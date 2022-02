Conforme a los criterios de Saber más

“Euphoria”, con lo divertida que es, no es una serie perfecta. El sexto episodio de la segunda temporada lo prueba, pues si bien mantuvo la calidad usual, tuvo escenas de escasa relevancia para la trama. En cambio, el séptimo pone toda la carne en el asador con una situación que se cocina desde hace semanas: la obra de teatro de Lexi. Si quieres perder a todos tus amigos, este episodio es la guía que necesitas.

A continuación, SPOILERS de “Euphoria” 2x07, “The Theater and It’s Double”.

El arte imita a la vida

Lexi Howard (Maude Apatow) se ha mantenido en la periferia de “Euphoria”. Cuando todo el elenco de una serie vive vidas tan extremas, aquel que se queda en la ‘normalidad’, al carecer de conflictos vistosos, no resulta interesante. Pero Lexi es un personaje complejo y “Our Life” (“Nuestra vida”), su debut como dramaturga, es la válvula de escape para todo lo que opina de ella misma y los demás. Una vez alguien más sabio me dijo que el escritor toma prestadas situaciones de la vida real para darle verosimilitud a su trabajo y, en cierto modo, inmortalizar a gente real.

Lexi hace eso con las personas más importantes de su vida, de modo que Rue (Zendaya) y Cassie (Sydney Sweeney) están representadas con sus dramas por medio de compañeras de clase/ actrices. Igual su madre, Suze (Alanna Ubach); pero también personajes tangenciales a Lexi como Nate (Jacob Elordi) y Maddy (Alexa Demie). Lexie pudo haber contado cualquier historia en su obra, pudo haberse inventado algo, pero eligió no hacerlo conociendo las consecuencias.

Pero este episodio de “Euphoria” no es sobre las consecuencias, es sobre el presente. La retaliación llegará en el siguiente episodio, tal y como se ve en el adelanto. En cambio, “The Theater and It’s Double” es una excusa para examinar las relaciones entre personajes que conocemos desde dos ópticas: la de un observador externo, Lexie, y también desde los demás. Los personajes de esta serie no tienen muchas oportunidades de reírse de sí mismos, de lo ridículos que pueden resultar sus dramas, pero aquí la tienen. Que algunos no elijan reír es algo totalmente distinto.

Intercaladas a estas escenas de ficción, “Euphoria” muestra también momentos sacados de la realidad. Las relaciones que Lexi tiene con sus amigos, o la que sus amigos tienen consigo mismos. El episodio camina una línea muy fina entre la burla y la introspección, pero no teme mojarse. Ahondar en el drama o en la comedia de extremos, una declaración de esa Lexi que ya se cansó de ser secundaria y tomar, por fin, un rol de protagonista. Como si se tratara de un nuevo villano de anime, qué mejor manera de presentarse que alterar la dinámica existente.

A Lexi la aman y la odian. A veces el mismo personaje pasa de un extremo a otro del espectro de los sentimientos. En otros casos, se mantiene en uno solo, como la madre, feliz por cualquier representación suya y de sus hijas en el escenario. O Rue, que en plena recuperación luego de tocar fondo aún puede sentir algo. La ficción, incluso aquella que muestra su vida, la saca de ese letargo.

Jules (Hunter Schafer) destruye el disco del video íntimo grabado sin su consentimiento. Se desconoce si es la única copia. Foto: HBO Max.

La vida imita al arte

“Euphoria” es una serie que prospera en el exceso. A veces esa cualidad hace que, metafóricamente, arrastre los pies. Después de todo, hay un límite para cuántas secuencias artísticas pueda tener una serie hasta que el recurso se gaste. Pero “Euphoria”, con esta representación teatral, hace uso de esos recursos tan suyos de una forma que tiene sentido e incluso hace eco al final de la primera temporada, donde el efecto de las drogas en Rue la lleva a vivir un musical en su propia mente.

Y hablando de musicales, la obra de Lexi incluye uno donde Nate, interpretado por Ethan (Austin Arams), es el centro de una representación homoerótica de amigos en un gimnasio; un número coreografiado con “Holding Out for a Hero” ante el que cualquier descripción se queda corta, así que mejor lo pongo a continuación:

Ver a Nate sufrir es algo que la audiencia merecía desde hace tiempo. La golpiza del primer episodio de la temporada no bastó, no será suficiente si se considera todo lo que este personaje ha hecho. Del dolor físico y psicológico que otras personas han vivido por su culpa. Al mismo tiempo, su furia lo lleva a romper su relación con Cassie, cuya mirada de furia es la toma dramática que cierra el episodio.

Pero “The Theater and It’s Double” también afecta a la autora. A lo largo del episodio, verla hacer su mejor esfuerzo para mantener la compostura ante la ausencia de Fezco (Angus Cloud), hace realidad el dicho del payaso que ríe por fuera y llora por dentro. “Toda mi vida he tenido la sensación de que algo horrible va a suceder”, dice Lexi, mientras el espectador sabe que la trama para poner a Fezco tras las rejas está en proceso. Las piezas están en su lugar, la tensión de ver a Ashtray, por primera vez, preocupado al extremo. Y, separado, pero al mismo tiempo cohesionado con el tema de la serie; está el mejor montaje de la serie, donde Nate, Cassie, Maddy, Jules y Cal desdibujan los límites y se unen en varias formas. Es una secuencia perturbadora por lo que sugiere.

“Euphoria” ha convertido las contradicciones en su estilo: un episodio que es al mismo tiempo alivio cómico y que da pie al mayor pico dramático de toda la serie; lo cual tendrá efectos en todo el elenco. Si el final de la serie no supera esto, qué importa. El show debe continuar.

Ashtray (Javon Walton) es el único que se ha dado cuenta de algo irregular en su casa. Foto: HBO Max.

Pensamientos sueltos

El título del episodio hace referencia a la obra fundacional sobre el teatro “El teatro y su doble”, de Antonin Artaud. El título juega con la idea de la tradicional pausa en las puestas en escena. En este caso, el espectador espera no unos minutos, sino toda una semana, para el acto final (el episodio 2x08 continúa con la obra).

Qué gran actor es Ethan. Ha encontrado su vocación, sin duda.

Lexi, quien no tiene un concepto demasiado elevado de sí misma, sí es vista con buenos ojos por sus compañeros.

Como no todo es felicidad, el adelanto del episodio muestra que Fezco será detenido por las autoridades. Solo espero que Ashtray salga con vida.

¿Jules tendrá más importancia en el final? Porque esta temporada ha estado entre los personajes que menos interés han causado, a diferencia de la anterior. Aunque no tanto como Kat (Barbie Ferreira), que salvo en una gran escena, perdió impulso dramático.

La elección de “Holding Out for a Hero” no es aleatoria. Después de todo, los últimos años el tema de Bonnie Tyler ha sido sobreexplotado para promocionar películas (“Detective Pikachu”), videojuegos (“Guardians of the Galaxy”) e incluso series (“Masters of the Universe: Revelation”).

La madre de Rue tomó la mejor decisión posible. Imposible culparla.

Calificación

5 estrellas de 5

Dato

El episodio final de “Euphoria” temporada 2 estará en HBO Max el domingo 27 de marzo a las 9:00 p.m.

