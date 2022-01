Conforme a los criterios de Saber más

Este domingo 10 de enero llega por HBO el primer episodio de la segunda temporada de “Euphoria”, serie que sigue a un grupo de adolescentes y lo complicado que es para ellos crecer en la era de las redes sociales; historia que le valió a Zendaya convertirse en la más joven ganadora del premio el Emmy a Mejor actriz (lo obtuvo a los 24 años). ¿Por qué esta serie ha gustado tanto? Al darle un vistazo a sus primeros dos episodios, no es difícil entender el por qué.

La premisa: “Euphoria” tiene dos protagonistas escolares, Rue (Zendaya), quien se reintegra a clases luego de sobrevivir a una sobredosis de drogas; y Jules (Hunter Schafer), recién llegada a la escuela que busca nuevas experiencias. Ambas se conocen y sus vidas cambian para siempre.

Puede que lo más llamativo en esta serie sea el cómo muestra conductas de riesgo en los adolescentes, como el uso de drogas y la difusión sin consentimiento de videos sexuales, pero eso es solo la punta del iceberg. La serie creada por Sam Levinson explora la ansiedad de no saber manejar la incertidumbre en una etapa formativa. Incertidumbre por el propio futuro, y también por las reacciones de los demás hacia uno.

Y la violencia cotidiana, desde el trato entre adolescentes que se menosprecian los unos a los otros por sus elecciones de vida hasta el deportista acomplejado que aprovecha su físico para intimidar. “Euphoria” tiene los típicos estereotipos escolares, pero desarrolla lo suficiente a sus personajes, en sus pecados y virtudes, como para hacerlos creíbles y humanos.

En esta era dorada de la televisión, no faltan series que exploran los lados más complicados de la adolescencia. “Gossip Girl” es una, pero también hay otras como:

“Élite”

Episodios: 32 (temporadas 1 a la 4, más una serie de cortos titulada “Historias breves”)

¿De qué va? Tres alumnos de un colegio normal terminan becados en Las Encinas, uno de los colegios más exclusivos de España. El desenfreno, la discriminación y hasta un asesinato terminarán por enfrentarlos a todos.

¿Dónde ver? Netflix.

Élite. Foto: Netflix.

“Sex Education”

Episodios: 24 (temporadas 1 a la 3, se ha anunciado una 4 para este 2022)

¿De qué va? El adolescente Otis Milburn, hijo de una renombrada terapeuta sexual, abre un consultorio sexual junto a su amiga Maeve, donde resuelven las dudas de sus compañeros de clase. Porque vivir en la era del smartphone no significa que toda la información sexual disponible sea relevante o útil.

¿Dónde ver? Netflix.

Sex Education. Foto: Netflix.

“Skins”

Episodios: 61 (7 temporadas)

¿De qué va? La serie británica que redefinió el género de dramas adolescentes. Aquí es donde actores como Hannah Murray (“Game of Thrones”), Dev Patel (“¿Quién quiere ser millonario?”), Joseph Dempsie (“Game of Thrones”), Daniel Kaluuya (“Get Out”) y otros aparecieron antes de ser famosos.

¿Dónde ver? Netflix

Skins. Foto: E4.

“13 Reasons Why”

Episodios: 49 (temporadas 1, 2, 3 y 4)

¿De qué va? El suicidio de Hannah Baker destapa una serie de problemas en la escuela secundaria Liberty High, donde hasta el más inocente tiene algo que ocultar. La serie fue tan criticada que sus creadores tuvieron que editar la primera temporada para bajarle el tono a una escena de muerte.

¿Dónde ver? Netflix.

13 Reasons Why. Foto: Netflix.

Dato

“Euphoria” también cuenta con dos episodios especiales, emitidos durante la cuarentena por COVID-19, que se pueden ver en HBO Max con los títulos: “Trouble Don’t Last Always” y “Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob”.

