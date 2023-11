La anticipada segunda temporada de “The Last of Us” está lista para dar inicio a sus grabaciones en enero de 2024, según información proporcionada por la web de trackeo produccionlist.com, respaldada por la Film and Television Industry Alliance (FTIA). Este emocionante desarrollo sigue a la conclusión de una huelga de actores en Hollywood que duró aproximadamente 118 días.

Detalles de producción

La producción de “The Last of Us: Temporada 2″ tiene su fecha de inicio programada para el 7 de enero de 2024, con locaciones en Vancouver, BC, Canadá. La serie, basada en el exitoso videojuego, está en fase de desarrollo y preproducción, con una fecha tentativa de estreno en el año 2025.

Interrogantes sobre la trama

Con la incertidumbre que rodea la nueva temporada, los seguidores se preguntan si el personaje de Abby, tan destacado en la primera entrega, hará su retorno. Además, surgen especulaciones sobre la dirección que tomará la historia, considerando el vasto y apocalíptico mundo creado por el juego.

Equipo de producción y elenco

El equipo detrás de la segunda temporada incluye nombres destacados como Rose Lam, Carolyn Strauss, Neil Druckmann, Craig Mazin, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells, quienes ocupan roles de producción. Además, se ha confirmado la participación de talentosos profesionales como Pedro Pascal y Bella Ramsey en el elenco.

Tráiler oficial de “The Last of Us”

Ficha técnica: “The Last of Us: Temporada 2″

Título: The Last of Us: Temporada 2

Tipo: Serie (In Development/Pre-Production)

Fecha de Inicio de Grabaciones: 7 de enero de 2024

Locaciones de Grabación: Vancouver, BC, Canadá

Fecha Estimada de Estreno: 2025

Productores Ejecutivos:

Carolyn Strauss

Neil Druckmann

Craig Mazin

Asad Qizilbash

Carter Swan

Evan Wells

Line Producer: Rose Lam

Guionistas:

Neil Druckmann

Craig Mazin

Directora de Fotografía: Kseniya Sereda

Directores de Casting:

Corrine Clark

Vickie Thomas

Primer Asistente de Dirección: Paul Domick

Reparto:

Pedro Pascal

Bella Ramsey

