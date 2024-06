La danza de dragones continúa sumándole nuevos fanáticos a “House of the Dragon”, que con su segunda temporada, estrenada el 16 de junio en HBO, ya es uno de los títulos más populares en televisión y streaming.

La serie tuvo un promedio de 7,8 millones de espectadores con “A son for a son”, su capítulo debut, y espera mantener ese ritmo hasta el 4 de agosto, cuando se lance su gran desenlace. De momento, los fans esperan expectantes el capítulo 3, que llegará con un cambio: un nuevo horario de emisión.

En esta nota te contamos todos los detalles sobre el nuevo horario de “House of the Dragon 2″.

¿A qué hora ver el episodio 3 de “House of the Dragon”?

El tercer episodio de “House of the Dragon” será dirigido por la cineasta Geeta Patel, quien ha trabajado en series como “Sense8″, “Atypical”, “Ahsoka” y “Santa Clarita Diet”. El capítulo se estrenará este domingo 30 de junio a las 21 horas (Perú). Es decir, una hora más tarde del horario que se había establecido para los dos primeros episodios.

Estos son los horarios por país:

México, Guatemala: 19 horas.

Bolivia, Panamá, Perú, Ecuador, Colombia: 21 horas.

Chile, República Dominicana, Paraguay, Venezuela: 22 horas.

Uruguay, Argentina: 23 horas.

Tráiler del nuevo episodio

En el nuevo episodio de “House of the Dragon 2″ veremos cómo se arman los bandos de cara a la gran guerra por el trono. Rhaenyra se ha visto amenazada por los usurpadores del trono, quienes enviaron a un hombre a intentar asesinarla. Mientras tanto, Aegon II, el rey en el trono, continúa buscando venganza tras el asesinato de uno de sus hijos pequeños.

Mira el avance oficial del episodio 2x03:

De momento, no se ha anunciado el título oficial del nuevo capítulo de “House of the Dragon”.

