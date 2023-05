El reboot de “Sex and the City”, “And Just Like That”, regresa con una segunda temporada que promete encantar al público por el regreso de un querido personaje. Protagonizado por Sarah Jessica Parker, la serie llegará a HBO Max a finales de junio y contará con la participación del actor John Corbett.

Ambientada más de dos décadas después de los sucesos en “Sex and the City”, el programa comenzó el rodaje de su segunda entrega en septiembre del año pasado y llegará el próximo mes a streaming. ¿Quieres saber la fecha de estreno y la sinopsis oficial de “And Just Like That 2″? A continuación, te dejamos todos los detalles.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de “And Just Like That”?

El último miércoles, durante la presentación Upfront de Warner Bros. Discovery en Nueva York (Estados Unidos), se anunció que el estreno de la nueva entrega de la serie “And Just Like That” será el próximo jueves 22 de junio a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Esta segunda temporada tendrá 11 episodios y, en la fecha mencionada, se liberarán los dos primeros episodios; mientras que el resto se estrenará de manera semanal todos los jueves.

¿De qué trata “And Just Like That 2″?

Hasta el momento, HBO Max no ha revelado la sinopsis oficial de la segunda temporada de “And Just Like That”. Sin embargo, podemos suponer que esta nueva entrega intentará resolver las interrogantes que dejó el final de la primera parte.

Por ejemplo, Miranda deberá decidir si se muda o no con Che a Los Ángeles o si Carrie Bradshaw le dará otra oportunidad al amor después de haber perdido a Mr. Big.

Mira el teaser oficial de “And Just Like That 2″

¿Quiénes integran el reparto de “And Just Like That 2″?

El reboot de “Sex and the City” es protagonizada por la actriz Sarah Jessica Parker con el papel de Carrie Bradshaw, quien comparte roles con Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Estos son los actores que conforman el elenco de “And Just Like That 2″:

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw

Cynthia Nixon como Miranda Hobbes

Kristin Davis como Charlotte York

Sara Ramírez como Che Díaz

Sara Ramirez en "And Just Like That 2".

Sarita Choudhury como Seema Patel

Nicole Ari Parker como Lisa Todd Wexley

Karen Pittman como Nya Wallace

Chris Noth como Mr. Big

Mario Cantone como Anthony Marentino

David Eigenberg como Steve Brady

Willie Garson como Stanford Blatch

Evan Handler como Harry Goldenblatt

John Corbett como Aidan Shaw

John Corbett en "And Just Like That 2".

