La segunda temporada de la serie “And Just Like That” estrenó sus primeros dos episodios este jueves 22 de junio en la plataforma de streaming HBO Max. Los fanáticos tuvieron que esperar más de un año para ver la nueva entrega del ‘spin-off’ de “Sex and the City” que trae de regreso a la actriz Sarah Jessica Parker y algunas otras sorpresas que se develarán en los siguientes capítulos.

Pese a que el público está esperando el retorno de dos icónicos personajes de la serie original, hasta el momento hemos podido disfrutar de las nuevas decisiones de las amigas. ¿Quieres saber qué sucedió en los primeros capítulos de la serie con Sarah Jessica Parker? A continuación, te lo revelamos.

Claves que resumen “And Just Like That 2″

(ALERTA SPOILERS: esta nota contiene detalles de los primeros dos episodios de la segunda temporada de “And Just Like That”)

La nueva entrega de “And Just Like That” retoma la historia de Carrie Bradshaw y sus amigas; así que, en esta nota, te dejamos los datos más importantes que nos han dejado los dos primeros capítulos.

El Met Gala y un recuerdo del pasado

Al convertirse en una personalidad importante dentro de la gran ciudad de Nueva York, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) ha sido invitada al prestigioso evento de la MET Gala que se lleva a cabo el primer lunes de mayo de cada año. La temática de esa ocasión es “Unveiled Beauty”, así que nuestra protagonista acepta que la esposa de un compañero de trabajo –una diseñadora emergente- le haga el vestido.

Llega el gran día y sus amigas Lisa (Nicole Ari Parker) y Charlotte (Kristin Davis) se arreglan en sus casas para el gran evento, al cual –pese a no pasar por la alfombra roja junto a las grandes celebridades del espectáculo- se encuentran emocionadas por asistir. El gran problema ocurre con Carrie, quien se entera que su diseñadora ha tenido problemas con las costureras y el vestido no está terminado: solo tiene la capa de color verde agua.

Nicole Ari Parker en “And Just Like That 2”. (Foto: HBO Max)

Pese a los esfuerzos que hace la joven para perfeccionar el vestido, este no tiene solución; así que, la única alternativa que le queda a Carrie para llegar a tiempo al MET es usar algo de su envidiado closet. Ahí es cuando llega un recuerdo amargo del pasado.

Su única opción para llegar al evento es el vestido de novia de Vivienne Westwood que iba a lucir el día de su boda con Mr. Big (Chris Noth), la cual no sucedió.

El final del primer capítulo nos deja con Carrie luciendo radiante con el vestido y la capa, junto a un tocado de plumas color turquesa (que se vio en la película de “Sex and the City”, en su camino hacia el MET. “Y así, le di un nuevo significado a mi dolor”, es lo último que dice el personaje de Sarah Jessica Parker.

(Foto: HBO Max)

El ‘reemplazo’ de Samantha Jones

El personaje de Seema Patel (Sarita Choudhury) se ha vuelto importante para la trama de “And Just Like That” al tomarse como una especie de ‘reemplazo’ a la salida de Samantha Jones (Kim Cattrall). La liberación sexual e independencia de la agente de bienes raíces es la dosis que agrega a este ‘spin-off’.

Pese a que todo parece ir en orden en su nueva relación con Zed (William Abadie), el empresario francés que quiere formalizar su vínculo así que decide invitar a Seema a un almuerzo con su hijo y, por ende, con su exesposa. Este encuentro está coordinado para el primer lunes de mayo, el mismo día de la MET, así que debe cancelar ese plan para cumplir con su nueva pareja.

(Foto: HBO Max)

En medio del almuerzo, Seema se da cuenta que nada es lo que parece en su relación porque Zed sigue viviendo en la misma casa que su exesposa y su hijo. Esto la deja desconcertada y decide dar un paso atrás y retirarse del restaurante porque no iba a acepta que su pareja no le haya contado ese detalle. Más allá de sentirse mal, la mujer decide acompañar a sus amigas al MET de último minuto.

Miranda y Che lejos de Nueva York

La abogada neoyorquina Miranda (Cynthia Nixon) decidió vivir al máximo su nueva relación con Che Díaz (Sara Ramírez) y mudarse a Los Ángeles después de su divorcio. Todo parece ir bien durante las primeras horas, pero pronto descubrirán que cada una tendrá que enfrentarse a nuevos desafíos.

Por su parte, Miranda deberá hacer nuevos amigos en Los Ángeles para pasar sus días y opta por asistir a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Ahí, conoce a una mujer que la invita a limpiar basura de las playas, como una forma de liberar el estrés que le ocasiona no consumir alcohol, así que ella acepta y agradece poder interactuar con más personas del lugar.

En tanto, Che empieza con la producción de un nuevo programa que la ayude a alcanzar cierto reconocimiento dentro del mundo del entretenimiento. La producción se vuelve complicada cuando los estándares de belleza para televisión la agobian y el equipo le pide bajar de peso, lo cual la desanima y entorpece su relación con Miranda porque no sabe cómo contarle esto; aunque, poco después explota y le revela a su pareja cómo se está sintiendo respecto a este tema.

(Foto: HBO Max)

El racismo en todo su explendor

Lisa Todd (Nicole Ari Parker) no solo debe lidiar con sus problemas familiares, sino que en los primeros episodios de “And Just Like That 2″ también vemos que se suma un dolor de cabeza más para ella: la llegada de su suegra a Nueva York. Para tranquilizar la situación, su esposo Herbert (Christopher Jackson) intenta llevar las cosas en paz. Pero, él mismo explotará poco después frente a su madre y sus amigas. Y, la única razón será el racismo que vive en Nueva York.

El día en que Herbert y su hija deben ir a una fiesta, él opta por pedir un taxi de la calle. Ninguno acepta parar a recogerlos e incluso su hija le dice: “el papá de mi amiga siempre consigue taxi”. Y eso lo frustra más. La situación se vuelve caótica cuando un taxi amarillo finalmente se detiene, pero el conductor no quita el seguro de las puertas para que puedan subir.

En ese momento, Herbert pierde los papeles y golpea el capot del auto amarillo, situación que ve su hija y su madre que se encontraba caminando por el lugar junto a su gran grupo de amigas que casi lo reconoce. Pese a pertenecer a un nivel socioeconómico privilegiado, Herbert y la familia Todd Wexley no es ajena al racismo de la gran ciudad.

(Foto: HBO Max)

El podcast de Carrie

El público sabe que Carrie ha decidido abrir su propio podcast llamado “Sex and the City”; sin embargo, para esta nueva temporada, el programa se ve entre la espada y la pared porque necesita publicidad para sobrevivir y solventar los gastos.

Un anunciante les propone hacerle propaganda a productor vaginales en su podcast; sin embargo, Carrie duda porque -así como en la versión original del programa en los años 90- el personaje mantiene sus ideas conservadoras y hablar sobre partes íntimas en su programa no le es cómodo.

Gracias a la insistencia de su productor Franklyn Hernandez (Ivan Hernandez), con quien además mantiene una relación casual, Carrie acepta hacerle arreglos al guion del comercial para continuar con la pauta, pero a su estilo. La demora en esos arreglos ocasiona que el sponsor decida no continuar con el contrato y, al final, el podcast se cancela. “Como no hablaron de su vagina, nos quedamos sin empleo. Pasó que todo terminó. Un consejo Carrie, en tu nuevo trabajo, no seas tan cobarde con tu vagina”, le dice una de las trabajadoras a nuestra protagonista.

Además de la cancelación de su podcast, Carrie se queda sin Franklyn porque ella le dice no estaba lista para una relación formal después de la muerte de su esposo. “Gracias por sexo en la ciudad, doble sentido intencionado”, finaliza el personaje de Sarah Jessica Parker en el segundo episodio de “And Just Like That 2″.

(Foto: HBO Max)

