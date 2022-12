Se acaba el año pero no los estrenos en HBO Max. Este servicio de streaming se ha convertido en uno de los favoritos de los amantes de las series. Este año trabajo varias series exitosas como la segunda temporada de “Euphoria” y el monstruo “House of the dragon”. Para terminar el 2022, ha hecho una selección de nuevas ficciones que compartimos a continuación:

ESTRENOS ESTERALES

1 Gossip Girl Segunda temporada 2 His Dark Materials Tercera temporada 3 Doom Patrol Tercera temporada 4 Jugada peligrosa Estreno 5 Navidad en vivo Nueva serie 6 Spider-man: sin camino a casa Estreno estelar

DEL CINE A TU CASA

1 Tren bala Estreno 2 El hombre del norte Estreno 3 Coda: señales del corazón Estreno

SERIES

1 Algo así Segunda temporada 2 Dulce Ambición Estreno 3 El caso Lindy Chamberlain Estreno 4 House of ho Estreno 5 The Head Segunda temporada 6 Wipeout Temporada 8 7 La Niñera 8 Sicarios: Sindicato del Crimen Estreno original

PELÍCULAS

1 Bad Boys II: Vuelven más rebeldes 2 Bourne: El ultimátum 3 Damas en guerra 4 Dos policías rebeldes 5 Jurassic Park 3 6 Proyecto X 7 La momia