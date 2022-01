Conforme a los criterios de Saber más

El nombre de Rue, la protagonista de “Euphoria”, tiene varios significados. Es “ruda”, la planta, que en Latinoamérica se le atribuye la cualidad de dar suerte. Pero la serie, al ser de EE.UU., puede que no solo tome tal significado, aunque la hierba ha tenido, en múltiples culturas, un uso místico; aparte de emplearse como condimento o medicina. Rue, en inglés, también significa “lamento” y, en francés, “calle”. Cada uno de estos significados están a la orden del día para sacar conclusiones o atribuirle al personaje algo para explicar su conducta. Pero creamos una u otra cosa, eso no cambia que ella, desde el primer episodio, ha trazado su camino hacia la perdición. Y el cuarto episodio de la segunda temporada lo confirma.

A continuación, SPOILERS de “Euphoria” 2x04, “You Who Cannot See, Think of Those Who Can”:

Curso de colisión

“Euphoria” es un drama, pero el talento del showrunner le permite navegar entre varios géneros de la ficción sin que eso signifique un detrimento para la historia. Esta temporada, la serie ya había mostrado lo bien que se lleva con el suspenso; en la escena de Cal Jacobs (Eric Dane) en su visita a la tienda de Fezco, también cuando la narcotraficante Laurie hace su aparición y pone contra la pared a los personajes.

Todo el cuarto episodio es una construcción lenta de momentos. Es el balde que, gota a gota, se llena de agua hasta rebalsar. La historia parece llevarte por un camino determinado, pero, al final, te toma otro. No es la clásica maniobra del ‘red herring’; un engaño al espectador para que crea que algo ocurrirá, cuando en realidad no es así . Hay un momento del episodio donde Cal, borracho en su auto, da la impresión de que chocará contra el vehículo que transporta a Rue, Elliot y Jules. Eso no ocurre.

Pero eso no significa que “Euphoria” deje esa trama sin resolver. Cal tiene su propia colisión, un conflicto interno que se hace evidente por el cómo enfrenta sus problemas. Alcoholizado, visita el bar donde fue feliz con su mejor amigo y amor de secundaria, pero no está mucho tiempo allí antes de que lo expulsen por violento. Cal siempre ha querido dar la imagen de ser un padre responsable, así como un miembro útil de su comunidad. Pero en el fondo es solo un macho que cree estar en control, aunque la realidad le demuestre que no es así. El clímax de su arco de temporada llega en este episodio, donde lo vemos ser valiente allí donde puede serlo sin consecuencias graves: su propia casa.

Cal, con el pene fuera del pantalón luego de haber “marcado su territorio” cual perro; sale del clóset frente a su esposa e hijos. También les dice sus verdades en una declaratoria donde, más que exponer a los demás, termina revelándose en su real naturaleza. Pero eso no significa que solo él salga mal parado de la situación, pues le da un golpe emocional a su hijo menor, Nate, haciéndole ver lo enigmático que es y que ello le causará problemas.

Cal Jacobs (Eric Dane) en la conversación que debió tener hace años con su familia. Foto: HBO Max.

Lo inevitable

Pero el que Cal no se haya accidentado con Rue no significa que ella la pase precisamente bien. “Euphoria” 2x04 es bastante claro desde su inicio que Rue (Zendaya) va camino a la destrucción . Ahora que tiene a su disposición drogas valorizadas en US$ 10.000, carece de límites sobre cuánto puede consumir. Está tan tocada por las sustancias que no siente siquiera placer sexual cuando está con Jules (Hunter Schafer) en la intimidad. Lo que sigue es una escena donde ambas, junto a Elliot (Dominic Fike), pasan por un coqueteo de tres frentes. Esto sí podría calificar como ‘red herring’, pues lo que en episodios previos prometía causar problemas entre estos amigos no lo es tanto. La tensión se incrementa y, al poco rato, cuando todos ellos van a robar licor de una tienda y el encargado les dispara.

Es en el auto donde Jules y Rue tienen una discusión porque la segunda se pone a beber, algo que, como el mismo Elliot menciona; no es muy inteligente considerando que la adolescente ya tiene drogas en su cuerpo. Ya en su casa, tras una discusión con Jules, Rue vuelve a colocarse droga.

Rue Bennett (Zendaya) en plena alucinación por el consumo de drogas. Foto: HBO Max.

Desde el primer episodio de la serie sabíamos que Rue tenía serios problemas de adicción, combinados con un entorno difícil. ¿Cómo puedes mantenerte sobria cuando sigues frecuentando a alguien que vende drogas? Y al mismo tiempo, ella mantenía en reserva sustancias para una “emergencia”. La caída de la protagonista estaba escrita desde mucho antes, de ahí que no sorprenda lo que a todas luces da a entender el final del episodio. Bellamente filmada, estamos ante una secuencia donde lo real y lo alucinógeno se mezclan. Una secuencia que, además, tiene un vínculo con el final de la primera temporada, donde vemos a Rue en una iglesia sin mayor contexto.

Es claro que Rue ha tenido una sobredosis. Podría incluso morir, de ahí que aparezca la iglesia y también la imagen de su padre. Y si algo hace el adelanto del quinto episodio, eso es confirmar que se acerca lo peor. Rue no aparece en dicho tráiler, pero vemos a su familia y amigos claramente afectados. Si muere, habrá un impacto en todos los personajes. Si sobrevive, tendrá que pagar las drogas que le entregó Laurie. Para ella no hay “final bueno”.

Este episodio, con sus sobresaltos, ha sido relativamente calmado. “Euphoria” explora a sus personajes antes que utilizarlos como detonantes de la trama. Tanto la caída de Cal como la de Rue son, además de puntos climáticos, consecuencias de las decisiones que estos personajes tomaron en el pasado. Pero aun así el dolor es real.

Pensamientos sueltos

Este ha sido un episodio inusual que no inicia con la historia de un personaje, sino con lo que piensa Rue. Y lo que piensa es en el amor que siente por Jules; la imagina como si fuese una obra de arte. Hay referencias al “Nacimiento de Venus” de Sandro Botticelli, a Frida Kahlo, pero también al cine; como esa interpretación de “Brokeback Mountain”. Una secuencia muy divertida.

Fotos: HBO Max.

Sobre la trama de Kat (Barbie Ferreira) y su novio Ethan (Austin Abrams) no hay muchas novedades, salvo que la relación no camina.

Puede que Cal y Rue hayan sido los principales rostros de esta historia, pero después de ellos está Cassie (Sydney Sweeney), que también tuvo su propia debacle. El patetismo con el que enfrenta el rechazo de Nate duele, pero está dentro de lo posible.

Fezco (Angus Cloud) sabe que alguien está haciendo preguntas por la muerte de Mouse, el narcotraficante que le causó problemas en la temporada 1. Esto lo inquieta. ¿Qué puede hacer para librarse del problema? ¿Qué ventaja tiene? En el tráfico de drogas, ninguna ventaja, pues es un “pescadito” entre los tiburones. No obstante, conoce el secreto de Cal y no sorprendería que lo utilice a su favor para salir de este apuro.

Suze (Alanna Ubach), la madre de Cassie y Lexie, no tiene reparos en darle alcohol a menores de edad. Un detalle menor en un mar de desenfreno, pero si algo ha demostrado esta serie es que los crímenes, aunque sean pequeños, son material de chantaje.

Sydney Sweeney como "Cassie" en los minutos finales de "Euphoria" temporada 2, episodio 4. Foto: HBO Max.

Se confirma que Lexie (Maude Apatow) utiliza sus dramas familiares como material para su obra de teatro, algo común en creadores de ficción; pero que promete causar conflicto en el resto de la temporada.

Quién diría que Elliot tomaría la decisión ética de contarle a Jules que es parcialmente responsable de la recaída de Rue en las drogas.

Y Jules, por su parte, quedó como una ingenua. Durante varios episodios ha sido evidente que Rue consume drogas, pero su amor adolescente no se da cuenta. O, en todo caso, elige no ver ese aspecto en ella.

Durante varios episodios ha sido evidente que Rue consume drogas, pero su amor adolescente no se da cuenta. O, en todo caso, elige no ver ese aspecto en ella. Mientras el inicio del episodio tuvo referencias prestadas y, hasta cierto punto, luminosas; el final muestra encuadres artísticos creados específicamente para la serie. Cassie entre flores, el auto de Ethan, Maddie en la piscina. Cada encuadre está marcado por una tristeza indeleble. Porque ese es el verdadero estado mental de Rue. Una metafórica calle de lamentos que bien podría convertirse en callejón sin salida.

Fotos: HBO Max.

Calificación

4 estrellas de 5

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “Euphoria” todos los domingos por HBO Max.

Mira también

"Euphoria" - tráiler del especial de Jules

Te puede interesar