Tradicionalmente, “Euphoria” empieza sus episodios con secuencias filmadas como si fuesen sueños, aunque estén basadas en la realidad. Vemos el pasado de personajes desde el punto de vista de Rue quien, como si se tratara de un fantasma, cuenta secretos ajenos. Pero incluso cuando se olvida de los otros para concentrarse en ella misma, Rue tiene esa desconexión con la realidad tan asociada a la adicción a las drogas. El quinto episodio de la segunda temporada deslinda del estilo conocido y lo reemplaza por una sobredosis de realidad.

A continuación, SPOILERS de “Euphoria” 2x05, “Stand Still Like the Hummingbird”:

Larga caída

Si los dos episodios anteriores habían revelado pistas de hacia dónde se dirigía Rue (Zendaya), quien socavó sus vínculos con Jules (Hunter Schafer) y Ali (Colman Domingo), el quinto capítulo confirma esta ruta. Rue llora, miente y le ruega a su madre con tal de recuperar la maleta de las drogas hasta descubrir que las sustancias fueron desechadas en el inodoro. Luego se calma por un momento, no mucho, pues la pataleta provocada por el síndrome de abstinencia empieza otra vez.

Esta escena es una introducción a lo que será todo el episodio: una montaña rusa de emociones donde Rue hace de todo con tal de obtener algo de droga. Ella se comporta como la típica persona adicta, una interpretación que bien puede valerle a Zendaya otro Emmy como Mejor actriz de drama . La protagonista está enajenada, si es que sentimos algo de empatía con el personaje es por todo el tiempo que lo hemos visto antes, a causa de los vínculos existentes. De ahí que la sorpresa de ver a Jules (Hunter Schafer) en la casa, donde escuchó las agresiones, duela tanto.

Aquí es donde Rue, al verla con Elliot (Dominic Fike), hace la conexión de que ambos están vinculados románticamente. Pero eso no le importa ahora, sino que la hayan delatado. Ella rompe palitos con Jules por la traición, lo mismo con Elliot; quien es parcialmente responsable por la adicción, pues él y Rue se drogaban juntos. Pero no es solo decir “terminamos” y punto; “Euphoria” hunde el dedo en la llaga y hace que Rue le diga a su novia todo lo que guarda, lo que le molesta, con el propósito expreso de herirla. Le da el mismo tratamiento que a su madre, cruel.

Pero, así como hay diálogos, también hay acciones. Rue escapa del auto donde la llevan camino al centro de rehabilitación. Corre entre los autos en movimiento a donde sea que la lleven sus pies. En el escape, Rue llega a casa de Lexi (Maude Apatow), donde pide entrar al baño para robar alguna medicina de las que usa para drogarse. No las encuentra, pero sí un par de joyas que ahora le pertenecen.

Cassie, Maddy y Kat. Así es como muere una amistad. Foto: HBO Max.

Del drama a la comedia y luego al suspenso

La madre de Rue aparece en la casa y, rápidamente, todo se convierte en una intervención en la que se busca ayudar a Rue. Es como si ya supieran que ella iría allí para pedir refugio. Están Kat (Barbie Ferreira), Maddy (Alexa Demie) e incluso Cassie (Sydney Sweeney) quien, en un extraño momento de luminosidad que contrasta con su tristeza esta temporada, le aconseja a Rue tomarse las cosas con calma. Rue aprovecha el momento para exponer el vínculo sexual entre Cassie y Nate (Jacob Elordi), revelación que, como era de esperarse, Maddy no toma nada bien y da pie al típico drama adolescente al que “Euphoria” nos ha acostumbrado desde el 2019. Comparado con lo que vive Rue, el careo Maddy vs. Cassie resulta cómico, pero efectivo; Sam Levinson usa un drama menor para que la audiencia se tome un descanso del drama mayor. Rue aprovecha el caos para escapar y quemar otro metafórico puente: su amistad con Fezco (Angus Cloud), a cuya abuela le intentó robar las medicinas. El traficante la bota de su casa como un animal, lo cual desencadena un paso más en la caída de la joven: allanamiento de vivienda y robo.

Perseguida por la policía tras llamar la atención, “Rue” escapa y, en la persecución, causa daños incontables a propiedad privada; una secuencia que combina por momentos acción, suspenso e incluso humor. No importa si nadie resultó herido con toda payasada, Rue necesariamente será identificada por alguien que la delatará a las autoridades . El escape termina en casa de Laurie (Martha Kelly), quien le ayuda con una dosis de morfina para calmarla.

Recién con esta droga en el brazo de Rue, “Euphoria” recupera sus momentos oníricos. Allí están la tina y el “ritual” de baño para la Rue niña, los recuerdos del padre cuando nació la hermana menor. Las escenas del pasado vienen a Rue en sueños, pero más parecen escenas “normales”, sin los efectos visuales de los opiáceos. Incluso cuando concede a la protagonista un momento de paz, este episodio se atornilla en la realidad . Algo inusual para la serie, pero que funciona hasta el final, con un cliffhanger sobrio. “Euphoria” no necesita mostrarnos más para que queramos ver el siguiente episodio, pues todo este capítulo fue un ejercicio de tensión constante donde se nos promete algo, se cumple y luego se nos promete algo más extremo. Al mismo tiempo, representa un argumento de peso para los que estamos convencidos que la protagonista está más allá de cualquier redención.

El rostro de la delación. Foto: HBO Max.

Pensamientos sueltos

“Es una de las cosas buenas de ser mujer. Aún tienes algo que las personas quieren” . Laurie, sugiriendo a Rue, una menor de edad, prostituirse. Si ella no paga la deuda, este bien podría ser el futuro de la joven.

. Laurie, sugiriendo a Rue, una menor de edad, prostituirse. Si ella no paga la deuda, este bien podría ser el futuro de la joven. Gia (Storm Reid), la hermana de Rue, está claramente harta de todo. Al verla soportar este drama es imposible no pensar en las palabras de Ali sobre las consecuencias de la drogadicción en la familia.

Todos pusimos la expresión de Lexi cuando Rue reveló el secreto de Cassie. Gran momento.

Esta imagen se convertirá en meme. Foto: HBO Max.

La tensión llega a su punto cumbre cuando Rue intenta robarle a Laurie, lo cual pone directamente su vida en riesgo.

“Tú no me amas. Tú amas que te amen”. Un balazo dolía menos que esta frase.

Un balazo dolía menos que esta frase. Más que una crítica al episodio, tengo una para toda la serie: se ha mostrado demasiado tiempo a Rue como una persona medianamente funcional a pesar de las drogas, lista incluso, y recién la muestra en su real dimensión. Como leí en cierto tuit, CEDRO bien podría emitir este episodio en sus charlas de prevención de abuso de sustancias.

Y hablando de balazos, el próximo episodio, tal y como revela el adelanto de HBO Max, avanzará la trama de Nate, Maddy y el video secreto. Podría correr sangre en este pueblo.

Calificación

4.5 estrellas de 5

