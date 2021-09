Conforme a los criterios de Saber más

No hay duda que “The Matrix: Resurrections”, la cuarta entrega de la popular saga, es una de las apuestas más fuertes de Warner Bros. para lo que queda de este año. Y así lo hizo saber la marca hace unos días en el CinemaCon 2021, la feria de negocios más importante del cine celebrado a fines de agosto en Las Vegas.

Tras una primera muestra del tráiler oficial de “The Matrix: Resurrections”, en aquel evento, Warner Bros. lanzó este 9 de setiembre al mundo entero el avance de la esperada cinta de ciencia-ficción que trae de regreso a la dupla Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

Con incontables referencias a “Alice in Wonderland”, incluida la canción “White Rabbit” de Jefferson Airplane, este clip de “The Matrix: Resurrections” presenta a un Neo (Reeves) que no recuerda nada de sus cibernéticas y existenciales aventuras con un pie en Matrix y otro en la realidad.

Con el enigmático aroma típico de la recordada cinta, este tráiler reincide en temas como la búsqueda de la verdad, retoma emblemas de la saga como la elección de la pastilla, e insiste una vez más en la acción más espectacular.

Lana Wachowski, codirectora de las tres primeras cintas junto a su hermana Lilly Wachowski, se ha puesto tras las cámaras en esta película y que da continuidad a “The Matrix” (1999), “The Matrix Reloaded” y “The Matrix Revolutions” (ambas de 2003).

El estreno es el 22 de diciembre en cines y semanas después en HBO Max.

A propósito de este esperado estreno, repasamos en video 10 de los títulos más recordados de Keanu Reeves, varios de ellos disponibles en streaming.

1. “A la orilla del río” (1986) de Tim Hunter

La premisa: un muchacho que comete un asesinato y lo confiesa a sus amigos. El problema: el dilema entre sumarse al espíritu de cuerpo o denunciar el terrible hecho. Un muy joven Reeves protagoniza esta polémica y perturbadora cinta sobre conflictos morales y un fin de la inocencia más abrupto de lo normal.

¿Dónde ver? Disponible en Pluto TV .

2. “Bill y Ted” (1989) de Peter Hewitt

Junto a Alex Winter, Reeves forma aquí una extravagante dupla de jóvenes que, en un futuro cercano, han dotado al mundo de una inédita e inesperada paz. Sin embargo, sus enemigos no tardarán en irrumpir y allí es que se desatará una extraña aventura. Comedia y ciencia ficción de la mano en este clásico ochentero.

¿Dónde ver? Disponible en Hulu y por alquiler en Amazon .

3. “Point Break” (1991) de Kathryn Bigelow

Kathryn Bigelow, la cineasta ganadora del Óscar por “Zona de miedo” dirigió a principios de los noventa este filme en el que ya daba cuenta de su habilidad para la acción más trepidante. Allí, Reeves es un agente del FBI que se infiltra en la escena del surf para desbaratar a una banda de delincuentes, pero que terminará liado por su natural pasión.

¿Dónde ver? Disponible en Prime Video y en Hulu .

4. “Mi Idaho privado” (1991) Gus Van Sant

Reeves y River Phoenix interpretan a dos muchachos que se dedican a prostituirse en Portland, Estados Unidos. Una cinta independiente, sin concesiones, que aborda con gran madurez temas como la homosexualidad, la pobreza y la delincuencia. Van Sant hace gala de su talento sostenido por dos sólidas actuaciones.

¿Dónde ver? Disponible para alquiler en Amazon .

5. “Máxima velocidad” (1994) Jan de Bont

Un derroche de acción y angustia es el que lleva Reeves sobre los hombros, con la película que le permitió dar el salto definitivo a la fama. Él es un policía atrapado en un bus al que le han puesto una bomba: si baja de los 80 kilómetros por hora, el explosivo estallará. La carrera contra el reloj se convierte en pura adrenalina fílmica.

¿Dónde ver? Disponible en Amazon para rentar y en Hulu .

6. “El abogado del diablo” (1997) Taylor Hackford

Aunque Reeves interpreta con eficacia a un joven y exitoso abogado, tiene enfrente a un gigante como Al Pacino, que lo seducirá hacia un nuevo empleo y terminará opacándolo. Con todo, la película de Hackford es un inquietante retrato sobre las ansias de poder y los delgadísimos límites de nuestra composición moral.

¿Dónde ver? Disponible en Netflix y Prime Video .

7. “Matrix” (1999) Lily y Lana Wachowski

La película de ciencia ficción por excelencia del último cambio de milenio. Neo, el protagonista, es un hacker que se verá sumido en una serie de alteridades difíciles de explicar si arruinar la trama. Mucho de cyberpunk, de ‘thriller’ psicológico, de distopías de Internet. El inicio de una saga que marcó a toda una generación.

¿Dónde ver? Disponible en HBO Max y Netflix .

8. “Constantine” (2005) Francis Lawrence

Inspirado en el clásico comic del mismo nombre, se nos cuenta la historia de un hombre que vive entre ángeles y demonios. Considerado por muchos como un bodrio sin rumbo, en realidad es una película especialmente querida por quienes conocían la historia original. Cine negro y de acción, revestido de honduras místicas.

¿Dónde ver? Disponible en HBO Max .

9. “A Scanner Darkly” (2006) Richard Linklater

Otra adaptación de tintes fantásticos, en este caso de un relato de Philip K. Dick. Reeves es un policía de incógnito que deberá hacer un seguimiento a algunos de sus amigos, en una ciudad de Estados Unidos sobrepasada por completo por las drogas. La tecnología que mezcla animación y acción real dota al filme de una extraña estética.

¿Dónde ver? Disponible en Amazon para rentar.

10. “John Wick” (2014) Chad Stahelski y David Leitch

El último gran papel de Reeves, y el que lo llevó de vuelta al estrellato. En el formato de la clásica historia de venganza, sigue a un hombre que, tras perder a su esposa y a su perro, intentará hacer justicia frente a los responsables de sus desgracias. No hay gran profundidad en la cinta, pero sí una visceralidad que engancha.

¿Dónde ver? Disponible en Prime Video .

