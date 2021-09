Conforme a los criterios de Saber más

“Love life”, una de las apuestas de HBO Max, es una serie romántica que replantea el amor cliché de los clásicos dramas del género. ¿Hay varios amores en la vida, como cuenta “Cómo ser soltera” (2016), o existe uno solo, como en “Siempre el mismo día” (2011)? Pues son muchos, pero sin duda el protagonista de los últimos años en las tramas de las series y películas del streaming ha sido el ‘amor propio’. Dos psicólogas y un guionista de comedias románticas hablan de un cambio en las historias y cómo esto es parte de lo que está pasando alrededor tuyo cada día, pero tal vez no lo has notado.

No es ningún secreto que, durante la cuarentena del terrorífico 2020, no ibas más que al supermercado y veías películas en casa, pues la pandemia cambió los sentimientos y la manera de ver la vida, algo que el Informe Mundial de la Felicidad de este año avala. Fue el mismo año en que se estrenó la serie protagonizada por Anna Kendrick, “Love Life”, donde una mujer de Nueva York sueña desde niña con encontrar la felicidad en el amor de pareja, pero capítulo a capítulo lo que haya es a ella misma y todo lo que le hace verdaderamente feliz, a pesar de las dificultades. Su director, Sam Boyd, estaba hablando nada más y nada menos que del amor propio.

¿Amor propio? ¡Ah, claro, el amor! ¿Cómo en “Ghost” (1990)? ¿O el que vi en “Titanic” (1997)? ¿Si no, el de Jennifer López en “Sueño de amor” (2002)? Ni el matrimonio ni la muerte ni la suerte, todos esos clásicos son pura treta, aunque muy bien contados, sobre el confuso y desenfrenado amor romántico.

“El amor romántico es un invento”, comenta a Saltar Intro Gonzalo Ladines, guionista especializado en comedias románticas, co-creador de “Los Cinéfilos” y profesor en su curso personalizado para narrar históricas del género. Cuando estrenó su cinta “Como en el cine” (2015), un amigo le dijo: “linda tu película, pero hubieras llegado a más gente si la pareja hubiera terminado junta”, recuerda Ladines, quien nació como escritor viendo películas románticas convencionales, como “Persiguiendo a Amy” (1997) y “Antes del amanecer” (2004), donde los amores son insistentes, pero no necesariamente eternos.

“La famosa creencia de la media naranja con la media naranja. Aquella creencia de que uno está incompleto y que necesita con otra persona o con algunos otros apegos completar aquello que a uno le falta”, habla sobre el amor de las películas Almudena Pérez Tello, psicóloga experta en relaciones de pareja y adolescentes, docente de Psicología en la Universidad de Lima y blogger en salud mental. “Vemos mucho material en las películas: el dinero, la pareja, la profesión, el automóvil, los hijos. A fin de cuentas, nada de eso viene a ser satisfactorio si es que uno no se da cuenta que el principal amor viene de adentro de ti. Hablamos del amor propio, amor con uno mismo, la base para avanzar en la vida”.

ROMANCES DE GENERACIÓN

AÑO HISTORIA SINOPSIS PLATAFORMA 1934 “Sucedió una noche” Una joven escapa del yate de su padre y encuentra a un periodista que se convertirá en su gran amor a consecuencia de sus continúas discusiones. Galardonada con cinco Premios Oscar, es una historia que, según el director Frank Capra, “definió esa cosa romántica de la comedia donde tú sabes que dos personas terminarían juntas”. Se ve la icónica escena donde la protagonista levanta su falda y muestra su pierna para detener un camión, en tanto se le escucha decir a su compañero que “los hombres pueden hacer lo que les plazca” por ser hombres. Apple TV+ (Itunes) 1940 “El bazar de las sorpresas” Un hombre y una mujer trabajan juntos en una tienda y compiten por ser los mejores vendedores. Él mantiene correspondencia con una admiradora secreta, con el paso del tiempo, se da cuenta que ella es la misma joven con quien trabajar y de quien se había enamorado. En medio de la historia, se escuchan creencias de la época como: “el matrimonio es lo mejor que le puede pasar a un hombre” y las cartas con las que se comunican están llenas de frases casi poéticas, como “mi corazón se detiene en la oficina postal”. Amazon Prime Video 1989 “Cuando Harry conoció a Sally” Una pareja universitaria que tienen muchas diferencias de pensamiento se enamora. Uno no cree en la amistad entre personas del mismo sexo y la otra no. Tienen muchos reencuentros y parejas diferentes a lo largo de su vida, pero en el final de la película él le declara su amor y le pide matrimonio. Ella le dice entre lágrimas que lo odia, porque sus puntos de vista son muy distintos, pero aún así se quedan juntos. Google Play 1990 “Mujer bonita” Una prostituta conoce a un hombre en la calle. Se trata de un millonario que le enseña una forma de trato diferente. Al respetarla y proporcionarle seguridad, ella se va enamorando de él. En un momento, se separan y ella decide dejar la prostitución, terminar el colegio y conseguir un trabajo, pero antes de irse, él llega en una limusina y le dice que la ama. Entonces, se quedan juntos para siempre. Star+ 2005 “Orgullo y prejuicio” Un hombre de familia noble del siglo XVIII es el mejor partido para una mujer de la época, y una de las doncellas menos agraciadas del lugar encuentra el amor en él. Ella quiere casarse, porque la sociedad lo demanda, pero aún no ha encontrado a su galán. Poco a poco, su amor va creciendo entre discusiones y malentendidos. Finalmente, se casan. Netflix 2011 “Algo prestado” Una abogada se enamora de su compañero de universidad, pero su mejor amiga le arrebata la oportunidad de declararle su amor y mantiene una relación con él. Entre engaños y a pesar de la amistad, la abogada y el joven deciden casarse y vivir juntos. A lo largo de la historia, parece que el matrimonio funciona como un patrón de felicidad. Netflix 2020 “A todos los chicos de los que me enamoré” Una adolescente escribe cartas secretas a todos los chicos de lo que se enamoró y un anónimo las publica. En medio de eso, un chico se enamora de ella y tienen un romance adolescente. En la tercera película de la saga, ella decide ir a una universidad diferente a la de él, aunque lucha con un conflicto interno, pues quería que su amor perduré. Descubre que la literatura es lo que realmente le hace feliz y toman un camino diferente al planeado. Netflix 2021 “Cinderella” Cenicienta, a pesar de sus constantes evoluciones a lo largo de la historia del cine, ya no es la misma este año. Ahora, quiere tener un negocio, rechaza al príncipe y cree en las relaciones sin compromiso matrimonial. Amazon Prime Video

Los estudios de cine más actuales (2019, 2020 y 2021) hablan de la influencia de los dramas románticos en los adolescentes, las creencias y los mitos del amor romántico en ciertos públicos y de las nuevas perspectivas de género en las tramas, más que nada, en historias de Hollywood, el cine con el que crecimos. Así que no podemos huir del cambio, como se ve en el cuadro, pasamos de pensar en que el amor es felicidad cuando hay matrimonio a ver que la parte profesional puede ser el amor más pleno, entre otras tantas creencias.

“Definitivamente, el romance ha cambiado con los tiempos. Las historias de amor se abren a otras cosas, a lo sexual, lo religioso, lo étnico… Entonces, ya no se ven solamente comedias románticas de una pareja de hombre y mujer con la misma cultura, sino también de la comunidad LGTBI aquí y en el extranjero. Además, la tecnología ha avanzado, las leyes se han abierto en algunas partes del mundo, el tema del aborto, por ejemplo. Eso da pie a que se hagan otro tipo de historias, más contemporáneas. Nos estamos abriendo a otras culturas”, aporta Gonzalo Ladines.

La serie de Star+, "Love, Víctor" (2020), cuenta el romance entre dos adolescentes que se encuentran en la secundaria, pero se concentra en el autodescubrimiento de uno de ellos, que lidia con problemas escolares y familiares. (Foto: Star+)

“En las películas de Disney o las telenovelas antiguas, es usual ver ese amor idílico y adrenalínico que lejos de ser el amor en pareja, más bien, se relaciona con la etapa de la primera fase del enamoramiento, que suele estar entre los seis u ocho meses iniciales, máximo dos años, dependiendo del estilo de relación. Películas como ‘Orgullo y prejuicio’ o ‘Pretty woman’ colocan el tema de un hombre que te salva, rescata o es la solución para tener una vida valiosa”, dice la psicóloga Almudena Pérez Tello. Pero la especialista también rescata la nueva ola de cintas infantiles, como “Mulán” (Disney Plus), donde el amor no está necesariamente en lo romántico. “Lo importante aquí es aprender a discriminar que el amor propio es aquel que es con uno mismo, pero que aprende a estar libre de apegos. Es decir, que no haya una cuestión externa que te dé la felicidad, sino es la autenticidad brindada por un autodescubrimiento, un autoconocimiento”, agrega Pérez Tello.

Aunque la historia de "Dickinson" (2019) transcurre varios siglos atrás, en medio de una sociedad que creía en el matrimonio como propósito de vida, la protagonista es una poeta que trabaja a toda costa para llegar a su objetivo profesional. (Foto: Apple TV+)

Y sí, hay mucha importancia en los mensajes finales de las películas románticas, tanto que Cynthia Chuyes Ruiz, blogger en salud mental y psicóloga clínica independiente, deja de tarea a sus pacientes películas como “Cómo ser soltera” (2016), donde el personaje femenino descubre su voz interior, más allá de lo que piensen los amigos, la familia o el resto del mundo. “Lo que vemos en los medios audiovisuales es un reflejo de cómo estamos como sociedad. Ahora vemos más este tipo de finales, mujeres empoderadas que se van de viaje, no tienen hijos y terminan solas como un final feliz, también es un reflejo de que las creencias de la sociedad están cambiando”, apunta Chuyes Ruiz.

Para Chuyes Ruiz, la serie romántica de HBO Max “Love Life”, tiene “la variable” del “autoconocimiento”, que es básicamente la única manera de amarte y entender mejor el amor. “¿Cómo yo defiendo mis necesidades, gustos o preferencias ante la sociedad entera, si no los conozco? Lo que trae el empoderamiento de la mujer y todos estos temas de las películas más vanguardistas en estos últimos años es la capacidad de elegir. No está mal ser ama de casa y tener hijos joven, pero es igual de válido el hecho de congelar óvulos y tenerlos a los 50, cuando logre todas mis metas profesionales, por ejemplo, o directamente no tener hijos y nunca casarme”, menciona.

"El mapa de los instantes perfectos" (2021) es un drama romántico donde dos jóvenes están atrapados en un bucle de tiempo que nunca acaba. En medio de todo, encuentran la oportunidad de autodescubrirse y ser libres. (Fotos: Amazon Prime Video)

Si agregamos unas cuantas películas más a la lista de las historias románticas más actuales, pues tenemos a la galardonada “La La Land” (2016), que habla de ese amor del pasado que es símbolo pero al que no te aferras como un protagonista de novela turca. “Comer, rezar, amar” (2010), donde una mujer prefiere descubrir el mundo antes que mantener un matrimonio que no la hace feliz, es de las primeras películas que empieza a hablar del autoconocimiento. Entre otras más variadas, las series “Sex Education” y “Élite” aclaran en sus finales que hay mucho más que el amor romántico para quienes están hoy en sus 15 o 17 años, cuando plantean obstáculos de vida o muerte, o ponen delante traumas familiares y sociales que cobran mayor importancia.

Poco a poco, el aumento de divorcios en el mundo, la costumbre europea de convivir en cuartos separados, las drogas cada vez más al alcance, minimizan los clichés románticos al minuto, pues son problemas que están sucediendo en las narices del público y que cobran importancia, sobre todo para los más jóvenes. Por eso, la Cenicienta quiere ser independiente y el amor tóxico cada vez es menos creíble para una mujer que puede valerse por sí misma. Tal vez, estamos ante el inicio de una nueva ola de lo romántico. ¿Ya lo habías notado?

SÍGUENOS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO

VIDEO SUGERIDO

Tessa Romero y Charlie Bushnnell de "Diario de una futura presidenta". (Fuente: Saltar Intro)