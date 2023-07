El spin-off de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, se convirtió en una de las series más vistas del 2022. Este éxito ha provocado que la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos nomine a la producción -basada en los libros de George R. R. Martin- a los Premios Emmy 2023.

El programa competirá en las categorías de Mejor serie dramática y Mejor fotografía. A continuación, te revelamos en qué servicio de streaming disfrutar todos los episodios de la primera temporada de “House of the Dragon”.

¿Dónde ver “House of the Dragon” en streaming?

La serie “House of the Dragon” creada por Ryan Condal y George R. R. Martin se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max, exclusivamente para suscriptores del servicio.

En Perú, el costo de suscripción es de 29,90 soles al mes. Si adquieres el plan de 12 meses, el costo total es de 254,90 soles.

(Foto: HBO Max)

¿En qué categorías del Emmy 2023 participa “House of the Dragon”?

El programa de televisión competirá en estas ocho categorías de los Premios Emmy 2023:

Mejor serie dramática

Mejor diseño de producción de un programa narrativo de época o de fantasía (una hora o más)

Mejor fotografía de serie (una hora)

Mejor vestuario de fantasía y ciencia ficción

Mejor maquillaje de época y/o de personaje (no protésico)

Mejor maquillaje protésico

Mejor montaje de sonido para una serie de comedia o drama (una hora)

Mejores efectos visuales especiales en una temporada o película

¿De qué trata “House of the Dragon”?

La serie “House of the Dragon” ha sido creada por HBO junto al autor del libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin.

“Ambientada 200 años antes de los eventos de ´Juegos de Tronos´, la serie sigue la emocionante historia de la Casa Targaryen”, añade la sinopsis oficial.

(Foto: HBO Max)

Mira el tráiler de “House of the Dragon”

¿Quiénes integran el cast de “House of the Dragon”?

El programa de HBO es protagonizado por Paddy Considine y Emma D’Arcy en los papeles de Viserys I y Rhaenyra Targaryen, respectivamente.

Estos son los actores que completan en elenco de “House of the Dragon”:

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen

Matt Smith como Daemon Targaryen

Paddy Considine como Viserys I Targaryen

Eve Best como Rhaenys Targaryen

Rhys Ifans como Otto Hightower

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Steve Toussaint como Corlys Velaryon

Fabien Frankel como Criston Cole

(Foto: HBO Max)

