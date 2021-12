Conforme a los criterios de Saber más

Peleas y desencanto, pero también amor y pasión, con estos cuatro adjetivos se resume la relación entre Mr. Big (Chris Noth) y Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), la pareja que protagonizó la serie “Sex and the City” entre 1998 y 2004. A propósito del remake anunciado por HBO Max, “And Just Like That”, podemos recordar algunos momentos con mayor clímax en su historia de amor.

La historia de Mr. Big y Carrie Bradshaw nació por un imprevisto: ella no podía tomar el taxi y él la llevó por cortesía. En ese momento, la columnista de la revista “Vogue” que escribía sobre sexo en Nueva York recién lo conocía y jamás pensaría que podría entablar la relación más fragmentada y pasional, que terminaría en matrimonio en las dos películas siguientes de “Sex and the City”. Pero continuó por el buen camino, mientras ella descifraba y toleraba la personalidad de su pareja y hasta que él, por fin, decidió comprometerse por completo con ella, pues se había enamorado perdidamente.

EL DÍA QUE SE CONOCIERON

(Foto: HBO Max)

Entra al auto por el amor de Dios

Mr. Big

CAPÍTULO 1 TEMPORADA 1 Pocos lo saben, pero Samantha (Kim Cattrall) conoció a Mr. Big antes que Carrie, cuando estaban en el mismo bar y ella le pidió una noche de pasión, pero él se rehusó. Más tarde, esa noche, la escritora necesitaba un taxi y repentinamente apareció un hombre en un carro negro que era manejado por un chofer. Le dijo que se subiera, entendiendo que en Nuevo York es muy difícil encontrar un auto en la madrugada. Solo fue un favor, porque su romance no empezaría ahí.

MR. BIG SOLO SALE CON MODELOS

(Foto: HBO Max)

Escribo sobre hombres que salen con modelos

Carrie Bradshaw

CAPÍTULO 2 TEMPORADA 1 En la recepción de un desfile de modas al que Carrie había asistido, no por ser una noche de fiesta, sino con el propósito de hacerla una salida de investigación para su columna del fin de semana: los hombres que salen con modelos. De pronto, Mr. Big aparece frente a ella mientras estaba sirviéndose unos bocaditos y le pregunta dónde escribe su columna. “A veces en mi departamento, pero otras entre las calles 73 y Madison”, le responde al millonario seductor, que estaba acompañado de una modelo. Días después, mientras él va a buscarla a esa dirección y la encuentra sentada escribiendo.

UNA PRIMERA CITA SEXY

Yo creo que estuvo genial, pero quién sabe

Mr. Big

CAPÍTULO 6 TEMPORADA 1 Mr. Big nunca fue el hombre perfecto para Carrie. Sin embargo, el tiempo y la suerte hizo que fueran cercanos. Además, se divertían juntos. El problema en esta relación es que él no quería comprometerse y tomaba las cosas a la ligera. En la primera cita, estaba el dilema de tener o no tener relaciones sexuales muy pronto, pero ambos estaban impacientes, y apenas se vieron, sucedió. Cuando acabó, fueron a comer comida china.

MR. BIG DUDA Y NO QUIERE CONOCER A LAS AMIGAS DE CARRIE

Temía que si veía sus ojos me convertiría en piedra



CAPÍTULO 8 TEMPORADA 2 Ya iban tiempo manteniendo una relación juntos. La primera vez no había resultado tan bien; la segunda, las cosas mejoraron. Pero el problema de Mr. Big seguía siendo el mismo: no podía comprometerse. Esta es una escena cumbre, porque Carrie imaginaba ese momento en que sus amigas, que son prácticamente su familia, quisieran conocerlo. Él había aceptado la invitación, aunque después la rechazó. Ella no hizo más que poner un rostro de tristeza, entenderlo y después retirarse.

MR. BIG SE CASA

¿Me acompañaste por dos años y ahora te casarás con una de 25 años después de sólo cinco meses?

Carrie Bradshaw

CAPÍTULO 18 TEMPORADA 2 En la historia de la pareja, siempre fue muy complicado entender el mundo interno de Mr. Big. Cada vez que estaba a punto de entablar una relación formal con ella, desistía. La pelea más importante fue cuando Carrie, después de estar con él por dos años, quiere recuperar la amistad perdida, como personas maduras. Cuando lo intenta, él le comenta que se iba a casar con una mujer a la que acababa de conocer. Ella se molesta y se va. Casualmente, en la siguiente temporada, él se divorcia. En tanto, ella encuentra a Aidan, otro hombre con quien mantiene una relación importante.

DESPUÉS DE PARÍS, HAY AMOR

Me tomó mucho tiempo llegar aquí, pero aquí estoy. Carrie, tú eres la indicada

Mr. Big

CAPÍTULO 8 TEMPORADA 6 Por su puesto, la última temporada de “Sex and the City” es la decisiva para el romance entre Carrie y Mr. Big. Mientras él estaba decidiendo si luchar por el amor de su vida, ella viajaba a París con su nuevo novio, Aleksandr Petrovsky, uno de los más importantes artistas franceses en Nueva York. Miranda, Samantha y Charlotte hablan con él para que vaya a buscarla e intente convencerla de su amor y de que regrese a Nueva York. Para esto, Carrie había notado que no tenía futuro con Alexsandr y decide terminar con él. Justo en ese momento, ella se encuentra en la puerta del hotel francés con Mr. Big. En una escena un poco turbulenta, ellos terminan riendo y después comprometiéndose. Es cuando termina la serie.

El dato :

En “Just Like That”, la nueva serie de HBO Max basada en el universo de “Sex and the City”, Carrie Bradshaw está casada con Mr Big. Él aparece en varias escenas del tráiler, y ambos lucen muy cariñosos. Sin embargo, en el avance muestran a una Carrie pensativa escuchando la frase “Si no estás a gusto con quién estás, sal de ahí y cambia”. Todo es posible, quizás se refieren a que ella no se siente cómoda con su carrera o que ya no se siente a gusto con Mr. Big. Todo puede pasar. Finalmente, la cita final del tráiler repite una del capítulo final de la serie original “Sex and the city”: “Después de todos estos años y todos los cambios, sigues siendo tú misma”.

“Just Like That” se estrenará el 9 de diciembre.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

VIDEO SUGERIDO

Lorna Cepeda explica cómo la han estereotipado por "Betty, la fea". (Fuente: Saltar Intro)

TE PUEDE INTERESAR

“The Matrix Resurrections”: los recuerdos de Neo marcan el nuevo tráiler de la película

Maradona, a un año de la muerte del ‘D10S’: los errores históricos de la serie de Amazon Prime Video

“Miguel Bosé, la serie”: el padre del español fue peor que Luisito Rey y este episodio lo demuestra

“Spider-Man: No Way Home”: Willem Dafoe y el primer vistazo al nuevo traje del Duende Verde