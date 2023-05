¡No sabremos más sobre Rue por un par de años más! La plataforma de streaming HBO Max confirmó este viernes 26 de mayo que la tercera temporada de su aclamada serie “Euphoria”, protagonizada por Zendaya, retrasará su estreno debido a la huelga de guionistas que se vive en Estados Unidos.

La serie -creada por Sam Levinson- que también cuenta con la actuación de Sydney Sweeney y Jacob Elordi se convirtió en una de las preferidas del público que quiere saber cómo continuará esta historia. Entonces, ¿cuándo podrán disfrutar de la tercera temporada de “Euphoria”?

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de “Euphoria”?

El 4 de febrero de 2022, HBO utilizó sus redes sociales para anunciar que renovarían la serie “Euphoria” para una tercera temporada; pese a que aún no se había estrenado la segunda entrega que llegó a finales de ese mismo mes.

“Sam, Zendaya y todo el elenco y el equipo de ´Euphoria´ han llevado la segunda temporada a alturas extraordinarias, desafiando las convenciones y formas narrativas, manteniendo su corazón... No podríamos sentirnos más honrados de trabajar con este equipo talentoso y tremendamente talentoso o más emocionados de continuar nuestro viaje con ellos en la tercera temporada”, aseguró Francesca Orsi, vicepresidenta de programación de HBO, en un comunicado.

"Euphoria" cerró su temporada 2 con mucho drama. (Foto: WarnerMedia)

Sin embargo, la inesperada huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos afectó también a la producción de “Euphoria 3″. Este último viernes 26 de mayo, Orsi precisó que no cuentan con guiones para continuar con la producción.

“´Euphoria´ es una de esas (series) que habíamos empezado a escribir paralelamente a la posproducción de ´The Idol´, pero en este momento no tenemos innumerables guiones. No podemos empezar a rodar, así que la entrega de esa serie —idealmente en 2025— dependerá de cuándo podamos retomarla con Sam (Levinson), que en este momento está sin escribir y terminando la posproducción de The Idol”, aclaró Francesca Orsi a Deadline.

¿De qué trata “Euphoria”?

La serie dramática de HBO Max sigue a un grupo de adolescentes que están lidiando con distintos conflictos internos en su día a día. “Euphoria” tiene como protagonista a la adolescente Rue Bennett, interpretada por Zendaya, quien sufre de adicción a las drogas y debe combatirla, pero al conocer a Jules (Hunter Schafer), comenzará una historia de amor.

¿Quiénes integran el elenco de “Euphoria”?

La serie de HBO Max es protagonizada por la actriz Zendaya (“Dune”) en el papel de Rue. Ella es acomopañada en la pantalla por Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Alexa Demie.

Estos son todos los actores que conforman el cast de “Euphoria”:

Zendaya como Rue Bennett

Hunter Schafer como Jules Vaughn

Sydney Sweeney como Cassie Howard

Jacob Elordi como Nate Jacobs

Maude Apatow como Lexi Howard

Alexa Demie como Maddy Perez

Barbie Ferreira como Kat Hernández

Angus Cloud como Fezco

Algee Smith como Chris McKay

Eric Dane como Cal Jacobs

John Ales como David

Javon Wanna Walton como Ashtray

Austin Abrams como Ethan

Alanna UBach como Suze

Keean Johnson como Daniel

Colman Domingo como Ali

