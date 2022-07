Julio será el mes en el que en América Latina finalmente se podrá ver en streaming “Spider-Man: No Way Home”, la película que rompió todos los récords de taquilla en el 2021 y que llevó masivamente a la gente a las salas de cine.

Si bien el año pasado se especuló con la posibilidad de que la adquiera Netflix, finalmente HBO Max es la plataforma que ha obtenido todos los derechos para tenerla en su catálogo.

La fecha en la que “Spider-Man: No Way Home” se podrá ver en la comodidad de sus hogares, teléfonos o cualquier dispositivo será el viernes 22 de julio:

¿Todavía no tienes HBO Max? Te contamos aquí lo que debes saber sobre su suscripción.

Cuánto cuesta HBO Max

Las suscripciones de HBO Max están disponibles a través de varios proveedores (tu proveedor es aquel a través del cual creaste tu suscripción o quien te factura por HBO Max). Dependiendo de tu proveedor de suscripción, podrás elegir un plan de suscripción (Estándar o Móvil) y un periodo de facturación, según se explica en la web oficial de la plataforma.

¿Qué planes están disponibles?

Plan Estándar

Reproduce en alta definición, con algunas películas en 4K UHD

Reproduce en hasta 3 pantallas simultáneas (teléfono, tableta, TV, o computadora)

Descarga hasta 30 títulos

Precio: S/ 29.90 (soles peruanos) / 7 dólares aproximadamente.

Plan Móvil

Reproduce en tu teléfono o tableta (no es posible transmitir a tu TV)

Reproduce en SD

Descarga hasta 5 títulos

Precio: S/ 19.90 (soles peruanos/ 5 dólares aproximadamente.

Todas las sagas

Otros títulos de la saga del Hombre Araña disponibles en streaming son:

Película Plataforma “Spider-Man” (2002) Netflix “Spider-Man 2″ (2004) Netflix “Spider-Man 3″ (2007) HBO Max “El sorprendente Hombre Araña” (2012) HBO Max “El sorprendente Hombre Araña 2” (2014) Netflix “Spider-Man: Homecoming” (2017) Netflix “Spider-Man: Far From Home” (2019) Prime Video

“Spider-Man: No Way Home” es protagonizada por Tom Holland como Perter Parker/Spider-Man y cuenta en su reparto con Zendaya como MJ, Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Jon Favreau como Happy Hogan, Jacob Batalon como Ned y Marisa Tomei como la Tía May.

Pero, sin duda, la sorpresa de esta cinta es la participación de los anteriores “Spider-Man”: Andrew Garfield y Tobbey Maguire, estrellas de las sagas previas.

Esta es la sinopsis oficial de la cinta que estará desde el 22 de julio en HBO Max:

“Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe vecino está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de los grandes desafíos de ser un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man”.

