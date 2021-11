Conforme a los criterios de Saber más

Al elenco de “And Just Like That”, el spin-off del éxito noventero “Sex and the City”, se suma la valiosa incorporación de Sara Ramírez, recordada por su papel de Callie Torres en “Grey’s Anatomy”. La actriz de 46 años hizo historia al convertirse en el personaje LGBTQ+ con más apariciones en la televisión estadounidense, al sumar un total de 240 episodios en el drama médico.

Fuentes cercanas al equipo de producción de la secuela de “Sex and the City” señalaron que cuando Kim Cattrall, la actriz que daba vida a Samantha Jones, se rehusó a participar de la nueva serie sugirió que su personaje sea reemplazado por uno más inclusivo. Parece que le hicieron caso.

Desde el 9 de diciembre, en “And Just Like That”, veremos a Sara Ramírez meterse en la piel de Che Díaz, comediante no binario que conduce un podcast en el que Carrie (Sarah Jessica Parker) participa con frecuencia.

“Che tiene una gran presencia y un gran corazón. Gracias a su escandaloso sentido del humor y a su postura progresista en torno a los roles de género, ellas y el podcast se vuelven muy populares”, adelantó HBO Max sobre el personaje en un comunicado.

“Sara es un talento único que se mueve con comodidad tanto en la comedia como en el drama. Nos sentimos emocionados e inspirados en crear este nuevo personaje para el programa”, declaró, por su parte, el productor ejecutivo de la serie Michael Patrick King.

Ramírez viene de trabajar en la serie de CBS “Madam Secretary”, en la que interpretó a la asesora política Kat Sandoval, un personaje no binario, como también se ha identificado la actriz mexicana-estadounidense desde agosto del año pasado. El anunció lo hizo a través de su perfil de Instagram.

“En mí está la capacidad de ser un chico femenino, una chica masculina, una chica femenina. Todo y ninguno. No binaria”, escribió también en dicha red social.

Sara Elena Ramírez Cocoyol nació hace 46 años en Mazatlán, Sinaloa, México. Sus padres son mexicanos, pero por parte de su madre también cuenta con ascendencia irlandesa. Llegó a los Estados Unidos cuando tenía 8 años y estudió la primaria y la secundaria en la San Diego School of Creative and Performing Arts. Desde niña, Sara ya sabía que sería actriz.

Cuando terminó el colegio, Sara ingresó la prestigiosa escuela de artes Julliard (Nueva York), y, luego de graduarse, hizo su debut en Broadway con la obra “The Capeman” (1998).

Sara construyó una carrera sólida en la Gran Manzana con papeles en “Dreamgirls” y “The Vagina Monologues”. En 2005, recibió un premio Tony por su participación en la comedia musical “Spamalot”, del grupo Monty Python’s.

Ese mismo año, le llegó la oferta para interpretar a la cirujana Callie Torres en “Grey’s Anatomy”, el drama más longevo de la TV estadounidense, en el participó durante 11 temporadas. Su personaje se salía del molde en todos los sentidos.

La actriz mexicana se convirtió en una voz fuerte para la comunidad LGBTQ+ por su personaje de la doctora "Callie Torres"

Callie era hija de un millonario; sin embargo, decidió seguir la carrera de medicina y abrirse camino sola, lejos de las comodidades que le ofrecía su familia. Fue ella quien dio el primer paso con George O’malley. Además, luego de su ruptura con George, no dudó en explorar su sexualidad. Se casó con Arizona, pese a la oposición de su familia, y tuvo una hija con su amigo Mark. La doctora Torres se convirtió en uno de los personajes más queridos del Gray Sloan Memorial Hospital.

Esta es la escena más icónica de Callie Torres (Foto: ABC)

Su salida fue como un baldazo de agua fría para Shonda Rhimes, quien señaló al portal “Screenrant” que tenía un plan diferente para Callie, cuando Sara le dijo que necesitaba tomar un descanso; sin embargo, la dejó la puerta abierta para regresar algún día, aunque eso aún no ha sucedido. Se desconoce si Rhimes tiene planes de traer de vuelta a Callie, aunque sea brevemente, en temporadas futuras.

(Foto: ABC)

¿Qué temas se abordarán en “And Just Like That”?

Sarah Jessica Parker dijo que la trama estará relacionada con la pandemia. Sin embargo, harán especial énfasis en descubrir cómo Carrie, Charlotte y Miranda, ahora cincuentonas, se adaptaron al mundo que las rodea. La secuela de “Sex and the City” abordará los efectos de las redes sociales en sus vidas, y cómo evolucionaron el feminismo y las políticas de género desde la último capítulo de la serie original, que finalizó el 22 de febrero de 2004, luego de seis temporadas.

