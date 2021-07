Conforme a los criterios de Saber más

HBO Max finalmente está en América Latina. La plataforma de streaming que se perfila como una de las rivales más fuertes de Netflix ya está operativa en 39 territorios de la región y descargarla no es nada del otro mundo. Se puede hacer tanto en los teléfonos móviles como en las computadoras y en modelos seleccionados de los Smart TV.

En Saltar Intro pusimos a prueba la plataforma de streaming en diferentes dispositivos y este es nuestro veredicto:

Doblaje y subtitulado

A diferencia de otras plataformas como Netflix y Amazon Prime, HBO Max no tiene la opción de poner los subtítulos en el idioma original de las series o películas. El contenido solo se encuentra subtitulado en español o portugués. En cuanto al doblaje, sucede lo mismo, incluso hay producciones que no están dobladas al portugués.

En HBO Max puede ajustarse el color y el tamaño de la fuente de los subtítulos.

HBO Max. (Foto: El Comercio)





Amazon Prime (Foto: El Comercio)

Calificación: ★★

Contenido y estrenos

En HBO Max, los usuarios cuentan con el catálogo de WarnerMedia (compuesto por las producciones de Warner Bros Pictures, New Line Cinema, Cinemax, Crunchyroll, Adult Swim, Cartoon Network, DC Comics, TCM y HBO, etc.) y los “Max Originals”, una lista de series y películas producidas exclusivamente para esta plataforma.

Entre los estrenos originales de HBO Max se encuentran la serie protagonizada por Kaley Cuoco, titulada “The Flight Attendant”, el drama juvenil “Genera+ion” y la historia de ciencia ficción producida por Ridley Scott, “Raised by Wolves”. Estos comparten tribuna con los reality shows como “Bake Off”, bajo la conducción de Angélica Vale.

Los usuarios celebraron que series como “Friends” regresen a las plataformas de streaming, hace un año habían sido retirada del catálogo de Netflix.

Friends: sus protagonistas.

Sin embargo, en HBO Max en Latinoamérica los estrenos de cine no se lanzarán simultáneamente como sí sucede en Estados Unidos. En la región, las películas estarán disponibles 35 días después del estreno en la pantalla grande. Mal que bien, se podrá disfrutar de los estrenos a corto plazo.

Calificación: ★★★★★

Navegación

Sobre la navegación, debes asegurarte de permanecer en una zona con alta cobertura de internet o configurar la aplicación para que no deje de funcionar cuando no se tenga Wifi. HBO Max deja de reproducirse en la computadora cuando se cambia de pestaña, a diferencia de otras plataformas.

Calificación: ★★★

¿Cómo acceder a HBO Max?

Si tienes un celular con sistema operativo Android, deberás descargar la aplicación desde tu Play Store, y si tienes un iPhone, lo puedes hacer desde la App Store. Para los Smart TV solo debes descargar HBO Max desde el menú de aplicaciones y también puedes hacerlo en consolas como Xbox y PlayStation.

Luego de descargar la aplicación, podrás suscribirte para disfrutar del contenido, para ello debes estar conectado a internet.

Hace unos días Samsung, anunció que la aplicación está disponible en sus televisores. “Los Smart TVs Samsung del 2016 en adelante, ofrecerán HBO Max, la plataforma de streaming operada por WarnerMedia. Con la llegada de la nueva plataforma, las familias peruanas ahora pueden disfrutar de una amplia colección de películas y programas de TV para toda la familia, que van desde Harry Potter y The Matrix hasta Friends y Game of Thrones”, escribió Samsung en su web.

La aplicación también está disponible en modelos específicos de los LG TV. Asimismo, los usuarios pueden acceder al servicio a través de HBOMax.com, utilizando cualquiera de los siguientes navegadores de internet: Firefox, Chrome, Safari (para usuarios de Apple) y Edge (para usuarios de Windows), dispositivos Roku y modelos de TV Roku.

(Foto: Warner Bros.)

¿Cómo usar HBO Max en celulares y computadoras?

La barra del menú se encuentra al lado izquierdo de la pantalla. Ahí la plataforma divide su contenido en series, películas, producciones originales, contenido recién añadido, últimos días, próximamente y en Tendencia.

Además, debajo de estas propuestas, encontrarás el contenido dividido en acción, animación, comedia, crimen, documentales, drama, fantasía y ciencia Ficción, terror y suspenso, internacional, infantil y familiar, producciones locales y romance.

Las cintas también están divididas por marcas como HBO, Warner Bros, DC, Cartoon Network y Max Originals, producciones originales de la plataforma.

En el menú de recomendaciones aparecen en primer lugar series como “Friends, The Reunion” y “Raised by Wolves” (Max Original) y películas como “Harry Potter” (la saga completa), “La liga de la justicia” y “Mujer Maravilla 1984″. Sin embargo, no hay acceso a un tráiler o una reseña del contenido, para enganchar al usuario. Solo está la opción reproducir.

Debajo de cada capítulo aparece el tiempo de duración de la serie, película o documental, el año en el que fue producido, el formato en el que está, el elenco y el equipo de producción. También está habilitada la opción de descarga.

¿Y en los Smart TV?

Durante los primeros días del lanzamiento de la plataforma no se podía descargar la app HBO Max en todos los smart TV; sin embargo, con el pasar de los días, plataformas como Samsung anunciaron que la aplicación ya se podía disfrutar en todos los televisores inteligentes desde los modelos 2016 en adelante.

Luego de descargar la APP, HBO Max te pide que insertes el código que aparece en la pantalla ingresando a hbomax.tv/tvsignin desde tu celular o computadora. Una vez realizado este paso, recibirás un correo de confirmación y ¡Bingo!

HBO Max está disponible en los Smart TV de Samsung. (Foto: El Comercio)

En la TV, el menú también se encuentra al lado izquierdo de la pantalla, pero las opciones son distintas. Ahí el contenido está dividido entre películas, series y explorar. También aparece una barra en la que si das clic aparecen las marcas HBO, DC, Warner Bros y Cartoon Network.

Cuando presionas el botón buscar, aparecen la recomendaciones de HBO Max, que son las mismas que pueden apreciarse en las versiones para computadora y celulares.

Cuando das clic a alguno de los contenidos, tampoco hay un tráiler; sin embargo, sí puede apreciar una reseña. En la versión para Smart TV no se aprecia al elenco de actores ni al equipo que participa en las producciones.

¿Qué películas y series puedes ver en HBO Max?

El catálogo de HBO Max para Latinoamérica está compuesto por películas y series de grandes producciones de DC Comics, Cartoon Network, Warnes Bros y más.

Después del éxito de "Wonder Woman" (2017), la directora Patty Jenkins y la actriz Gal Gadot se vuelven a unir para una secuela ambientada en la década de los 80. Aunque no tan bien recibida como la original, la película cuenta con la excelente actuación de Pedro Pascal como el villano Maxwell Lord. (Fuente: HBO Max)

Entre el contenido que podrás ver en HBO Max están las series “Juego de Tronos”, “Friends”, “The Bing Bang Theory”, “South Park” y películas como la trilogía del “Señor de los Anillos” y toda la saga de “Harry Potter”.

Calificación final :

En resumen, HBO Max es una buena opción para los que buscan mayor variedad de contenido en streaming. Aunque su plataforma podría mejorar en las opciones que ofrece para navegación, sin duda, esta plataforma paga su precio con el catálogo que ofrece.

★★★★

VIDEO RECOMENDADO

Netflix lanzó oficialmente el tráiler del episodio especial de la increíble serie coreana de zombis. “Kingdom: Ashin del norte”, se estrenará el 23 de julio. (Fuente: Netflix)