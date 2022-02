Conforme a los criterios de Saber más

Desde su estreno en junio de 2019, “Euphoria” ha sabido ganarse la preferencia de una gran legión de fans alrededor del mundo, ya sea por su innovadora propuesta narrativa, estética o por el interés que ha generado la compleja historia de sus adolescentes personajes; pero también ha estado en la mira de un grupo de detractores, que la han acusado, entre otras cosas, de “romantizar las drogas”. De cualquier modo, la serie creada, escrita y dirigida por Sam Levinson no es indiferente para casi nadie.

Y así lo ha confirmado el éxito de su segunda temporada, estrenada a principios de enero pasado, la cual ha registrado el doble de audiencia que la primera. Solo el primer episodio fue visto por 13 millones de espectadores en todo el planeta, el más visto hasta el momento de la historia de HBO Max.

Este triunfo le ha permitido a la ficción protagonizada por la megaestrella Zendaya, confirmar una tercera temporada. Mientras tanto, toda la expectativa queda puesta en el último capítulo de la segunda entrega, llamado como una cita de André Breton: “Toda mi vida, mi corazón ha anhelado algo que no puedo nombrar”, el cual se emite en streaming este 27 de febrero.

Sobre el éxito de la serie

Y es mientras esperamos este próximo desenlace por el que nos detenemos a analizar el recorrido televisivo de “Euphoria”. En charla con Eneko Ruiz Jiménez, periodista de diario El País de España, este explica que el éxito de la serie radica en dos factores. “Uno que creo que es perfecta como serie semanal, con el público hablando, teorizando, creando memes… No creo que sea especialmente porque cuente una versión realista sobre la juventud, sino una versión exagerada e idealizada. Así, simplemente multiplica por 100 lo que ya hacían las series de adolescentes de antaño. Una fórmula conocida. Y ahora con una estrella intergeneracional como Zendaya. Por todo eso, y por su gusto por lo estético, acaba enganchando a varias generaciones”, sostiene.

“Euphoria” cuya historia está inspirada en una versión israelí de 2012 y a la experiencia con las drogas de un adolescente Levinson, tiene un punto de vista particular de contar la problemática de un grupo de adolescentes, que no tiene por qué estar bien o mal. Simplemente es una forma particular de contar un modo de vida.

Zendaya en una escena de la segunda temporada de "Euphoria". Foto: Warner Bros.

La misma Zendaya ha defendido la serie de aquellos que, como dijimos líneas arriba, la acusan de incitar el consumo de drogas.

“Nuestro programa no es de ningún modo un cuento moral para enseñar a las personas cómo vivir su vida o lo que deberían estar haciendo. De cualquier manera, el sentimiento detrás de Euphoria, o lo que sea que siempre hemos estado tratando de hacer con él, es ayudar a las personas a sentirse un poco menos solas en su experiencia y su dolor. Y quizá sientan que no son los únicos que están pasando o lidiando con lo que están enfrentando”, dijo.

Sobre estas etiquetas, Ruiz Jiménez señala que es difícil de entender este tipo de cuestionamientos, pues “en esta temporada la serie ha tenido un claro discurso sobre las consecuencias y la destrucción que trae la adicción a las drogas”.

La crítica negativa hacia “Euphoria” apunta también a la “perfección” de su propuesta visual o al exceso de penes o senos que vemos en cada capítulo. Sobre el primer punto, quienes han visto la serie saben perfectamente que cada movimiento de cámara o cada puesta de luz no son gratuitos sino que están pensados para complementar o reforzar la narrativa de cada episodio.

Y sobre el segundo “problema”, es un tema que si bien puede ser acorde con la temática “realista” de la serie, es quizás también innecesario en algunos casos. La misma Sydney Sweeney, la actriz que da vida a Cassie en la serie lo ha admitido en alguna entrevista. “Hay momentos en los que mi personaje debía estar sin camiseta y yo le decía a Sam: ‘No creo que eso sea necesario aquí’ y él decía: ‘Ok, no lo necesitamos’”.

Sydney Sweeney en una escena de la segunda temporada de "Euphoria". Foto: Warner Bros.

¿Cuál es el límite?

¿Hay un límite para escribir una historia como la que propone “Euphoria”? Gonzalo Ladines, guionista y escritor peruano señala desde su experiencia que “el límite lo traza uno mismo. Siempre que hablamos de una ficción, no estamos diciendo como guionistas lo que creemos o lo que pensamos necesariamente. Simplemente estamos explorando algo, una temática, mundos”, sostiene.

El director de “Como en el cine” defiende la ficción de Levinson y afirma que no podemos ser ciegos a las cosas que pasan. “Es como si me dijeras, no podemos mostrar más violencia. Te diría ¿por qué? Vemos violencia a cada rato en las noticias… Al contrario, creo que es mejor que nos muestren este tipo de cosas y ser conscientes de eso, de ver los peligros que y explicarles a quien tengamos que explicarles cómo son las cosas. Eso de censurar también es peligroso y mucho más peligroso que lo otro”.

Hunter Schafer en una escena de "Euphoria". Foto: Eddy Chen/HBO

Lo hermoso de la imperfección

Más allá de su fotografía o dirección, “Euphoria” destaca por lo bien construidos que están los personajes. Cada uno destaca en lo suyo. Desde Rue (Zendaya) hasta Faye, el nuevo personaje incluido en esta segunda temporada y que interpreta la actriz porno Chloe Cherry.

“Sus personajes nos calan y emocionan porque les hemos visto evolucionar y cambiar, te van dejando las miguitas para al final darte el golpe”, complementa Eneko.

Guste o no, la temporada 2 de “Euphoria” ha reafirmado la calidad que tenía la primera y se ha superado en esta nueva entrega. Oscura, realista, pero también divertida y dolorosa, la serie de Levinson ha dado un paso adelante en cuanto a ficciones se refiere y habrá que ver que nos tiene preparado en su tercera parte.

DATOS

“Euphoria” narra la historia de Rue (Zendaya), una adicta a las drogas de 17 años, que debe encontrar la esperanza y sobrevivir mientras equilibra las presiones y confusiones del amor y la pérdida en medio de su círculo de amigos y enemigos en la ciudad de East Highland.

Junto a Zendaya, completan el elenco Hunter Schafer, Nika King, Colman Domingo, Eric Dane, Angus Cloud , Jacob Elordi, Sydney Sweeney , Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid, Austin Abrams, Algee Smith y Chloe Cherry.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

PUEDE INTERESARTE

“Euphoria”: ¿qué veremos en el capítulo final de la segunda temporada?

“Euphoria”: ¿sin Fezco ni Rue? todo sobre la temporada 3 de la serie protagonizada por Zendaya

“Euphoria”: Hunter Schafer, la actriz transgénero que conquista al mundo

“Euphoria”: ¿qué opina Sydney Sweeney sobre sus escenas de desnudos en la serie de HBO?