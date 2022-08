A propósito del anunciado segundo estreno de “Spider-Man: No Way Home” en las salas de cine, Marvel Studios compartió un nuevo y póster oficial de la exitosa película. En este nuevo arte, los tres Spiderman, interpretados por Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire aparecen junto a Zendaya, Benedict Cumberbatch y el resto de actores que forman parte del filme.

Horas más tarde, Marvel lanzó el tráiler de esta nueva versión, cuya novedad radica en la inclusión de once minutos de escenas inéditas, eliminadas en la primera película.

“Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version”, se estrenará en las salas de cine de Estados Unidos el 2 de septiembre y en otros países de América, Asia y Europa, alrededor de esa fecha. Hasta el momento, Perú no figura en esa lista.

Swinging soon to a theater near you! Check out the global releases for #SpiderManNoWayHome – The More Fun Stuff Version and save the date! 🕸 📆 pic.twitter.com/IUTIzTwHbB — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) July 19, 2022

Escenas inéditas

Como mencionamos líneas arriba, el reestreno de “Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version” incluirá 11 minutos de contenido inédito, es decir, escenas eliminadas que no formaron parte del corte original estrenado en cines en diciembre del 2021 ni de las ediciones en Blu-ray y DVD de la película.

Entre estas escenas, según nos muestra el tráiler, vemos a Peter Parker en el colegio, jugando basket con sus compañeros, cuando de pronto, presionado por ellos para que les muestre sus poderes, comienza a trepar el muro del lugar.

En otra imagen, alcanzamos a ver a Harry, el hermano de Tom Holland, en una escena que finalmente no se incluyó en “Spider-Man: No Way Home”.

Harry interpretó a un ladrón al cual perseguía Peter Parker. En el breve frame del tráiler, podemos ver al hermano de Tom colgado y balanceándose sobre un cable para tratar de escapar.

Meses atrás, Tom habló sobre esta escena a Comicbook: “Elegimos a Harry y él está en el set. Me acerco al coordinador de dobles y le digo: ‘Por favor, hagas lo que hagas con el doble, haz que esté boca abajo’ Estamos haciendo la escena. Harry está boca abajo balanceándose de un lado a otro. Bendito sea, está haciendo un muy buen trabajo...Y a medida que avanza el día, tiene estas líneas y está empezando a olvidar sus líneas y sus ojos están a punto de salirse de su cabeza”.

Tiempo atrás, también, Amit Chaudhari, diseñador de efectos especiales y reportero de noticias de Hollywood, reveló una lista de aproximadamente 16 escenas no incluidas en la nueva versión de Spiderman. Entre estas destaca, por ejemplo, una escena llamada: “Interrogation Scene Extended” de 2.25 minutos de duración o la titulada: “Peter Day at Midtown High”, de 5.25 minutos, en la que Peter vive su vida de estudiante con su identidad superheroica al descubierto.

Cabe señalar que “Spider-Man: No Way Home” se convirtió en la película más taquillera del 2021. Dirigida por Jon Watts, el elenco lo completan actores como Zendaya en la piel de ‘MJ’, Benedict Cumberbatch como ‘Doctor Strange’, Jon Favreau como ‘Happy’, Jacob Batalon como ‘Ned’, Marisa Tomei como ‘Tía May’.

Asimismo, villanos de la saga Spider-Man también regresan en la película. Alfred Molina como ‘Dr. Octopus’, Willem Defoe como ‘Duende Verde’, Jamie Foxx como ‘Electro’, Rhys Ifans como ‘el Lagarto’ y Thomas Haden Church como el ‘hombre de arena’.

EL DATO :

Actualmente, “Spider-Man: No Way Home” está disponible en HBO Max. No se saben detalles sobre el lanzamiento de esta versión extendida en streaming.

