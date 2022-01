Conforme a los criterios de Saber más

“And Just Like That” se acerca al final de su primera temporada con varias polémicas encima. Además de la discusión por la calidad de la historia que trajo de regreso a 3 de las 4 protagonistas de “Sex and the City”, el ojo ha estado puesto en Chris Noth, el actor que interpretó a Mr. Big en la saga, pues ha sido denunciado hasta por 5 mujeres por acoso sexual.

El escándalo se desató poco después de que su personaje muriera en el primer capítulo de “And Just Like That”, producto de un paro cardíaco. El lanzamiento del segundo episodio, sin embargo, se vio ensombrecido por la salida de las primeras acusaciones.

Según publicó a fines del 2021 el medio especializado The Hollywood Reporter (THR), dos mujeres, de 40 y 31 años, cuya identidad permanece anónima, alegaron haber sido asaltadas sexualmente por Noth en 2004 y 2015, respectivamente.

Una de ellas es una periodista que contactó con “THR” en agosto y la otra trabaja para la industria del entretenimiento y dio a conocer su caso cuando supo que Noth volvería a aparecer en la continuación de la serie, recién estrenada en HBO. En su momento, Michael Patrick King aseguró que el final que se le dio a Mr. Big estuvo pensado desde hace mucho, pues consideraba que era lo necesario para darle un giro a la historia de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Sarah Jessica Parker en "And Just Like That". (Foto: HBO Max)

Eliminado del final

De acuerdo a un reciente reporte de “Variety”, esta vez sí a causa de la coyuntura, HBO habría decidido retirar una escena que iba a incluir a Chris Noth en el capítulo final de “And Just Like That”, programado para emitirse el 3 de febrero.

“Noth iba a aparecer en el último episodio como parte de una fantasía que tiene Carrie (Sarah Jessica Parker) en la que se reúne con Mr. Big en el Pont des Arts de París, a donde ha ido a dejar las cenizas de su esposo”, informó el citado medio.

“El equipo creativo de ‘And Just Like That’ decidió que la secuencia de Noth no era lo suficientemente importante narrativamente como para compensar que no se la corte”, añadió “Variety” en su reporte.

Cabe mencionar que, tras las dos primeras denuncias en su contra, tres mujeres más acusaron a Chris Noth de aprovecharse de ellas. Una contó al diario “The Daily Beast” que fue asaltada sexualmente por el actor en Nueva York en el año 2010, cuando tenía 18 años y él 55.

Además, una actriz suplente de la serie “Sex and the City” publicó una carta en el medio The Independent en la que aseguró que el comportamiento de Noth en el rodaje era “indecente” y “tóxico” ya que acosaba a las actrices y pedía que se metieran su camerino.

La quinta mujer que ha acusado a Noth es la cantante Lisa Gentile, quien recordó en una rueda de prensa que en 2002 el actor la forzó para mantener relaciones sexuales y tras su negativa comenzó a besarla y tocar sus pechos.

“Trataba de pararle”, afirmó Gentile.

Según la cantante, Noth llamó al día siguiente para pedirle que “no contara a nadie lo de la noche anterior” ya que si lo hacía “arruinaría su carrera y la pondría en la lista negra de la industria”.

Tras las acusaciones, algunos internautas han rescatado unos documentos judiciales en los que se impuso una orden de alejamiento entre el actor y su exnovia, Beverly Johnson, quien aseguró que la había amenazado de muerte y agredido físicamente en el año 1995.

Por su parte, las protagonistas de “Sex And The City”, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, lamentaron las acusaciones de abuso sexual contra su compañero de reparto y apoyaron a las supuestas víctimas en un comunicado.

