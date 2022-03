Conforme a los criterios de Saber más

Isabela Merced, la joven actriz estadounidense de ascendencia peruana, anunció un nuevo y ambicioso proyecto en su carrera. Se trata de la adaptación en película de “Turtles All the Way Down” (”Mil veces para siempre”), la más reciente novela del escritor John Green, célebre por los libros “Bajo la misma estrella” y “Ciudades de papel”, que también se convirtieron en taquillazos cinematográficos.

La noticia la confirmó “The Hollywood Reporter”, que anunció a la artista de madre peruana como cabeza del elenco. En la cinta, ella tendrá el rol de Aza Holmes, una adolescente que padece un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y que, junto a Daisy, su mejor amiga, intentará resolver la misteriosa desaparición de un billonario para obtener los 100 mil dólares de recompensa que se ofrecen por solucionar el caso.

La producción de la cinta recaerá en New Line y sería estrenada por la plataforma de streaming HBO Max. La filmación comenzaría en abril de este año bajo la dirección de Hannah Marks y los guiones de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, esta última conocida por su trabajo en “This Is Us” y “Love, Simon”.

En una reciente entrevista con Saltar Intro de “El Comercio”, Isabela Merced ya había dicho que tenía un proyecto que, con suerte, comenzaría a filmar en abril y que le entusiasmaba mucho. Ahora ya sabemos de qué se trata.

“Turtles All the Way Down” (“Mil veces para siempre”), publicada en 2017, es la última de las novelas editadas por John Green, que enfrentó un éxito de ventas sin precedentes en 2012 con “Bajo la misma estrella” (”The Fault in Our Stars”), que llegó a los cines en 2014 con Shailene Woodley y Ansel Elgort como protagonistas.

John Green, célebre autor estadounidense. (Foto: Getty Images)

La adaptación de “Mil veces hasta siempre” se negociaba desde el 2017, pero se demoró hasta la fecha.

En “The Hollywood Reporter” hacen el anuncio de la realización del filme describiendo a Isabela Merced como “uno de los talentos en ascenso más ocupados de Hollywood”, mencionando sus recientes trabajos en “Sweet Girl” (con Jason Momoa) y “Dora and the Lost City of Gold”.

VIDEO RELACIONADO:

Isabela Merced nos habla de su opinión sobre la creciente prominencia de las actrices peruanas en el mundo y sobre su futuro proyecto musical con Tony Succar. (Fuente: El Comercio)

MÁS EN INSTAGRAM...

TE PUEDE INTERESAR ...