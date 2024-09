La alfombra roja está lista para desplegarse y los presentadores ya han sido elegidos para la gran noche de la televisión. Este domingo se realizará la 76 edición de los Premios Emmy y la serie épica “Shogun” parte como una de las grandes favoritas.

Otros triunfadores de la noche del domingo pueden ser “The Bear”, la comedia de humor ácido ambientada en la escena culinaria de Chicago que regresa con una experimental segunda temporada, y la controversial miniserie de Netflix “Bebé reno”.

Los actores Eugene y Daniel Levy, padre e hijo que protagonizaron la premiada serie “Schitt’s Creek”, estarán a cargo de la conducción de la velada en California. Aquí te contamos todo sobre los posibles ganadores de la velada.

¿Cuáles son las series con más nominaciones para el Emmy 2024?

El drama épico japonés “Shogun”, de FX, encabeza la lista con 25 candidaturas, seguido de dos comedias: “The Bear” (FX), con 23, y “Only Murders in the Building” (Hulu), con 21.

“True Detective: Night Country” lideró las nominaciones en las categorías de miniserie o película para televisión con 19.

Estas son las series con más nominaciones a los Emmys 2024:

Serie Nominaciones “Shogun” 25 nominaciones “The Bear” 23 nominaciones “Only Murders in the Building” 21 nominaciones “True Detective: Night Country” 19 nominaciones “The Crown” 18 nominaciones “Saturday Night Live” 17 nominaciones

¿Cuál es la serie favorita para ganar Mejor drama?

Basada en la novela de James Clavell, “Shogun” lidera la premiación con 25 nominaciones.

Aunque producida por FX, propiedad de Disney, y rodada en Canadá, cuenta con un reparto japonés y diálogos subtitulados, lo que la convierte en la segunda serie de habla no inglesa que obtiene una nominación al mejor drama, después de “El juego del calamar”, de Corea del Sur, hace dos años.

Las predicciones apuntan a que Anna Sawai, además de Sanada, podría hacerse con un premio, al igual que el actor de reparto Tadanobu Asano.

"Shogun" es la más nominada del Emmy 2024.

Con sus victorias en las categorías menores, “Shogun” ya ha eclipsado el récord anterior de 12 establecido por “Juego de Tronos” en número de Emmys para un drama en una sola temporada. Es casi seguro que el domingo consiga algunos más.

Su mayor rival este año es la triunfadora de otras ediciones “The Crown”.

La última temporada de la saga real británica de Netflix obtuvo una tibia respuesta de la crítica, pero Elizabeth Debicki despunta como mejor actriz de reparto.

¿Hay latinas y latinos nominados a los Emmy 2024?

Sí, la representación latina en esta edición de los Emmy llega dominada por las mujeres. Sofía Vergara fue reconocida con una nominación a mejor actriz de una miniserie por meterse en la piel de una narcotraficante colombiana en la biografía “Griselda”, de Netflix.

La mexicana Nava Mau, que cautivó a las audiencias con su rol en “Bebé reno”, ya hizo historia al ser la primera latina trans nominada a mejor actriz de reparto en una miniserie.

Selena Gomez (actriz de comedia por “Only Murders in the Building”) y Liza Colón-Zayas (actriz de reparto de comedia por “The Bear”) completan las apuestas latinas de la noche.

Por su parte, el estadounidense con raíces cubanas Néstor Carbonell ya fue galardonado como mejor actor invitado en un drama, precisamente con “Shogun”.

¿Cuál es la serie favorita para ganar Mejor comedia?

En el rubro de la comedia, “The Bear” y sus protagonistas Jeremy Allen White y Ebon Moss-Bachrach parecen listos para la gloria de los Emmy.

La intensa primera temporada de la serie dominó la última edición de la premiación, y su aún más aclamada segunda temporada se perfila como buena candidata.

“The Bear” ya obtuvo siete premios en las categorías menores previas a la gala, incluyendo el de mejor actriz invitada en una comedia para Jamie Lee Curtis.

Jamie Lee Curtis ya celebró su primer Emmy por su participación en "The Bear". (Foto: Instagram)

Pero “Hacks”, de HBO, es una potencial competidora, con Jean Smart y Hannah Einbinder parecen favoritas con sus papeles de diva cómica y su disfuncional ayudante milenial.

¿Cuál es la serie favorita para ganar Mejor miniserie?

Basada en la pieza de un poco conocido comediante escocés sobre un abuso sexual, “Bebé reno” se convirtió en un súper éxito en Netflix este año.

Rotulada como “una historia de la vida real”, esta miniserie le valió a la plataforma una demanda de 170 millones de dólares presentada por una mujer británica que dice ser la inspiración de la violenta y obsesiva acechadora en torno a la cual gira la historia.

"Bebé Reno" es una de las favoritas de la temporada. / Ed Miller/Netflix

Controversias a un lado, los expertos predicen que la producción vencerá como mejor miniserie, y su creador, Richard Gadd, peleará la estatuilla a mejor actor con Andrew Scott (“Ripley”) y Jon Hamm (“Fargo”).

Por su parte, Jodie Foster es favorita para llevarse el premio a la mejor actriz de una miniserie por su rol como una policía de Alaska en “True Detective: Night Country”.

Principales nominados a los Emmy 2024

Estos son los actores y las producciones que competirán en las principales categorías de los Emmys:

-Mejor serie dramática -

“The Crown”

“Fallout”

“La edad dorada”

“The Morning Show”

“Mr & Mrs Smith”

“Shogun”

“Slow Horses”

“El problema de los tres cuerpos”

- Mejor comedia -

“Abbott Elementary”

“The Bear”

“Curb Your Enthusiasm”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

“Palm Royale”

“Reservation Dogs”

“What We Do in the Shadows”

- Mejor miniserie -

“Bebé reno”

“Fargo”

“Lecciones de química”

“Ripley”

“True Detective: Night Country”

- Mejor actor dramático -

Idris Elba, “Hijack”

Donald Glover, “Mr & Mrs Smith”

Walton Goggins, “Fallout”

Gary Oldman, “Slow Horses”

Hiroyuki Sanada, “Shogun”

Dominic West, “The Crown”

- Mejor actriz dramática -

Jennifer Aniston, “The Morning Show”

Carrie Coon, “La era dorada”

Maya Erskine, “Mr & Mrs Smith”

Anna Sawai, “Shogun”

Imelda Staunton, “The Crown”

Reese Witherspoon, “The Morning Show”

- Mejor actor de comedia -

Matt Berry, “What We Do in the Shadows”

Larry David, “Curb Your Enthusiasm”

Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jeremy Allen White, “The Bear”

D’Pharoah Woon-A-Tai, “Reservation Dogs”

- Mejor actriz de comedia -

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Ayo Edebiri, “The Bear”

Selena Gomez, “Only Murders in the Building”

Maya Rudolph, “Loot”

Jean Smart, “Hacks”

Kristen Wiig, “Palm Royale”

- Mejor actor de miniserie o película para televisión -

Matt Bomer, “Fellow Travelers”

Richard Gadd, “Bebé reno”

Jon Hamm, “Fargo”

Tom Hollander, “Feud: Capote vs. The Swans”

Andrew Scott, “Ripley”

- Mejor actriz de miniserie o película para televisión -

Jodie Foster, “True Detective: Night Country”

Brie Larson, “Lecciones de química”

Juno Temple, “Fargo”

Sofia Vergara, “Griselda”

Naomi Watts, “Feud: Capote vs. The Swans”

- Mejor actor de reparto de serie dramática -

Tadanobu Asano, “Shogun”

Billy Crudup, “The Morning Show”

Mark Duplass, “The Morning Show”

Jon Hamm, “The Morning Show”

Takehiro Hira, “Shogun”

Jack Lowden, “Slow Horses”

Jonathan Pryce, “The Crown”

- Mejor actriz de reparto de serie dramática -

Christine Baranski, “La era dorada”

Nicole Beharie, “The Morning Show”

Elizabeth Debicki, “The Crown”

Greta Lee, “The Morning Show”

Lesley Manville, “The Crown”

Karen Pittman, “The Morning Show”

Holland Taylor, “The Morning Show”

- Mejor actor de reparto de comedia -

Lionel Boyce, “The Bear”

Paul W. Downs, “Hacks”

Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”

Paul Rudd, “Only Murders in the Building”

Tyler James Williams, “Abbott Elementary”

Bowen Yang, “Saturday Night Live”

- Mejor actriz de reparto de comedia -

Carol Burnett, “Palm Royale”

Liza Colon-Zayas, “The Bear”

Hannah Einbinder, “Hacks”

Janelle James, “Abbott Elementary”

Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”

Meryl Streep, “Only Murders in the Building”

- Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión -

Jonathan Bailey, “Fellow Travelers”

Robert Downey Jr., “El simpatizante”

Tom Goodman-Hill, “Bebé reno”

John Hawkes, “True Detective: Night Country”

Lamorne Morris, “Fargo”

Lewis Pullman, “Lecciones de química”

Treat Williams, “Feud: Capote vs. The Swans”

- Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión -

Dakota Fanning, “Ripley”

Lily Gladstone, “Under the Bridge”

Jessica Gunning, “Babé reno”

Aja Naomi King, “Lecciones de química”

Diane Lane, “Feud: Capote vs. The Swans”

Nava Mau, “Bebé reno”

Kali Reis, “True Detective: Night Country”