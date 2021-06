Conforme a los criterios de Saber más

HBO Max por fin está disponible en Latinoamérica. Es uno de los ingresos más esperados por quienes amamos ver series y películas desde la comodidad de nuestras casas. Este servicio de streaming se enfrentará al gigante de Netflix, al veterano Amazon Prime, al español Atresmedia y al casi nuevo Disney Plus. En un mundo digital en el que tenemos tantas opciones para disfrutar, te damos 10 razones (títulos de ficciones) que te harán querer adquirir HBO Max.

“HBO Max es competencia para todos. Netflix tiene algunas buenas series, pero, parafraseando la inmortal frase del Puma Carranza, HBO es HBO; hay un estándar en sus series muy pocas veces igualado en otras plataformas”, explica Alfonso Rivadeneyra, periodista y especialista en series de televisión a Saltar Intro de El Comercio.

Por su parte el crítico de películas y docente universitario, Claudio Cordero, añade que el ingreso de HBO Max a Latinoamérica solo puede significar algo espléndido para los consumidores de series y películas. “La oferta crece y es una oportunidad para poder ver más contenido de calidad. Se amplía un abanico de posibilidades. HBO tiene un prestigio ya ganado y eso es una ventaja”, comenta.

Según Rivadeneyra HBO Max no solo competirá con Netflix, quien vendría a ser su rival número uno, también lo será con el servicio de streaming de Disney. “¿Es competencia para Disney+? Sí, porque no solo tiene contenido para adultos, sino para toda la familia, como series basadas en los personajes de las franquicias ‘Looney Tunes’, ‘Teen Titans Go’; etc. En cuanto a cine tiene la ventaja de tener las historias del Universo DC, así como la saga ‘Harry Potter’ y otras producciones del archivo de Warner Bros; lo cual no es poco”, añade.

HBO MÁX VS. EL CINE

Muchos de los grandes estrenos en películas que debieron proyectarse en el 2020 o 2021 serán emitidos por HBO Max, entonces la pregunta es: si regresan los cines, como en gran parte de Latinoamérica y España, ¿este servicio de streaming tendrá el mismo impacto que en un mundo sin salas de cine?

Según los especialistas Rivadeneyra y Cordero, sí. “Los cines han regresado en casi toda América del Sur, salvo en el Perú y Paraguay. De todas formas, HBO Max las nuevas películas de Warner Bros. 35 días después de su estreno en cines de la región; no de manera simultánea como sí ocurrirá en Estados Unidos. Es una buena opción para los que no se animan a ir todavía a las salas”, indica Rivadeneyra.

Cordero complementa: “Estas plataformas de streaming continuarán teniendo a un público, ya que cuando regresen los cines continuarán haciendo lo de siempre, estas plataformas como Netflixy HBO seguirán compartiendo cine de calidad, artístico y retador”.

LO QUE VIENE

Según explica el crítico de series Alfonso Rivadeneyra, una de las ventajas que tiene HBO es que llegará “con un catálogo nuevo de series que no tenían manera legal de verse en Latinoamérica, como “Raised by Wolves” y “The Flight Attendant”, así como series que antes podían verse en Netflix, pero que habían desaparecido de ese catálogo; allí están, por ejemplo, “The Big Bang Theory”, “El príncipe del rap” y “Friends” “.

Además, se espera que la nueva interfaz de HBO Max sea mejor que el extinto HBO Go, el cual era bastante deficiente.

LOS CLÁSICOS

1. Game of Thrones

Una de las grandes series de todos los tiempo de HBO es “Game of Thrones”. Esta ficción se convirtió en ícono y en uno de los clásicos. Ahora podremos verla completa y sin tener que esperar hasta el siguiente domingo en HBO Max.

Sinopsis: En un mundo fantástico y en un contexto medieval varias familias, relativas a la nobleza, se disputan el poder para dominar el territorio ficticio de Poniente (Westeros) y tomar el control de los Siete Reinos desde el Trono de Hierro, lugar donde el rey ejerce el poder.

Temporadas: 8

2. Sex & the City

Otra de las series más conocidas de HBO y probablemente una de las que marcó una década es “Sex and The City”. Esta ficción que muestra cómo un grupo de mujeres se empoderan y disfrutan de sus carreras, sexualidad y libertad, es una ficción que no podrás dejar de ver.

Sinopsis: Una columnista de sexo, Carrie Bradshaw, y sus tres amigas (Samantha, Charlotte y Miranda) exploran el mundo de las citas de Manhattan, haciendo una crónica de los hábitos los neoyorquinos solteros. No es sorprendente que las mujeres tienen una serie de pretendientes durante el trayecto de la serie.

Temporadas: 6

3. Friends

Al hablar de series icónicas no podemos dejar de nombrar a “Friends”, esta sitcom por excelencia se encontrará de forma legal y todas sus temporadas en HBO Max.

Sinopsis: Joey, Phoebe, Rachel, Ross, Monica y Chandler son un grupo de amigos de Nueva York que pasan sus vidas entre risas, tomando café y, en definitiva, haciendo lo que cualquier grupo de amigos hace cuando se reúne.

Temporadas: 10

4. Westworld

“Westworld” es una serie de televisión de ciencia ficción distópica creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, que ha logrado cautivar al público de HBO. Ahora, gracias a HBO Max podremos verla, una y otra vez.

Sinopsis: En un futuro no especificado, Westworld, uno de los seis parques temáticos poseído y operados por Delos Inc., permite a los visitantes experimentar el Viejo Oeste en un entorno poblado por “anfitriones”, androides programados para satisfacer todos los deseos de los visitantes.

Temporadas: 3

ESTRENOS EXCLUSIVOS

5. Friends: The Reunion

Para los nostálgicos, el elenco de “Friends” se reunió y reveló detalles de cómo fueron las grabación en los años noventas.

Sinopsis: es un especial de reunión de 2021 de la comedia de situación estadounidense Friends. El episodio está producido por los cocreadores de la serie, Marta Kauffman y David Crane, Kevin S. Bright, el reparto principal de la serie y Ben Winston (que también dirigió el especial). En este episodio sin guion, el reparto principal vuelve a visitar los decorados de la serie original (como los apartamentos de Friends, la cafetería Central Perk y la fuente de agua de Friends).

Temporada: 1

6. Space Jam 2

Sinopsis: Durante un viaje a los Warner Bros. Studios, la superestrella de la NBA LeBron James y su hijo quedan atrapados accidentalmente en un mundo que contiene todas las historias y personajes de Warner Bros., bajo el control de una fuerza todopoderosa y defectuosa que se llama AI G (interpretado por Don Cheadle). Con la ayuda de Bugs Bunny, Lebron debe navegar a través de un mundo nunca antes imaginado, lleno de escenas y personajes icónicos de películas mientras recluta a los Looney Tunes para rescatar a su hijo perdido.

Estreno: 16 de julio

7. Godzilla vs. Kong

Sinopsis: Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Monarch se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra.

Estado: Disponible.

8. The Flight Attendant

Sinopsis: The Flight Attendant sigue a la azafata Cassandra Bowden que se despierta en su habitación de hotel con resaca de la noche anterior, con un cadáver a su lado en Bangkok. Con miedo de llamar a la policía, continúa su mañana como si nada hubiera pasado, uniéndose a las otras azafatas y pilotos que viajan al aeropuerto. En Nueva York, se encuentra con agentes del FBI que la interrogan sobre su reciente escala en Bangkok. Aún incapaz de reconstruir la noche, se pregunta si ella podría ser la asesina.

Temporada: 1

Estado: Disponible

9. Gossip Girl

Sinopsis: El drama adolescente gira en torno a las vidas de los adolescentes multimillonarios de la élite de Manhattan, Nueva York. Los chismes, conflictos amorosos, familiares y económicos, las traiciones y las confesiones están a la orden del día de los jóvenes neoyorkinos.

Temporada: 1

Estreno: 8 de julio

10. Euphoria

Sinopsis: Una joven Kat gana peso después de regresar de vacaciones y es excluida por sus compañeros y, antes de la preparatoria, se convierte en una popular escritora de fan fiction en línea. Después del incidente con el fentanilo, Jules le dice a Rue que ella no será amiga de ella si sigue usando drogas.

Temporada: 1 y 2 (con fecha de estreno por definir)

Estado: Disponible