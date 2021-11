Conforme a los criterios de Saber más

Si te gusta la música y eres fan de Alanis Morissette, entonces es importante que sepas que el 18 de noviembre, HBO Max estrenará “Jagged”, el segundo capítulo de la docuserie “Music Box”, que retrata el camino hacia la fama de la cantante canadiense en los años noventa y el lanzamiento de su disco más famoso “Jagged Little Pil” (1995).

“Music Box”, producido por Bill Simmons y dirigido por Alison Klayman, también incluye capítulos dedicados a Woodstock ‘99, Kenny G, DMX, entre otros.

¿De qué trata “Jagged”?

En “Jagged” veremos cómo Alanis se abrió paso en la industria musical teniendo tan solo 21 años. El camino no fue nada sencillo. El documental también abordará temas polémicos como el acoso sexual. Recordemos que en 2020, la intérprete declaró a Vogue: “Si estás en la industria, has sufrido acoso sexual”. Sin embargo, en “Jagged” brindaría mayores detalles sobre estos abusos.

La producción contará con los comentarios de Alanis y también con declaraciones de personas cercanas a ella, como su antiguo baterista Taylor Hawkins (hoy miembro de Foo Fighters) y Shirley Manson, de la banda Garbage.

Alanis molesta

En septiembre, la cantautora de 47 años señaló que el documental es un retrato inexacto e hiriente que se hace sobre su vida. En un comunicado a la revista “Vogue”, la estrella de la música declaró: “Accedí a participar en un trabajo dirigido a celebrar el 25 aniversario de ‘Jagged Little Pill’ y me entrevistaron en un época muy vulnerable (estaba pasando por mi tercera depresión posparto durante el confinamiento). Me dieron una falsa sensación de seguridad, pero sus escabrosas intenciones se hicieron patentes en cuanto vi el primer montaje del filme”.

“Fue entonces cuando me di cuenta de su idea y la mía eran en realidad dolorosamente divergentes. No era la historia que yo había acordado contar. Ahora me sobreviene todo el golpe de haber confiado en alguien que no merecía confianza alguna. He decidido no asistir a ningún evento relacionado con esta película por dos razones: una es que ahora mismo estoy de gira. La otra es que, como ocurre con muchas ‘historias’ y biografías no autorizadas que han salido a lo largo de los años, esta incluye implicaciones y hechos que sencillamente no son ciertos. Aunque sin duda habrá momentos bellos y algunos elementos precisos en esta/mi historia, finalmente no voy a apoyar la versión reduccionista que ha hecho otra persona de un relato tan lleno de matices que jamás serán capaces de comprenderla o de contarla”, agregó la intérprete de “Thank U”.

Afiche oficial de "Jagged". (Foto: HBO)

Por su parte, Alison Klayman, directora de la docuserie, señaló a Deadline: “Resulta muy duro, creo yo, ver una película sobre una misma. Creo que es una mujer increíblemente valiente y la reacción al verlo fue que era muy… se dio cuenta de todo el trabajo que había, de todos los matices que encerraba. Y, una vez más, dedicó muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo a llevar esto a cabo, y yo creo que la película habla por sí sola”.

Alanis prepara bioserie

La cantante canadiense, que cumple 25 años de carrera, se encuentra trabajando en una serie de televisión inspirada en su vida. El proyecto se llama “Relatable” (Identificable) y ella será productora ejecutiva y compondrá la banda sonora. La ficción será escrita por Elizabeth Beckwith y por Christopher Moynihan, de la mano del estudio ABC.

