creada para competir con Netflix y Disney +, tiene un amplio catálogo que incluye todas las series de HBO, las películas de Warner -que cuenta con el universo de DC Cómics-, los dibujos de Cartoon Network, ficciones míticas como “Friends” e informativos de la CNN.

VIDEO RELACIONADO:

"Friends": top 5 de escenas de la serie. (Saltar Intro)