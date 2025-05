La historia de Carrie Bradshaw, la escritora de Nueva York interpretada por Sarah Jessica Parker, regresa a Max en la cuarta temporada de la secuela de “Sex and the City”, ahora titulada “And Just Like That...”. El regreso del personaje y sus mejores amigas ya tiene fecha de estreno y un tráiler que promete más amores complicados para las protagonistas.

El nuevo episodio de la serie de Max confirma que John Corbett regresa como Aidan, el eterno amor intermitente de Carrie, quien perdió a su esposo Mr. Big en la primera temporada. Sin embargo, las cosas no serán sencillas. En tanto, Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) continúan en contacto con las nuevas amigas del grupo, Lisa (Nicole Ari Parker) y Seema (Sarita Choundhury). Ellas, en realidad, reemplazan la ausencia de Kim Cattrall como Samantha en la serie.

¿“And Just Like That” tendrá temporada 4?

Cynthia Nixon como Miranda Hobbes, y Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw en una escena de la temporada 3 de "And Just Like That...". (Foto: HBO)

Debido a que el primer episodio de la tercera temporada de “And Just Like That” todavía está al aire, es difícil saber si habrá continuación de la secuela. Según ELLE de Reino Unido, Sarah Jessica Parker no está segura de tomar una decisión sobre la cuarta entrega.

“Nosotros (Parker y Michael Patrick King, creador de la serie) aún no hemos tenido esa conversación”, dijo sobre el posible regreso de la serie. Sin embargo, dejo claro que siempre se encuentran en diálogo sobre la historia y “hay disposición de escuchar”.

“Eso vendrá cuando Michael y yo nos sentemos y hablemos sobre qué historias demandan su tiempo, atención y fantasías”, agregó la actriz al medio.

¿Cómo continúa “And Just Like That” en la nueva temporada?

En el final de la segunda entrega, Carrie y Aidan se encontraban en un momento de quiebre. Él, ahora divorciado y padre de tres hijos en Virginia, enfrentaba la culpa tras un accidente en el que su hijo menor, Wyatt, manejó su camioneta bajo los efectos del alcohol y las drogas. Esto llevó a Aidan a priorizar a su familia, mientras que Carrie quedó barata con una decisión importante.

La tercera temporada continúa con la nueva dinámica a distancia de Aidan y Carrie, pero también con las nuevas dinámicas de Miranda, quien parece estar enamorada de un contacto laboral, y de Charlotte, cuya hija Lily (Cathy Ang) empieza a vivir sus propias experiencias amorosas.