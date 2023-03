Todo está listo para el anuncio de ganadores de los Premios Oscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a las mejores producciones del último año. La noche de este 12 de marzo las principales figuras de Hollywood recibirán sus galardones y “Everything, Everywhere, All At Once” (”Todo en todas partes al mismo tiempo”) parte como una de las grandes favoritas.

La gala principal de los Premios Oscar se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos) y el comediante Jimmy Kimmel se hará cargo de la conducción, mientras figuras como John Travolta, Zoe Saldaña, Pedro Pascal y más han sido confirmados para entregar trofeos.

¿Cuáles son las películas con más nominaciones al Oscar 2023?

Hollywood siempre está pendiente del anuncio de los ganadores de los premios de la Academia. Esta vez, “Everything Everywhere All at Once” parte como gran favorita con 11 nominaciones. Aquí los números de categorías en las que compiten las principales cintas.

PELÍCULA NÚMERO DE NOMINACIONES Everything Everywhere All at Once 11 ll Quiet on the Western Front 9 The Banshees of Inisherin 9 Elvis 8 The Fabelmans 7 Tár 6 Top Gun: Maverick 6 Black Panther: Wakanda Forever 5 Avatar: The Way of Water 4 Babylon 3 The Batman 3 Triangle of Sadness 3 The Whale 3 Living 2 Women Talking 2

¿Dónde ver el Oscar 2023 en streaming?

Este 2023, por primera vez, la gala del Oscar se podrá seguir por servicios de streaming en América Latina.

HBO Max contará con una transmisión en vivo.

Además, en Latam también se podrá ver la ceremonia en streaming por DGo, el servicio de streaming de DirecTV, que como ya es tradición contará con la transmisión del evento vía TNT.