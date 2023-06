“And Just Like That” estrenó el esperado tráiler de su segunda temporada, una nueva etapa en la historia que dará que hablar por el regreso de queridos personaje de “Sex and the City”.

Además del regreso de Kim Cattrall (Samantha Jones), se había confirmado el retorno de John Corbett en el papel de Aidan Shaw, un viejo amor de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker); una reunión que se ve más desarrollada en el nuevo tráiler de la serie.

El avance en mención nos muestra lo que ocurrió en la vida de Carrie Bradshaw un año después de la intempestiva muerte de su esposo, Mr. Big (Chris Noth), quien sufrió un paro cardíaco mientras hacía bicicleta estacionaria en su departamento.

Además de descubrir que Carrie está aprendiendo a cocinar, el avance nos revela que la famosa escritora está buscando un nuevo amor a través de citas.

La reunión de Carrie y Aidan

Es así que en el avance vemos el momento en el que Carrie decide contactar a Aidan a través de un correo electrónico.

“Hola, extraño. ¿Te acuerdas de mí? Si este es todavía tu mail, soy yo, ¡Carrie! Estaba pensando en ti la vez pasada y me preguntaba cómo estás. Así que te pregunto: cómo estás”, se lee en la pantalla de Bradshaw.

Tráiler y fecha de estreno

El avance de la serie también nos muestra que Miranda (Cynthia Nixon) continúa su relación con Che (Sara Ramírez), pero que enfrentan ciertas crisis. Así mismo, todo parecer ir bien en la vida familiar de Charlotte (Kristin Davis).

El tráiler, que puedes ver líneas más abajo en idioma original, no anticipa nada sobre el esperado retorno de Samantha Jones.

“And Just Like That”, temporada 2, se estrenará el 22 de junio por HBO Max.