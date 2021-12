Conforme a los criterios de Saber más

Carrie Bradshaw ha mostrado muchas veces que no hay nada más importante que la amistad. En el nuevo tráiler vuelve a repetirlo “Mientras más vivo, me doy cuenta que si tienes a tus amigos al lado, todo es posible”. “And Just Like That” por fin llegará a las pantallas el 9 de diciembre de forma exclusiva por HBO Max.

Charlotte York (Kristin Davis), Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) regresarán a Nueva York. Las amigas de toda la vida volverán, pero sin Samantha (Kim Cattrall), quien se negó a formar parte de esta secuela. Para Cattrall, “Sex and the city” es un buen recuerdo que debe quedarse en el pasado.

La serie “And Just Like that” contará con 10 episodios. Por el momento, solo ha sido confirmada una temporada. Este nuevo capítulo de “Sex and the City” sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

Sarah Jessica Parker fue una de las principales motoras del retorno de "Sex and the City" a la televisión (Foto: HBO Max)

El elenco lo completan Sara Ramirez (“Anatomía de Grey”), Sarita Choudhury (“Homeland”), Karen Pittman (“The morning show”) y Nicole Ari Parker (“Chicago PD”).

El nuevo tráiler ha revelado algunos spoilers, pero antes de hablar de eso, hagamos un repaso por el final de los personajes en las dos películas de “Sex and the City”.

Carrie ya casada con Mr. Big Chris Noth intenta reactivar las chispas en su matrimonio, ya que la rutina sentía que la consumía. Además, como se recuerda en la segunda película “Sex and the City”, Carrie besa durante un viaje a Aidan (John Corbett). Mr. Big y ella se amistan, y Carrie promete que no volverá a besar a otro hombre.

“Sex and the City 2” fue estrenada en mayo del 2010 en Estado Unidos. (Fotos: HBO)

En el caso de Charlotte, ella está lidiando con sus hijas. La más pequeña tiene dos años y le está causando crisis existenciales. Al final de la cinta, la hogareña Charlotte entiende que de vez en cuando necesita unos días libres de su esposo e hijas, y que eso está bien. Al final, lo importante es que el matrimonio funcione según las reglas que uno mismo ponga y no lo que diga el resto.

“Sex and the City 2” fue estrenada en mayo del 2010 en Estado Unidos. (Fotos: HBO)

Por su parte, Miranda, con la infidelidad de Steve (David Eigenberg), continúa su matrimonio de la mejor manera. Sin embargo, ahora se replantea qué hacer con su vida profesional, pues está cansada de trabajar en un ambiente machista.

Lo que revela el tráiler

Carrie: La escritora continúa casada con Mr Big. Él aparece en varias escenas del tráiler, y ambos lucen muy cariñosos. Sin embargo, en el avance muestran a una Carrie pensativa escuchando la frase “Si no estás a gusto con quién estás, sal de ahí y cambia”. Todo es posible, quizás se refieren a que ella no se siente cómoda con su carrera o que ya no se siente a gusto con Mr. Big. Todo puede pasar. Finalmente, la cita final del tráiler repite una del capítulo final de la serie original “Sex and the city”: “Después de todos estos años y todos los cambios, sigues siendo tú misma”.

Charlotte: ella continúa casada con su esposo Harry (Evan Handler). El tráiler muestra a las hijas de Charlotte, una convertida en una pianista y la segunda en plena pubertad. El tráiler deja ver que en esta secuela, se centrará en la relación de la protagonista y sus jóvenes hijas.

Miranda: en el tráiler es sobre quién menos se narra. Sin embargo, se muestra que la protagonista aún no está conforme con la vida que tiene. Como se recuerda, para Miranda siempre fue complicado balancear su carrera como abogada y tener un hijo. Ella ama a su hijo, pero también ama ser abogada. En esta secuela, mientras habla con una amiga le dice que es “fuerte” no poder tener todo lo que tú quieres.

Empieza la cuenta regresiva para volver a ver a estas mujeres lidiar con sus inseguridades físicas, problemas maritales y mucho más, siempre viéndole el lado bueno a las cosas y dejando enseñanzas a los televidentes.

