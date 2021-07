Conforme a los criterios de Saber más

Tiene solo veinticinco años, pero su trabajo ya aparece en tres de las plataformas de streaming más importantes del mundo: Netflix, Amazon Prime y HBO Max. El actor mexicano Alexis Valdés dice estar listo para comerse el mundo. Y para ese propósito tiene algo que pocos ostentan a su edad: convicción en lo que hace.

El motivo de esta charla es conversar sobre su rol de Rodrigo Valladares en “La muchacha que limpia”, versión mexicana de la serie argentina “La chica que limpia” que HBO Max estrenó hace unos días. Su personaje es un adinerado joven que a primera vista no parece tener mayores problemas, pero que capítulo a capítulo va retirándose una careta que lo evidencia como un ser carente en absoluto de valores.

- Empezaste hace casi cinco años en el teatro, donde descubriste que la actuación es tu pasión. ¿Es muy distinto trabajar en televisión que en el teatro? ¿O lo ves como parte de un mismo trabajo?

Es totalmente distinto. Uno tiene que ver más con la pasión, mientras que el otro con una cuestión de trabajo. Para mí el teatro es mi casa. Lo amo mucho y podría hacerlo toda mi vida. Desgraciadamente, aquí en México este paga muy mal, y también es muy difícil entrar en él. Sobre la televisión, sí, es muy generosa, amable y también divertida. Pero si hablamos de amor profundo, yo pienso en el teatro.

-¿Cómo llegaste a “La muchacha que limpia” y qué recuerdas de ese primer acercamiento?

Como todos, por cásting. Recuerdo claramente ese momento. Me dijeron que la escena era de una persona que le apuntaba con una pistola a su padre. Llegué y lo hice como en un borrador, pero fue un cásting muy divertido. Luego empezamos a grabar a mediados de 2019 y, tras terminar eso, salió la serie al aire.

-¿Pudiste averiguar algo sobre la versión argentina de “La muchacha que limpia”?

No, y fue voluntario. Sabía que existía y que estaba ahí, pero para que no interviniera con el proceso creativo de los personajes, junto a David Montalvo (actor que interpreta a Francisco Valladares en la serie) decidimos no viciar nuestro trabajo viendo el de otro, evitar cualquier posibilidad de imitar algo, o de crear a partir de otra cosa. Todo fue desde nosotros.

-Cuando tuviste el guion en tus manos por primera vez, ¿qué sensación te dejó la historia?

Que era una historia que debía contarse. Cada capítulo del guion que llegaba a mis manos solo me dejaba ganas de leer el siguiente. Saber qué pasaría todo el tiempo.

Alexis Valdés se declara un admirador de Leonardo DiCaprio, no solo por sus trabajos en la actuación sino por la forma en cómo lleva su vida privada.

-¿Crees que en la serie hay un solo tema o son múltiples?

“La muchacha que limpia” habla de muchas cosas. Temas de clase, racismo, sobre los feminicidios en México, y también sobre el abuso del poder. Yo creo que la serie toca diversas temáticas y todas de forma muy acertada.

-¿Te ha tocado ya trabajar en el pasado con algunos de tus compañeros de elenco?

Con Damayanti Quintanar (actriz quien interpreta Rosa, la protagonista) compartí en “El César”. Nunca estuvimos en el mismo set juntos, pero sí fuimos parte de esa serie.

-¿Cómo evalúas el trabajo de Damayanti en este protagónico de “La muchacha que limpia”?

Es una de las mejores actrices que hay en mi país y su trabajo habla por sí mismo. Las ‘flores’ que le eche al comentar su actuación sirven de poco porque toca verla y confirmar que no hay nadie que haga lo que ella está haciendo hoy en México.

-¿Tienes algún gran referente en cuanto a la actuación?

Mi sueño siempre ha sido actuar como yo mismo, pero mi referente principal, de toda la vida y que amo con toda mi alma, es Leonardo DiCaprio.

-¿Por su obra en general o por alguna película en especial?

Admiro su forma de elegir las cosas que ha hecho, de contar tan buenas historias mediante la actuación, pero principalmente su forma de llevar su vida. Me gustaría todo eso para mi carrera. Poder ser una persona discreta y que además es considerado un artista muy talentoso.

-Elegir este tipo de vida pública tan cerrada también te limita muchas cosas. Tú tienes 25 años, eres bastante joven…

Si la gente se percata, no paro en las redes sociales todo el día, tampoco contando mis cosas personales. Me gusta ser una persona discreta y no lo cambiaría por nada.

-¿Tiene algo de Alexis Valdés el personaje de Rodrigo Valladares?

Espero que nada (risas).

Tráiler de "La muchacha que limpia". (Fuente: HBO Max)

-¿Ni siquiera la clara determinación que muestra por momentos?

¡Que no me vinculen con nada suyo! Quisiera estar muy lejos de él toda mi vida.

-¿Cuesta un poco más interpretar a personajes “malos” como Rodrigo Valladares?

Siempre me han dicho que tengo cara de “malo”, me persigue ese estigma como de que voy a ‘lastimarte’ en algún momento de la vida, pero la verdad es que me considero una buena persona. En lo personal, no creo que existan personajes buenos ni malos, sino que se encuentran en determinadas situaciones que los llevan a ser como son en la vida. Rodrigo me parece una ‘basura’ de persona, pero no porque sea así naturalmente, sino porque la vida lo llevó a eso, por lo que debe ser castigado. No me atrevería a juzgar a los personajes que (los actores) creamos, porque si enfrentamos así la actuación, nuestro trabajo podría correr el riesgo de ensuciarse.

-Uno ve la serie y siente que tu personaje va constantemente in crescendo en cuanto a exigencias. Nunca tiene un momento tranquilo. ¿Coincides?

Todo el tiempo. Nunca tuve una escena tranquila. Mi personaje todo el tiempo debe estar haciendo, aparentando o enseñándole algo a los demás. Yo me decía: ¿y ahora qué hizo Rodrigo? Fue algo retador y divertido también.

-Sin HBO Max probablemente hubiera sido imposible que yo vea esta serie y que mucha gente acceda a ella. ¿Eres de ver mucho streaming para buscar series o películas de fuera de México?

No veo televisión abierta. Todo lo veo por streaming y creo que esta plataforma nos abre la posibilidad de ver que en México se hacen cosas de calidad y que pueden competir con cualquier producción estadounidense o europea. Y este tipo de serie es la prueba.

-¿Crees que el nivel de producción en México está un pasito más arriba de países como Ecuador, Perú o Bolivia?

No me ha tocado ver muchos trabajos que se hacen en los países que mencionas. Lo que sí nos llegan son cosas de Argentina y Brasil, además de lo estadounidense y lo europeo, claro. No creo que sea un tema de falta de talento, sino tal vez de distribución. Muchas veces hay productos increíbles que nosotros necesitamos ver, pero que tal vez nunca llegan. O si lo hacen es dos o tres años después.

A la izquierda, la actriz Damayanti Quintanar que interpreta a la protagonista de la serie (Rosa). A la derecha, Alexis Valdés. (Fotos: Marka Talent)

-Sin spoilear mucho, en una de las partes finales de la serie, tienes un momento absolutamente retador y complejo. ¿En lo referido a lo actoral crees que esa escena violenta fue tu momento de mayor exigencia?

Hay varias también muy exigentes como la que mencionas. Las escenas que suceden con Ana Layevska y con Aranza Carreiro me costaron mucho. Son partes muy violentas e íntimas. Son temas sumamente difíciles de abordar, pero con la seguridad y tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo de ficción todo resulta más tranquilo.

-Se habla mucho de los feminicidios en México. ¿Crees que la ficción tiene la capacidad de tocar de forma seria temas tan delicados como este?

No creo que esta serie tenga una moraleja en sí. Se trata de exponer una realidad que existe y que es así de cruda y violenta. A veces la gente se muestra incrédula al ver las noticias. Pero hay nueve mujeres asesinadas en México al día. ¡Es una locura! Son nueve madres de familia, nueve hermanas o nueve hijas. Estamos frente a una realidad que debemos erradicar ya.

-Entre aquellas primeras obras de teatro donde te iniciaste y tu hoy triple aparición en las cadenas más importantes de streaming, ¿ha madurado mucho Alexis Valdés? ¿Cómo defines esta etapa de tu carrera?

Me siento listo para hacer lo que sea, para trabajar al nivel que sea necesario. Entiendo que la pandemia ha complicado a muchos, pero yo mantengo el hambre de hacer más. Si tuviera que trabajar en siete proyectos a la vez, estaría feliz de la vida. Como actores y creadores nos gusta darle vida a un personaje que necesita una voz. Quisiera hacer ficción con lo que sea.

También ver a Alexis Valdés actuando en “Preso N.1” de Netflix y en “El César” de Amazon Prime Video.

“La muchacha que limpia” tiene ocho episodios ya disponibles en HBO Max.

