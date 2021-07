Conforme a los criterios de Saber más

Después de nueve años “la mejor fuente de información sobre la escandalosa vida de la élite de Manhattan” vuelve. HBO Max, el servicio streaming de WarnerMedia ya disponible en América Latina, estrenó uno de sus títulos más esperados: el ‘reboot’ de “Gossip Girl”, serie que fue un fenómeno juvenil entre el 2007 y 2012.

La historia original de “Gossip Girl” tuvo seis temporadas en la cadena juvenil CW y ganó 18 premios Teen Choice, además inspiró estilos de moda y peinado, e incluso líneas de belleza. Sin mencionar que dio a conocer a estrellas de Hollywood como Blake Lively, Chace Crawford, Penn Badgley, entre otros.

En el pasado, se podían ver todas las entregas en Netflix, pero todos sus derechos en la región pertenecen ahora a HBO Max, donde se puede ver, tanto el ‘reboot’ como la serie que la inspira, creada por Josh Schwartz y Stephanie Savage.

Eli Brown, Savannah Smith, Zion Moreno, Jordan Alexander, Thomas Doherty, Emily Alyn Lind y Evan Mock en "Gossip Girl".

¿Cuándo y dónde ver el ‘reboot’?

La versión 2021 de “Gossip Girl” contará con 10 episodios de una hora y con los mismos creadores y equipo de productores, que incluye a Joshua Safran como guionista. Su primer capítulo, titulado “Just Another Girl on the MTA”, se estrenó este jueves 8 de julio del 2021 en HBO Max. Este será el orden de estreno de los siguientes episodios:

Título del episodio Fecha de estreno Episodio 1: “Just Another Girl on the MTA” 8 de julio Episodio 2: “She’s Having a Maybe” 15 de julio Episodio 3: “Lies Wide Shut” 22 de julio Episodio 4: “Fire Walks With Z” 29 de julio Episodio 5: “Hope Sinks” 5 de agosto Episodio 6: “Parentsite” 12 de agosto Episodio 7: (todavía no anunciado) Todavía no anunciado Episodio 8: (todavía no anunciado) Todavía no anunciado Episodio 9: (todavía no anunciado) Todavía no anunciado Episodio 10: (todavía no anunciado) Todavía no anunciado

Sobre este ‘reboot’, los creadores de la serie se pronunciaron antes de su lanzamiento. “Es algo que hemos estado hablando —Josh, Stephanie y yo—, solo en términos de ‘¿esto es algo que queremos explorar?’, también estamos enamorados de la serie original y tuvimos momentos increíbles y fue una gran parte de nuestras vidas”, explicó Safran a The Hollywood Reporter y agregó, “después, las estrellas se alinearon y tuvimos la posibilidad de dar el salto, y Warner. Obviamente es algo por lo cual nos sentimos muy apasionados. Parecía el mejor momento y la mejor manera de hacerlo”.

Sinopsis

Aunque los fans de “Gossip Girl” tenían la esperanza ver nuevamente a Serena van der Woodsen (Blake Lively), Dan Humphrey (Penn Badgley), Blair Waldorf (Leighton Meester), Nate Archibald (Chace Crawford) y Chuck Bass (Ed Westwick), esta serie sigue a una nueva generación de adolescentes.

Este reboot tomó como referencia los libros de Cecily von Ziegesar y, como han revelado los creadores, estará ambientado “ocho años después de que se cerrara la web, y presentará a una nueva generación de adolescentes provenientes de escuelas privadas en Nueva York. La serie de prestigio abordará cuánto han cambiado las redes sociales, y el paisaje de esta ciudad en los años intermedios”.

La sinopsis del primer capítulo dice lo siguiente: “La élite de Nueva York recibe el nuevo año escolar. Una nueva alumna de Constance St. Jude’s se encuentra en un lugar”.

Duración: 59 minutos (primer capítulo)

Calificación: +13.

La ficticia escuela de Constance St. Jude recibe a nuevos alumnos este 2021.

¿Hay posibilidades de que vuelvan lo actores originales?

De momento, no. El elenco original de la serie no será parte de este nuevo proyecto, ni Blake Lively, Penn Badgely, Chace Crawford y Leighton Meester han sido confirmados para algún cameo. Aunque no por ello la posibilidad ha quedado descartada.

Chace Crawford en "Gossip Girl", la versión original

En una entrevista con Digital Spy, Chace Crawford, que interpretaba a Nate Archibald habló sobre tema. “No sé cómo se vería porque nosotros ya estamos en nuestros treinta, pero siempre digo que fue una parte muy importante en mi vida, estoy abierto a la posibilidad”.

Además, dejó claro que el regreso de su personaje debería estar bien justificado. “Tendría que ser realmente bueno y específico y, con los tiempos en los que corre la televisión con los servicios de streaming, tal vez podría ser una sola temporada de ocho episodios”.

“Sería muy difícil hacer que todos participen debido a sus horarios. Penn, Leighton, Ed… todos están en programas de televisión. Creo que sería complicado reunirse. El reboot podría venir con nuevos personajes”, agregó.

Nuevos personajes

El elenco de la nueva “Gossip Girl” fue presentado un día antes del estreno del primer capítulo en un ‘fashion show’:

Estos son los actores que integran esta nueva historia:

Julien Calloway (interpretada por Jordan Alexander)

Zoya Lott (interpretada por Whitney Peak)

Otto “Obie” Bergmann IV (interpretada Eli Brown)

Audrey Hope (interpretada Emily Alyn Lind)

Max Wolfe (interpretada Thomas Doherty)

Akeno “Aki” Menzies (interpretada Evan Mock)

Luna La (interpretada Zión Moreno)

Monet de Haan (interpretada Savannah Smith)

Kate Keller (interpretada Tavi Gevinson)

Equipo creativo del ‘reboot’

Creación: Stephanie Savage

Guion: Joshua Safran

Producción: Josh Schwartz, Stephanie Savage, Bob Levy, Leslie Morgenstein, John Stephens

Banda sonora

Uno de los atractivos del debut de “Gossip Girl” ha sido su banda sonora, que promete ir sumando más adeptos conforme se lancen los nuevos episodios. Estos son los temas que formaron parte del capítulo “Just Another Girl on the MTA”:

“All My Girls Like to Fight”, de Hope Tala.

“Super Rich Kids”, de Frank Ocean.

“Tame Me Where Your Heart Is”, de Q.

“Positions”, de Ariana Grande.

“Drink”, de CYN.

“Stream”, de Exmiranda.

“Runaway”, de Rei Ami.

“Therefore I Am”, de Billie Eilish.

“Rascal”, de Tinashe.

“Just Checking In”, de Kllo.

“Spiders”, de Jungle Pussy.

“A palé”, de Rosalía.

“I Can’t Stay The Same”, de Vanessa Carlton.

Banda sonora de "Gossip Girl", 2021.

Primeras críticas y reacciones:

¿Qué tan buena es la nueva historia de “Gossip Girl”? La crítica ya ha dado su pronunciamiento. Y, de momento, el primer capítulo no ha sido bien recibido. Estas son algunas de las reseñas de los principales medios:

“The Guardian”:

“La nueva ‘Gossip Girl’ cae en un extraño limbo: es una oda a una era teen ya pasada, que actualizan para una era que probablemente prefiere ver TikTok a privilegiar el porno, y cuyas principales referencias a la cultura pop son guiños que solo entenderá una audiencia entre los finales de sus 20 y los 30 años. Esta serie es un homenaje mediocre, frustrante y exagerado a una propiedad intelectual demasiado protegida para lograr tener la ambición de ‘Generation’ o el valor de ‘Euphoria’, dos verdaderos éxitos de HBO con adolescentes reales”.

Vox:

“¿Realmente alguien quería más de ‘Gossip Girl’? ¿O solo querían más de Leighton Meester siendo una zorra con diferentes estilos de peinado? Porque no es algo que el nuevo ‘Gossip Girl’ ofrezca. Y sin Meester o un equivalente igualmente talentoso de su lado, simplemente esta historia no tiene dónde sostener lo que quiere sostener, lo que hace de esta serie lo peor que puede ser un ‘reboot’: innecesario y poco interesante”.

Jordan Alexander y Whitney Peak como las hermanas Julien Calloway y Zoya Lott en "Gossip Girl".

“The Hollywood Reporter”:

“El reboot de HBO Max de ‘Gossip Girl’ se queda a medias en el camino de repetir lo mejor de la serie original, es semi ambiciosa en su premisa y no está del todo lista para enganchar por completo. Pero más que nada, esta nueva ‘Gossip Girl’ está por debajo en su intento de equipararse a shows como ‘Generation’ de HBO o ‘Élite’ de Netflix, que en primer lugar no habrían existido de no ser por la original ‘Gossip Girl’”.

“USA Today”:

“‘Gossip Girl’ nunca debió ser actualizada (...), era una serie difícil de replicar en el éxito que logró, pero eso no detuvo a HBO en hacer su remake (...) Mientras la ‘Gossip Girl’ de CW no siempre estaba bien escrita, siempre resultaba entretenida. La versión de HBO Max rara vez lo consigue. Es un trabajo digno de vergüenza, lleno de actuaciones carentes de atractivo, una escritura atroz y giros en la trama que rozan con lo sociopático”.

