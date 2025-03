Las películas internacionales, de un tiempo a esta parte, han tomado un lugar protagónico en los premios Oscar, siendo cada vez más frecuentes ver títulos que no provienen de Hollywood compitiendo en categorías principales como Mejor película y Mejor director. Este año no fue la excepción, con cintas como “Emilia Pérez” y “I’m Still Here” en contienda. Y el ganador fue “Ainda Estou Aqui” o “I’m Still Here”.

“I’m Still Here” se impuso en la categoría Mejor película internacional y alzó la estatuilla en gala realizada el domingo 2 de marzo. De esta manera, Brasil logra el primer premio Oscar de su historia.

Walter Salles con el Oscar 2025 a la Mejor película internacional.

El cineasta brasileño Walter Salles, cuya película “Estación central de Brasil” fue nominada en 199 a los premios de la Academia, subió al escenario a recibir el trofeo de manos de la española Penélope Cruz.

El director agradeció durante su discurso a Fernanda Torres, protagonista de su cinta, y a su madre, la legendaria Fernanda Montenegro, quien tiene un rol importante en el desenlace del filme.

Nominados a Mejor película internacional

Estas fueron las películas que compitieron en la categoría “Mejor película internacional” del Oscar 2025:

I’m Still Here (Brasil)

The Girl With The Needle (Dinamarca)

Emilia Pérez (Francia)

The Seed of the Sacred Fig (Alemania)

Flow (Letonia)

Otros ganadores de la categoría

Estas fueron las películas que ganaron la categoría “Mejor película internacional” del Oscar en los últimos 5 años:

“Roma” (México)- Año 2019

“Parásitos” (Corea del Sur)- Año 2020

“Druk” (Dinamarca)- Año 2021

“Drive My Car” (Japón)- Año 2022

“Sin novedad en el frente” (Alemania)- Año 2023

“La zona de interés” (Reino Unido)- Año 2024

¿Dónde ver los Premios Oscar?

El Oscar 2025 se puede ver en Max, la plataforma de streaming de HBO a través de este enlace oficial.