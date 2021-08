Conforme a los criterios de Saber más

En 2001, “Rápidos y Furiosos” (The Fast and the Furious) se estrenó como una cinta que conjugaba la acción con la adrenalina de las carreras de autos. Fue un proyecto pequeño, de apenas US$ 38 millones de inversión y una recaudación de US$ 207′283,925; un número importante en su tiempo pero insignificante en la realidad actual en la que llegar al “club del millar” es casi una obligación para sus actores y realizadores.

Dos décadas después, la saga liderada por Vin Diesel es una de las franquicias más populares y millonarias de la historia del cine a nivel mundial y eso lo demuestra el recibimiento que ha tenido su novena entrega llamada “F9″, disponible en cines desde el 24 de junio, la cual viene recaudando hasta el momento US$ 503,731,300 en una normalidad pandémica.





Veinte años, toda una vida

Nueve películas a lo largo de dos décadas no es poco. Son cientos de días de rodaje, un tiempo de sobra para forjar una hermandad, que con sus claros y oscuros, se mantiene hasta ahora casi completa. En 2013, con la muerte de Paul Walker, la saga sufrió un revés que parecía acelerarle su final pero, ocho años después, la historia no ha parado y tras el estreno de la novena entrega, Vin Diesel, productor ejecutivo y protagonista de la franquicia, ha anunciado que la décima película está en etapa de preproducción y la décimo primera es la que cerrará con broche de oro una etapa, sin duda, de gran éxito.

“La fecha de lanzamiento prevista es febrero de 2022 para la primera y febrero de 2024 para la segunda. Se suponía que íbamos a lanzar esta película el año pasado, antes de la pandemia. Así que supongo que lo que es diferente acerca de este lanzamiento es que llevamos un año de desarrollo y preproducción de Rápido y Furioso 10. Así que estoy haciendo estas entrevistas y es extraño porque tengo que volver a Rápido y Furioso 9. Estoy celebrando el lanzamiento de Rápido y Furioso 9, pero tengo mucho más que celebrar”, dijo el actor a varios medios durante la presentación de “F9″.

“Rápidos y furiosos” está de aniversario y en esta nota queremos homenajearla recordando historias, anécdotas y secretos detrás de ella. Sin más preámbulo, comenzamos.

Un Toretto impuesto por Universal

El productor Neal Moritz contó en The Bill Simmons Podcast que Vin Diesel nunca fue la primera opción para interpretar el papel de Dominic Toretto pero sí Timothy Olyphant. La inclusión del actor, reconocido hasta ese momento por algunas películas como “Scream” y la película de carrera “60 segundos”, entre otras, fue la clave para que Universal Studios accediera a producir la película. Sin embargo, este finalmente no aceptó el papel y entró Diesel en su lugar.

“Él (Rob Cohen, director de Rápidos y Furiosos) dijo: ‘Si puedes conseguir que Timothy Olyphant pueda desempeñar ese papel vamos a dar luz verde’. Sin embargo, Timothy Olyphant nos rechazó. De hecho, tengo curiosidad por ver lo que habría sido la película con él”, contó Neal Moritz, quien agregó que tras la negativa del actor pensaron en Diesel por su papel en “Salvando al soldado Ryan”.

“Fui creyendo que él venía a mí por el papel, pero fui yo quien tenía que convencerlo para que haga el papel. Por suerte para los dos, ocurrió y luego empezamos a hacer la película”, concluyó el productor ejecutivo.

Vin Diesel en "Rápidos y Furiosos 1".





Las condiciones de Vin Diesel

La participación de Diesel en la cinta de 2001, sin embargo, no fue tan sencilla de cerrar. En una entrevista al podcast “Binge: The Fast Saga”, el actor aseguró que si bien aceptó ser parte de la película, tenía muchas dudas sobre la calidad del guión, el perfil que le podría dar esta cinta a su carrera y lo que podría pensar su padre.

“Mi padre es una persona muy importante en mi vida. Es muy purista en el arte y eso yo lo heredé. Crecí en la casa de un verdadero artista. Estaba en un conflicto porque el rol no era el que pensaba que sería”, contó el actor.

Para suerte y tranquilidad de Diesel, el equipo de “Rápidos y Furiosos” contrató al guionista y productor David Ayer (Suicide Squad). “Vino a hacer una crítica y lo reescribió página por página. El resto es historia”, confesó el actor.

“Entendí el mundo y de qué se trataba la historia. El personaje solo necesitaba algunos ajustes”, agregó Diesel.

Vin Diesel y Paul Walker en una escena de "Rápidos y Furiosos 1".





Eminem como Brian O’Conner

Sobre la elección del actor que encarnaría el papel de Brian O’Conner, Neal Moritz, en la entrevista mencionada líneas arriba dijo que él le mostró el guión a Paul Walker pues ya habían trabajado juntos en la película “Skulls”. “Rob Cohen, con quien había hecho The Rat Pack, le dimos el guión. A los dos les gustó la idea”, contó el productor.

Aunque Moritz habló del trato con Walker, se dice que Eminem fue uno de los candidatos para interpretar este papel. Según el portal Looper, productores de la saga se acercaron al rapero hasta dos veces para ser parte de las películas Fast and Furious . En ambas ocasiones, los compromisos del músico le impidieron dar un paso más allá con la franquicia.

Para interpretar el papel de O´Conner también se habían considerado a Christian Bale y Mark Wahlberg.

¿Natalie Portman en el elenco?

Se dice que para el papel de Mia Toretto, Natalie Portman fue una de las actrices a tener en cuenta pero los compromisos de ella con la trilogía de Star Wars impidieron que su posible participación prospere.

Sarah Michelle Gellar, entonces popular por “Buffy la cazavampiros” también fue una opción para interpretar a Mia así como Jessica Biel y Kirsten Dunst.

Hay teorías que apuntan también a Eliza Dushku. Según el portal Looper, el papel de Mia fue escrito pensando en la entonces actriz de 20 años de edad. Sin embargo, se desconocen las causas del distanciamiento.

Vin Diesel y Jordana Brewster en una escena de "Rápidos y Furiosos 7".

Una muerte que lo cambió todo...

En noviembre de 2013, Paul Walker falleció en un accidente automovilístico en California. El porsche rojo del actor, el cual era conducido en ese momento por Roger Rodas, su amigo y asesor financiero, colisionó contra un poste eléctrico y un árbol, provocando la muerte instantánea de ambos.

Hasta ese momento, el actor tenía rodada la mitad de “Rápidos y Furiosos 7″, por lo que el futuro de la cinta peligró tras su muerte, pues no se sabía si dejarla a medias o continuarla con el apoyo de la tecnología de aquel entonces.

Para beneficio de todos, Universal decidió terminar la película pero esto sucedió meses después de la muerte de Walker pues su pérdida significó un duro golpe para todo el elenco. Ya en 2014 y con el rodaje retomado, el reto era reemplazar a Paul Walker y esto fue posible al CGI (computer-generated imaginery). El guión también tuvo que ser reescrito con el fin de minimizar la participación del actor. Además, se contó con el apoyo de los hermanos de Paul, Caleb y Cody.

El proceso general para" resucitar" a Paul fue: 1. Caleb Walker realiza la escena. 2. Imágenes sin usar de Paul Walker en una toma similar, filmada de noche. 3. Weta ajusta la iluminación. 4. La cabeza de Caleb se reemplaza con la de Paul en el tiro final. Foto: Cortesía de NBC Universal

Joe Letteri, especialista en efectos visuales, contó que originalmente solo tenían pesado realizar una escena adicional de Paul Walker con diálogo “y que tendríamos que encontrar otras maneras de terminar la historia”, pero entonces aparecieron los dos hermanos del actor, Caleb y Cody, para ayudarlos. Lo que se hizo entonces, fue escanear los cuerpos de ambos y trabajar con ellos las escenas de Paul.

“Lo que realmente nos dio algo muy cercano a Paul.. Eso nos metió en un largo camino hasta ser capaces de crear una personaje y hacer su performance realista”, agregó Letteri.

La escena de Gal Gadot en la parte 7 que nunca vio la luz

En setiembre de 2015 se reveló la existencia de una escena grabada por Gal Gadot, lo cual llamó la atención de los fans de la saga, pues Gisele Yashar, el personaje interpretado por la actriz israelí muere en la sexta película.

¿De qué se trata? Para hacerla sencilla de explicar, se trata de una escena grabada por ambas actrices para explicar cómo fue rescatada Letty del accidente automovilístico que provocó su “muerte”.

En un video publicado en la edición blu-ray de la película, se puede ver a Letty regresando al hospital donde le salvaron la vida, mientras trata de lidiar con su amnesia. En lo que trata de recuperar su memoria, recuerda cómo fue ingresada a este lugar y que quien la ayudó fue nada menos que Gisele.

La escena fue finalmente descartada de la parte 7, dado el cambio general que sufrió tras la muerte de Paul Walker y la confusión que habría generado entre los espectadores.

Gal Gadot y Michelle Rodríguez en la escena que rodaron juntas y que finalmente no fue incluida en Rápidos y Furiosos 7.

Toretto vs Hobbs

La “mala relación” .entre Vin Diesel y Dwayne Johnson data de hace algunos años. En 2016, el actor conocido como ´The rock´ publicó un clip del rodaje de Rápidos y Furiosos 8 en Instagram y escribió: “Los que están leyendo esto saben lo mucho que creo en la idea del ESFUERZO EN EQUIPO. Eso significa respetar a cada persona, su tiempo y su valor cuando entran en mi set o se asocian con nuestra compañía de producción. Y como en cualquier equipo, que es una familia, va a haber conflictos”. Inmediatamente, los rumores sobre una posible enemistad con Diesel se dispararon.

En 2017, Universal decidió que Fast 9 llegaría a los cines en 2020 y que en 2019 estrenarían “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, un spin off protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham.

Ante esto, Tyrese Gibson, que interpreta a Roman en la saga, no tardó en culpar a Johnson del atraso del rodaje y lo acusó de querer dividir a “la familia”.

En 2018, durante una entrevista con la revista Rolling Stone, Johnson declaró que “Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluyendo un importante enfrentamiento en mi tráiler. Y lo que llegué a comprender es que tenemos una diferencia fundamental en las filosofías sobre cómo abordamos la realización de películas y la colaboración”, dijo. “Me llevó algún tiempo, pero estoy agradecido por esa claridad. Trabajemos juntos de nuevo o no”.

Johnson no se quedó callado y esto fue lo que opinó de “Black Rose”, el sexto álbum de Tyrese.

“Solamente una cosa en voz alta para Tyrese. Acabo de escuchar su nuevo disco “Black Rose”, literalmente acabo de escucharlo entero en mi tráiler. Y tengo que decir sinceramente que es el mayor pedazo de mierda que jamás he oído. Todo el mundo se ríe, pero es cierto porque todos lo han escuchado también. Todos lo han oído, ¿verdad? Y todos piensan que es un gran pedazo de mierda. No debería llamarse Black Rose (Rosa Negra), debería llamarse “Gran trozo de mierda negra de perro”, así debería ser. Ni siquiera esa mierda seca de perro durante siete días, es esa mierda blanca, como una mierda bebé. Así es como suena el disco, nunca quiero escucharlo de nuevo y nunca voy a perdonarle por hacerme perder el tiempo, porque nunca lo voy a recuperar. Es como mierda de perro en mi oído, hijo de puta”.

Tiempo después, Gibson aseguró que “hizo las paces con Johnson” y que todo estaba bien entre ellos.

Dwayne Johnson y Tyresse Gibson. Foto: AFP

En junio de este año, en entrevista con Mens Health, Vin Diesel fue consultado sobre su sonada pelea con Johnson. Según el actor y productor de la franquicia, tuvo que tomar una postura dura con Johnson.

“Era un personaje difícil de encarnar, el de Hobbs”, dijo Diesel a Men’s Health. “Mi enfoque en ese momento fue mucho ‘amor duro’ para ayudar a llevar esa actuación a donde tenía que estar. Como productor, decir: ‘Ok!, vamos a tomar a Dwayne Johnson, que está asociado a la lucha libre, y vamos a forzar en este mundo cinematográfico, a los miembros del público, a considerar su personaje como alguien que no conocen... Hobbs te impacta como una tonelada de ladrillos”.

“Eso es algo de lo que estoy orgulloso, esa estética. Eso llevó mucho trabajo. Tuvimos que llegar allí y a veces, en ese momento, podía ser muy duro”, dijo. “No es Felliniesco, pero haría lo que fuera necesario para conseguir actuaciones en lo que sea que esté produciendo”, agregó el actor sin dar más detalles.

