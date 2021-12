Conforme a los criterios de Saber más

“The Matrix Resurrections” ya está disponible en las salas de cine del mundo. La cuarta secuela de la saga sobre Neo y Trinity, el elegido, los mundos paralelos y todo eso, vuelve a nosotros casi 20 años después del estreno de la tercera cinta de la trilogía, en forma de una cuarta secuela.

Con críticas mixtas por parte de la critica, “The Matrix Resurrections” llega como una especie de reseteo de la historia, con Lana Wachowski como productora, escritora y directora de esta entrega y apelando al pasado, a la nostalgia y a viejos personajes.









¿DE QUÉ VA LA HISTORIA?

“The Matrix: Resurrections” presenta a un Neo (Reeves) que no recuerda nada de sus cibernéticas y existenciales aventuras, con un pie en Matrix y otro en la realidad. El personaje trabaja ahora como diseñador de videojuegos y acude a un terapeuta que le prescribe pastillas azules para que se mantenga en la ignorancia. Aunque todo da un giro cuando en las calles de San Francisco se cruza con una mujer que se parece a Trinity (Moss).

Entonces, los recuerdos empiezan a hacerse más evidentes y regresa la maquinaria de Matrix. ahora mucho más actual. La película reincide en temas como la búsqueda de la verdad, las fantasías que genera la memoria y la elección voluntaria de la pastilla.

El guion de Wachowski incluye escenas del pasado y hace guiños a la técnica del “tiempo bala” (“bullet time”), aquellos planos a cámara ultralenta que hicieron su seña de identidad en los años 2000. Y, por supuesto, insiste en la acción más espectacular con ayuda de tecnología punta.

Keanu Reeves y Carrie — Anne Moss en Matrix 4.

¿Y QUÉ PERSONAJES VEREMOS EN ESTA NUEVA ENTREGA?

NEO (Keanu Reeves)

Nombre clave del hacker Thomas Anderson, que encubre sus actividades cibercriminales bajo la fachada de un simple programador informático. Siempre creyó que algo andaba mal con su mundo, y por eso quería encontrar la verdad que lo hiciera libre.

Sin saberlo, Neo es El Elegido (en inglés, One, anagrama de Neo), el único capaz de liberar a la humanidad de la esclavitud en la que vive sometida por las máquinas.

Sobre el final de la trilogía original, Neo logra su cometido y muere. Veinte años después, al inicio de “The Matrix Resurrections”, Thomas Anderson vive una vida rutinaria en San Francisco, trabajando como diseñador de videojuegos. Tiene problemas de salud mental y le cuesta separar la realidad de la ficción. Hace años que se atiende con el Analista, que le receta las pastillas azules que debe tomar durante su tratamiento.

Trinity (Carrie-Anne Moss)

Hacker que ha logrado escapar de la Matrix, Trinity es también la más hábil y peligrosa luchadora con que cuenta el bando de los rebeldes contra el dominio de las máquinas.

Es la encargada de reclutar a Neo y de hacerle descubrir su verdadero rol como salvador de la humanidad. Al final de la primera trilogía, muere durante una de las batallas contra la Matrix.

En Resurrecciones es una esposa suburbana y madre de tres hijos que responde al nombre de Tiffany. Eso sí, le fascinan las motos de altísima cilindrada.

Morfeo (Yahya Abdul-Mateen II)

Versión alternativa del primer Morfeo (interpretado en la trilogía original por Laurence Fishburne), que ahora deberá convencer a Thomas Anderson de que es Neo mientras transita su propio camino de autodescubrimiento.

“Laurence (Fishburne) ya hizo lo que tenía que hacer”, comentó Mateen II. “Creo que lo que proporcionó el guión fue una nueva narrativa y algunas nuevas oportunidades que hicieron espacio dentro del universo de Matrix para un nuevo Morpheus”, declaró el actor sobre su predecesor.

Bugs (Jessica Henwick)

Hacker rebelde, con el tatuaje de un conejo blanco en el brazo. Creció escuchando la leyenda de Neo y ahora está obsesionada con encontrarlo para retomar la lucha.

Smith (Jonathan Groff)

Socio comercial de Thomas Anderson, hábil para los negocios y muy carismático. ¿Tiene algo que ver con el Agente Smith (interpretado en la trilogía original por Hugo Weaving), principal antagonista de Neo y cazador de rebeldes de la Matrix?

El Analista (Neil Patrick Harris)

Terapista personal de Thomas Anderson. Trabaja para que su paciente pueda distinguir, por fin, la realidad de los sueños.

“Creo que tiene una gran energía inclusiva y su estilo ha cambiado visualmente de lo que había hecho a lo que está haciendo actualmente”, ha declarado el actor sobre “Matrix 4″ a The Hollywood Reporter. “Siempre quise ser el protagonista de una gran película de acción con cables y esas cosas. Y esto no es malo para mí, ciertamente es tangencial y me es divertido poder jugar un poco en este patio de recreo”, agregó.





Sati (Priyanka Chopra Jonas)

Joven mujer con una gran sabiduría, capaz de discernir entre verdad y simulación. Conoció a Neo sobre el final de la guerra contra las máquinas y podría ser la única capaz de destrabar su mente. Si quieres más referencias, es la niña, ahora adulta, de la tercera cinta de la saga.

Generala Niobe (Jada Pinkett Smith)

Antigua enamorada del Morfeo original que debutó en Matrix recargado, segunda entrega de la trilogía original. Dos décadas después, carga sobre sus espaldas el destino de Sion, hogar de la resistencia y última ciudad humana sobre el planeta Tierra, escondida de la Matrix en una serie de laberínticas cavernas subterráneas.

Entre otros personajes recurrentes de la trilogía, en Resurrecciones también reaparecen El Merovingio (Lambert Wilson), veterano traficante de información; y el Agente Johnson (Daniel Bernhardt), otro de los cazadores de rebeldes de la Matrix.

SOBRE REENCUENTROS Y NOSTALGIAS

En conferencia de prensa, Keanu Reeves y Carrie-Ann Mossha admitieron que sintieron las ganas de volver a los personajes que encarnaron por primera vez en 1999. “No lo sé, parece que es lo que los humanos hacen. No se reinician ni se reciclan pero vuelven a visitar el pasado, es interesante”, dijo el actor.

Por su parte, Carrie-Ann Moss sostuvo que “Esa nostalgia nos ancla a veces. Nos hace sentir como si no estuviéramos flotando a través del universo. Te recuerda que te mantienes un poco firme y te hace sentir mucho mejor, más conectado”.

(Con información del GDA y EFE)

DATO

Matrix, Matrix: reloaded y Matrix: revolutions están disponibles en HBO Max.





