Chris Noth es el actor masculino principal de la icónica serie de moda y romance, “Sex and the City”, que volvió a ser una ficción con el reebot “And Just Like That” de HBO Max. Una semana después del estreno de la plataforma, acusaciones por agresión sexual aparecieron en las redes sociales en contra de Noth. Por su parte, el actor ha desmentido los reportes de que la producción lo “canceló” tras saber de las denuncias públicas.

En la primera temporada de “And Just Like That”, Chris Noth vuelve como el esposo de Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker. El actor tuvo un breve momento como Mr. Big, antes de morir en el primer capítulo de la serie y la escritora de Nueva York se convierte en viuda.

Siete días después del estreno de “And Just Like That” en diciembre de 2021, dos mujeres hablaron en el anonimato con “The Hollywood Reporter” para decir que Noth había tenido una conducta sexual inapropiada con ellas. Aseguraron que el actor las agredió en distintas ocasiones entre 2004 y 2015.

Por su parte, Noth negó al mismo medio de noticias las acusaciones, diciendo que eran “categóricamente falsas”. “Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días. ‘No’ siempre significa ‘no’: esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”, agregó.

Chris Noth (izquierda) interpretó a John James Preston, Mr. Big, en "Sex and the City" y en su reboot "And Just Like That".

Otra acusación pública por el mismo delito apareció en ese mismo mes, pero en el diario Daily Beast. Una mujer, bajo el nombre anónimo de Alva, dijo que el actor la había agredido sexualmente a los 18 años en 2010, cuando Noth tenía 55 años.

Además, la cantautora Lisa Gentile sostuvo que fue “victimizada sexualmente” y “abusada sexualmente” por Noth en 2002. En tanto, la actriz Heather Kristin fue la quinta persona en expresar otra acusación. Calificó el comportamiento de Noth como “repugnante” y “tóxico”.

En consecuencia, la producción de “The Equilizer” lo eliminó de la saga, Peloton retiró un anuncio publicitario donde salía Noth y la agencia de talentos que llevaba su nombre lo despidió.

Por su parte, la producción de “And Just Like That” también reaccionó eliminando el cameo de Noth en la segunda parte de la serie, según. Variety. Asimismo, las coprotagonistas, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, And Kristin Davis comentaron el caso de su excompañero de rodaje.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth”, dijeron por comunicado de redes sociales. “Apoyamos a las mujeres que se han presentado y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y los felicitamos por ello”.

En mayo del año pasado, Parker aseguró que no había mantenido conversación con Chris Noth, quien había sido tantos años su esposo en la serie, desde que surgieron las acusaciones por agresión sexual en su contra. En junio, reportes de diversos medios locales aseguraron, validando fuentes propias, que el actor se sentía “desconectado” de sus antiguos colegas, pues ya no estaba invitado a las activaciones por la promoción de la ficción.

“No está invitado a sus fiestas. No recibe tarjetas de felicitación ni textos de feliz cumpleaños”, afirmó una fuente. “Él se pregunta por qué Sarah Jessica Parker y su grupo continúan dejándolo afuera en el frío”.

“Normalmente no respondo a este tipo de cosas. Y sé que a la gente le gusta el drama y los chismes... pero este artículo (...) es una absoluta tontería. Sólo pensé que te gustaría saber”, escribió Chris Noth en una publicación desde su cuenta de Instagram.

