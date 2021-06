3 de 11

Matt LeBlanc reveló cómo fue su audición. El actor estadounidense estaba quebrado antes de formar parte de Friends. "Recuerdo que había ido un montón de veces. y creo que fue al final. Había ido con un amigo para repasar el guión. Y me dijo: escucha la serie va de amigos y de ser amigos. Sí. Entonces deberíamos salir a tomar unas copas. Me despierto en plena noche en su apartamento y tengo que ir al baño. Me levanto muy rápido y me desmayo, como es habitual… un poco y me caí de bruces en el inodoro y me di en la nariz con la taza y un trozo de carne saltó y me puse a sangrar mientras me miraba en el espejo. Y tenía que ir a la última audición con una enorme costra en la nariz. Y Marta Kauffman me pregunta: qué te ha pasado en la nariz, se lo dije y conseguí el papel", cuenta. (Foto: HBO Max)