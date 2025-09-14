La antesala más glamurosa de la televisión internacional llega este domingo 14 de septiembre con la alfombra roja de los Emmy 2025, donde los protagonistas de las series y películas más aclamadas desfilarán en el Peacock Theater de Los Ángeles. Este evento se inaugura como una noche esperada por fanáticos y medios para disfrutar en vivo los mejores looks, entrevistas y el ambiente previo a la premiación.

La transmisión especial comenzará una hora antes de la ceremonia principal por TNT y HBO Max en Latinoamérica, con el Pre-Show “Punto de Encuentro” presentado por Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún. El espacio incluirá entrevistas exclusivas y el arribo de las grandes estrellas de la noche, facilitando el acceso directo al ambiente de la gala.

Dónde y cuándo es la ceremonia de los Emmy 2025

Te damos detalles sobre la fecha y hora de transmisión de los Premios Emmy 2025. (Foto: AP)

La Edición 77 de los Premios Emmy tendrá lugar el domingo 14 de septiembre de 2025 en el Peacock Theater de Los Ángeles, reconocido por ser el escenario de las celebraciones más recientes de este galardón. Allí se reunirán los nuevos talentos y figuras de la televisión para celebrar los logros del año.

A qué hora es la alfombra roja de los Emmy 2025

La alfombra roja inicia una hora antes del comienzo oficial de la ceremonia. En Latinoamérica, el Pre-Show de los Premios Emmy 2025 comienza en los siguientes horarios:

México: 6:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Chile, Venezuela y Bolivia: 8:00 p.m.

La gala principal arranca justo después, permitiendo seguir minuto a minuto el desfile, las entrevistas y la llegada de los nominados.

Link oficial para ver la alfombra de los Premios Emmy 2025

Dónde se podrá ver la ceremonia de los Premios Emmy en la televisión

La transmisión oficial para Latinoamérica será por TNT y el servicio de streaming HBO Max, con la opción de ver la ceremonia bajo demanda hasta seis meses después de su emisión.

En Estados Unidos, la gala irá por CBS y Paramount+; en España, la emisión estará disponible en Movistar Plus+.

Quién conduce la ceremonia de los Premios Emmy este año

El anfitrión de la ceremonia será el comediante estadounidense Nate Bargatze, quien aporta frescura y humor al evento y llega nominado por su especial “Your Friend, Nate Bargatze”. La lista de presentadores incluye figuras como Sydney Sweeney, Jenna Ortega, Tina Fey, Jason Bateman, Angela Bassett, Jennifer Coolidge y Jude Law, entre otras personalidades.