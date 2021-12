Conforme a los criterios de Saber más

“And Just Like That”, el esperado spin-off de “Sex and the City”, ya está disponible en HBO Max con las nuevas aventuras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon). Y, como ya habrás podido notar, el cuarteto se ha convertido en una terna debido a la decisión de no participar de Kim Cattrall con su personaje de Samantha Jones.

Antes del estreno del programa, había mucha curiosidad sobre cómo se resolvería la ausencia del personaje que fue, para muchos, el mejor de “Sex and the City” y en “And Just Like That” no hay que esperar mucho para resolver el misterio. A continuación spoilers .

Kim Cattrall como Samantha Jones en la primera película de "Sex and the City". La actriz no participó en la secuela de la franquicia para HBO Max. (Foto: New Line Cinema)

La primera secuencia de “And Just Like That” nos muestra a Carrie Bradshaw a la espera de una mesa en un exclusivo restaurante. Cuando finalmente lo consigue se abre la toma y vemos que la acompañan sus inseparables amigas Miranda y Charlotte. Tratándose de toda una personalidad en la vida neoyorquina, Carrie es pronto reconocida por una amiga, quien la saluda y se suma al grupo.

Se trata de Bitsy von Muffling (Julie Halston), un personaje muy recordado por su participación en “Sex and the City”, de la época en la que Charlotte intentaba sin éxito quedar embarazada. Von Muffling de inmediato inicia un diálogo muy de la época, con referencias a los tiempos post COVID-19.

Bitsy von Muffling en "And Just Like That".

”¿Nos abrazamos, chocamos los codos, hacemos señales de humo?”, pregunta el personaje que, de pronto, se da cuenta de la ausencia de Samantha Jones y cree que la pandemia ha acabado con ella, sobre todo por la respuesta de Carrie, quien dice: “Ella ya no está más con nosotras”. Pero es Charlotte la que pone los paños húmedos. “No, no ha muerto”, explica y detalle que ahora su compañera vive en Londres, Inglaterra.

“Gracias a Dios. Después del show de horror que hemos vivido, suelo asumir que las personas a las que no veo hace mucho han muerto”, dice Von Muffling en relación a las partidas por COVID-19.

Miranda continúa dándonos pistas y cuenta que Samantha se mudó al Reino Unido por razones laborales. Dejando así, abierta su historia. Pues uno de los temores de los fans era que en esta ficción se desapareciera para siempre a Samantha Jones.

La enemistad retratada

Como se recuerda, Kim Cattrall, la actriz detrás de este personaje, decidió salir de la saga cuando se anunciaba una tercera película, esto debido a desacuerdos con respecto a sus ganancias. Sin embargo, sería esta razón la que ventilaría problemas internos en el elenco, en especial entre Cattrall y Sarah Jessica Parker, a quien en repetidas ocasiones la actriz ha criticado en redes sociales por tener una actitud supuestamente hipócrita.

“Sex and the City”. (Foto: HBO)

En “And Just Like That” esta parte tan sensible en la relación de Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall también se menciona en el primer episodio. Tras el encuentro narrado al inicio del capítulo, Carrie y Miranda tienen una discusión sobre Samantha, quien se ha vuelto un elefante en la habitación de las amigas.

Es así que descubrimos que Samantha decidió aceptar un trabajo en Londres luego de que Carrie le hiciera una crítica a su trabajo como publicista y decidiera ya no trabajar con ella. “Samantha me despidió como amiga y dejó de contestar mis llamadas y mensajes”, explica Bradshaw.

Siempre abrazándose de lo que les permite la ficción, los diálogos juegan un poco con lo que ocurrió en la realidad y Carrie prosigue: “La he llamado muchas veces para arreglarlo pero creo que eso es todo lo que se puede hacer. Pensé que las cuatro seríamos amigas por siempre, pero bueno”, sentencia.

