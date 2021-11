Conforme a los criterios de Saber más

¡Qué emoción! Diecisiete años después, los fanáticos de “Sex and the City” volverán a ver a las protagonistas de la exitosa serie noventera. El estreno de la esperada producción será el 9 de diciembre y HBO Max acaba de lanzar un nuevo avance de esta secuela que lleva por nombre “And Just Like That”.

La producción tendrá 10 capítulos y, como sucedió con su precuela, se centra en la vida de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), quienes ya tienen 50 años y cuyas vidas lógicamente han cambiado.

Miranda, Carrie y Charlotte están de regreso en "And Just Like That...", aunque esta vez sin Samantha (Foto: HBO Max)

En “And Just Like That” también habrá nuevos personajes interpretados por actrices como Sara Ramírez, recordada por su papel en “Grey’s Anatomy”; Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker y Karen Pittman. Además, veremos a otros personajes frecuentes de “Sex and the City” como Mr. Big (Chris Noth), Anthony Marantino (Mario Cantone), Steve Brady (David Eigenberg) y Harry Goldenblatt (Evan Handle).

Carrie y Mr. Big. (Foto: HBO)

Sin embargo, extrañaremos a Kim Cattrall, quien prefirió no participar de la secuela. “Soy muy afortunada de poder elegir, y me lo he ganado. Desde luego, sé que tengo mucha suerte y por eso mismo me muestro muy protectora con lo que hago. No sería capaz de hacerle justicia a un proyecto que en realidad no me interesa”, explicó la actriz, de 65 años, en una entrevista con el podcast “Women’s Prize for Fiction”.

Por su parte, la directora de contenido de HBO Max, Casey Bloys, declaró TVLine: “Al igual que en la vida real, la gente entra en tu vida, la gente se va. Las amistades se desvanecen y comienzan nuevas amistades. Los amigos que tienes cuando tienes 30, es posible que no los tengas cuando tienes 50 “.

"Sex and the City" tendrá un reboot llamada "And Just Like That", pero sin Kim Cattrall. (Foto: HBO)

¿Dónde podrás ver la serie?

La fecha del lanzamiento del programa de “And just like that” será el jueves 9 de diciembre. Ese día, la HBO Max compartirá los dos primeros capítulos de la secuela y desde entonces, estrenará uno por semana. Puedes ponerte al día viendo todas las temporadas de la serie en la misma plataforma de streaming.

