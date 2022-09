El amor del rey Viserys I por su hija Rhaenyra destruirá al reino, dice la historia de Westeros; pero la realidad es más compleja. El quinto episodio de “House of the Dragon” (“La casa del dragón”), precuela de “Game of Thrones”, presenta diversos intereses en juego, donde no todo tiene que ver con la ambición por lo material, adquirible por fuerza o por mérito. En cambio, cuando se anhela lo intangible emerge la desagradable realidad.

A continuación, SPOILERS:

La trama “House of the Dragon” 1x05: “We Light the Way”. El rey Viserys I entrega la propuesta de matrimonio para su hija Rhaenyra con la casa Velaryon. Rhaenyra y su futuro esposo, Laenor, llegan a un acuerdo para vivir en paz. Ya en la boda, las distintas facciones se encuentran para limar asperezas viejas y crear nuevas, donde destacan la temeraria decisión de la reina Alicent y el descaro de Daemon. Nuevas alianzas se tejen en medio del derramamiento de sangre.

Otto y Alicent Hightower en "House of the Dragon", episodio 5.

El amor que nos destruye

Que Viserys Targaryen (Paddy Considine) insista en el nombramiento de su hija Rhaenyra (Milly Alcock) como heredera, traerá consecuencias. Una decisión no existe en el vacío, pues afecta al equilibrio de poderes y no solo en intereses monetarios. Tras hablar con su padre, la reina consorte Alicent Hightower (Emily Carey) concluye que convertir en heredero al príncipe Aegon II, en oposición a la orden del monarca, es lo mejor para garantizar la sobrevivencia de sus hijos. Las palabras son viento, pues cuando Viserys muera un rey llamado Aegon Targaryen tiene más probabilidades de recibir apoyo de los lords que una mujer, por más primogénita que sea. Puede que Alicent haya sido manipulada políticamente por su padre, el desaforado Otto Hightower, pero eso no significa que se quede así siempre. Por eso indaga sobre la virtud de la princesa con el mismo Criston Cole (Fabien Frankel), un intento por ganar terreno.

En el castillo de High Tide, los Velaryion no reciben con entusiasmo la propuesta del rey Viserys de casar a Rhaenyra con Laenor (Theo Nate), pues saben que la sucesión de la princesa será desafiada. Aun así, se trata del rey y desobedecerlo no es conveniente. Pero hay otro motivo para aceptar: lord Corlys (Steve Toussaint) quiere justicia para su esposa Rhaenys (Eve Best), “la reina que no fue”. Algo de historia: Rhaenys es hija de Aemon Targaryen, quinto hijo del rey Jaehaerys I, mientras que su primo Viserys es hijo de Baelon Targaryen, sexto hijo del rey. La hija mayor del hijo mayor no fue reina solo por haber nacido mujer. Corlys quiere que, por fin, los descendientes de su esposa, y de él, ocupen el Trono de Hierro. Un acto de ambición, pero también de amor.

Mientras el sentimiento mueve a estos personajes, la futura pareja actúa con cálculo. Rhaenyra y Laenor llegan a un acuerdo, donde ambos acceden a mantener las apariencias mientras, en el amor y el sexo, seguirán haciendo lo que les place; Laenor con el “caballero de los besos” Joffrey Lonmouth (Solly McLeod) y Rhaenyra con cualquiera menos Criston Cole (Fabien Frankel), que cae en lo mismo que la reina y los Velaryon. El enamorado caballero de la Guardia Real le propone a la princesa escapar juntos a Essos, cosa que ella rechaza sin pensarlo mucho. ¿Por qué el caballero tuvo que decir eso? Él tiene sus motivos, sea el amor (no correspondido), sea el salvaguardo del escaso honor de su pequeña familia. Eso no cambia el resultado: un corazón roto.

Completa el cuadro la conversación de un enfermo Viserys y su mano, lord Lyonel Strong (Gavin Spokes), donde se ambos hablan del legado, de si hubiese sido conveniente haber gobernado en batalla y no en paz, que tal vez los desafíos lo habrían hecho alguien diferente. Alguien —y esto no lo dice la serie, sino que es una interpretación personal— firme, cruel hasta lo último, que hiciera lo necesario para salvaguardar su legado. Viserys morirá en tiempos de paz, pero sembrará la mayor guerra en la historia de Westeros.

Ese día, algo se rompió dentro de Criston Cole (Fabien Frankel). Foto: HBO Max.

Un combate metafórico

Las tramas bélicas en ficción aceleran la narrativa, la sangre resuelve tramas a la fuerza. De momento hay paz en “House of the Dragon”, así que la serie se conforma con lo segundo mejor a una guerra: una boda, que en Westeros siempre está marcada por la tragedia. En la mejor tradición de “Game of Thrones”, este encuentro sirve para que los personajes no solo se midan mutuamente en poder, en ingenio, sino que pongan un show para los demás.

Pero el evento más trascendental del banquete no incluye a los príncipes, sino a la reina Alicent, cuya entrada interrumpe la alocución del rey y cambia el curso de la historia: ella tiene un vestido verde esmeralda, el color que el faro la ciudad de Oldtown muestra cuando la casa Hightower llama a sus abanderados a la guerra. El detalle que habría pasado desapercibido al espectador a no ser por la acotación que hizo Larys ‘Clubfoot’ Strong (Matthew Needham), que en este episodio se revela como un conspirador. Un dato de relevancia evidente, donde la serie quiere restregarte en la cara lo que pasará, pero que se corresponde con el tono melodramático.

Lady Rhea Royce en "House of the Dragon", episodio 5.

El banquete transcurre “normalmente”: Daemon coquetea con la jovencísima Laena Velaryon (Phia Saban), Joffrey Lounmouth busca una alianza con su “colega” Criston Cole, Jason Lannister (Jefferson Hall) queda otra vez como un payaso ante rey y princesa y lord Gerold Royce (Owen Oakeshott) termina con el rabo entre las piernas luego de su acertada acusación de asesinato a Daemon. Mientras tanto, Viserys contempla el desastre y, en su ansiedad, solo se mete un bocado tras otro de comida. El baile narra una historia, tiene inicio, nudo y clímax, que parece ser el coqueteo público de Rhaenyra con su tío. Pero la tensión aumenta abruptamente con una pelea.

Criston Cole, herido por las palabras de Lounmouth, quien lo reconoció como amante de la princesa, mata al caballero a puñetazos y anula cualquier posibilidad de ser guardián de Rhaenyra en el futuro. La boda, que estaba planeada para ocurrir en unos días, se adelanta. Un asunto triste y sombrío forjado sobre hierro y sal, sobre sangre y fuego. Pero no es la única alianza, pues conocedora del vínculo de Cole con la princesa, la reina Alicent impide que este caballero se suicide. Una alianza que no es boda, pero que traerá frutos considerables.

En la mitad del recorrido, “House of the Dragon” mantiene su alma de telenovela que la distingue de “Game of Thrones”, pero también se acerca al original en un episodio con no pocas sutilezas; donde una palabra precisa en el oído indicado puede tanto, o más, que una espada. No es un equilibrio perfecto de lo viejo y lo nuevo, pero de momento servirá. El mejor episodio hasta ahora.

Pensamientos sueltos

“We Light The Way” (”Nosotros iluminamos el camino”) es el lema de la casa Hightower, que se amarra con la elección de atuendo de la reina.

Adiós Rhea Royce (Rachel Redford), esposa de Daemon. Apenas y te conocimos.

Daemon se reconfirma como el mejor personaje de la serie. Un caradura, pero elegante.

Adiós, Joffrey Lonmouth. Nada justifica lo que te hizo Cole.

Alicent habló más fuerte con ese vestido que con cualquier palabra. La moda en Westeros, y también en el mundo real, s una declaración de intenciones.

Cuando Alicent llamó a Cole a sus aposentos, no esperaba que él revele sus intimidades con la princesa. Como dice el meme, fue por cobre y encontró oro.

Harwin Strong (Ryan Corr) le hizo honor a su apellido, pero no es el único. Su hermano Larys, el del pie torcido, hizo más con palabras que con las armas al revelar a la reina Alicent lo del té de la luna.

La fortaleza Velaryon está llena de tesoros conseguidos en los viajes de lord Corlys. El destino de las riquezas es, como todo en esta historia, triste.

El tráiler del próximo episodio ya muestra a otras actrices como Alicent y Rhaenyra: Olivia Cooke y Emma D’Arcy, respectivamente.

Siguiendo con el tráiler, allí vemos a los hijos de la princesa heredera, que tienen el cabello negro cuando se supone que debería ser rubio platino. ¿Quién es el verdadero padre?

No puedo evitar sentir pena por Viserys. Ha hecho cosas despreciables, pero aun sí quiere ser un buen padre. El problema es que en Westeros solo puedes ser una cosa u otra. No hay puntos medios.

Laenor arrastrándose por el suelo parecía un pez fuera del agua. O, mejor dicho, un caballito de mar, como el escudo de su casa. Pobre hombre.

Calificación: 4 de 5

Además… El dato Puedes ver nuevos episodios de “House of the Dragon” todos los domingos a las 8 p.m. por la app HBO Max y los canales de cable HBO (DirecTV, Movistar, etc).