“The Last of Us” le debe su éxito a una muy cuidada producción en cada aspecto, pero también, y aquí ya está el facto emocional, es por las performances del dúo protagónico. Esto en particular brilló en el sexto episodio de la serie, donde lo que ocurre en la mente de los personajes es más poderoso que cualquier escena de violencia. El peso de la narrativa, y la dirección que toma, es todo gracias a factores que no nacen de un guion, sino del talento individual de los actores.

“The Last of Us” 1x06: “Kin” Dirección: Jasmila Žbanić. Guion: Craig Mazin. Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) continúan rumbo a Wyoming, donde esperan encontrar al desaparecido Tommy (Gabriel Luna). En el camino son emboscados por un grupo de sobrevivientes que, tras examinar rigurosamente si ambos están infectados, revelan ser miembros de una comunidad autogestionada. En dicha comunidad está Tommy, quien además se casó con la líder electa, María (Rutina Wesley).

Allí se revela la diferencia sustancial que llevó a Joel y Tommy a distanciarse: la violencia del primero, quien arrastró al segundo. Pero también vemos que Joel ya no es el mismo de antes y, ante el temor de perder a Ellie, prefiere encargarle la misión a su hermano. Al final, el viaje prosigue como estaba planeado, sin que Tommy se entrometa. En la University of Eastern Colorado no encuentran a las Luciérnagas, pero sí una pista: los laboratorios se han mudado a Salt Lake City. Antes de partir, ambos son atacados y Joel resulta herido. Es incierto si Ellie lo salvará.

Bella Ramsey en "The Last of Us". / HBO Max

El miedo

“Yo no tenía miedo antes de conocerte”. Las palabras de Bill (Nick Offerman) resuenan en este episodio, incluso meses después de su muerte en un contexto totalmente distinto. En todo momento Joel, quiéralo o no, está vinculado emocionalmente a Ellie y ha revivido los traumas del pasado por medio de la adolescente. Los ataques se ansiedad que lo hacen detenerse son la forma más visible del dolor, pero no la única. A la par, ve cómo la adolescente consigue cada vez más independencia. Joel sabe, como todo padre al ver crecer a sus niños, que no podrá protegerlos siempre. Ya le pasó con Sarah y, por cómo actúa en el resto del episodio, no está dispuesto que le ocurra de nuevo. El abandono se convierte en su mejor opción.

El trabajo actoral de Pedro Pascal ya es conocido. Él puede hacer personajes muy confiados, rudos, pero también con sensibilidades que van más allá del simple llanto. Una escena simple, pero donde se plasma todo esto, es tiene lugar antes de cruzar el puente: en la noche de aurora boreal, Joel escucha a Ellie hablar de sus sueños, de sus temores. Una pequeña sonrisa por parte del chileno, pero también una mirada que no solo es para la niña. Una mirada que va al pasado y que teme dirigirse al futuro.

Otra escena: cuando el perro olfatea para percibir si Ellie está infectada o no, a lo que Joel no puede hacer nada. La cámara se queda buen rato en la cara del actor, donde capta las sutilezas de un corazón que, si bien ya estaba roto, puede arruinarse incluso más. Pero no todo es sugerir en televisión, también hay momentos en los que la única opción para avanzar la historia es ser claro. Allí entra la segunda conversación privada entre Joel y Tommy, donde el primero ruega porque este lleve a Ellie donde las Luciérnagas.

Joel, endurecido por la vida, vuelca su corazón en esa charla. Y lo hace porque está en confianza, con alguien que lo conoce tal y como es. No hay otra persona en esta serie con la que podría mostrarse así, dolido, y ante la posibilidad de perder nuevamente a una persona cercana mientras él solo mira. Un detalle que no es casual: el zapato de Joel, crucial para mantenerse de pie y andando, falla. Es Tommy quien le ofrece un nuevo par, convirtiéndose, literalmente, en su apoyo.

Maria, nuevo personaje en "The Last of Us". / HBO Max

La ignorancia

Mientras Joel tiene miedo, en Ellie hay valentía. O lo que es igual, desconocimiento de las cosas que a un hombre adulto asustan. De ahí que una de las primeras escenas del episodio, donde Joel amenaza a un par de ancianos para pedirles información, tenga tanto sentido que ella se mantenga impertérrita ante el horror de la muerte. Ellie está demasiado en calma con dos desconocidos, mientras que Joel no.

Gran parte del episodio se basa no solo en lo que sabemos de los personajes, sino en lo que estos no saben, sea del uno del otro o del mundo que los rodea. Para Joel, es fatal ignorar que hay un grupo peligroso en los exteriores de la universidad, pero para Ellie también lo es no estar al tanto de quién es realmente Joel. La expresión en el rostro de la actriz Bella Ramsey al enterare que Joel perdió a Sarah es posiblemente la segunda mejor interpretación que ella ha tenido en toda la serie. Con solo una mirada.

Ellie, que no capta en su totalidad el dolor de Joel tras perder a su hija, también tiene sus secretos. Ahora es Joel quien, al hablar con ella en la casa que les asignaron, desconoce qué vivió ella. Ninguno va más allá en esa conversación, pues la relación de ambos no está en el nivel de decirse las cosas claramente. El vínculo entre la figura paterna y la hija, este amor familiar, no está para ser contenido en las páginas de un libreto.

Resolviéndose el problema, pues ambos seguirán viajando juntos, la serie regala no una escena de calma, sino toda una secuencia. Múltiples escenas, tiempo que pasa sin detenerse, pero sin prisa, donde la relación paternal entre Joel y Ellie se solidifica. El final del episodio es claro, pues en vínculo de ambos puede ser fuerte, pero una puñalada puede serlo más. La sobrevivencia de ambos se mantiene por el cómo aprendieron a confiar el uno del otro, pero solo de momento. Han pasado tantos peligros para ambos que la posibilidad de que el fuerte Joel deje de ser el protector parecía imposible. La realidad contó una historia distinta.

Así acabó un episodio en el que confluyen las historias tejidas desde el inicio de la serie: una hija sin padre y un padre sin hija, unidos por la sensación de pérdida. Pero lo que podría haber sido una serie entre tantas otras, en manos de estos showrunners resulta una historia sobre las incomodidades resultantes de abrir el corazón. “Las únicas personas que pueden traicionarnos son aquellas en las que confiamos”, dice María. Tiene razón.

Pensamientos sueltos

Este episodio ha tenido varias referencias al segundo juego, incluyendo la presencia de Dina (Paolina van Kleef), la muchacha que ve de lejos a Joel y Ellie mientras comen. Comentar más de ella sería hacer spoilers.

La cara de Tommy al enterarse, muy tarde, que vive en una sociedad comunista está entre lo mejor del episodio. Hay que considerar que tanto él como Joel son de Texas, un estado de fuerte presencia del Partido Republicano.

A destacar: Ellie y su asombro al descubrir la copa menstrual. Kathryn VanArendonk de Vulture tiene un texto en extenso sobre ello.

Graham Greene y Elaine Miles se robaron el show con su escena de la cabaña. El mapa donde colocan la información para que Joel contraste parece un detalle menor, pero, si las cosas van como en el juego, la audiencia tendrá una sorpresa nada agradable.

Joel en escena de "The Last of Us". / HBO Max

Calificación

★★★★☆

Dato Puedes ver nuevos episodios de “The Last of Us” todos los domingos por la noche en HBO Max y HBO.