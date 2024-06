El segundo episodio de “House of the Dragon 2” (”La Casa del Dragón”, en español) terminó con una dramática escena de los gemelos Erryk y Arryk Cargyll dando su última batalla ante los ojos de Rhaenyra Targaryen. En la serie, es un momento cargado de emoción que difiere del libro “Fuego y sangre”, escrito por George R.R. Martin y en el que se basa la producción de Max. A continuación, hacemos un versus entre los hechos de la obra literaria y la adaptación de televisión.

“House of the Dragon 2” se ambienta en un promedio de 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones” (2011). La segunda temporada de la serie de Max continúa con la tumultuosa historia de la Casa Targaryen, centrada en la guerra civil o también llamada la Danza de los Dragones, donde la familia y el reino de Westeros se dividen en diferentes bandos.

Erryk Cargyll (Elliott Tittensor) le entrega la corona del rey Viserys a Rhaenyra Targaryen en el episodio 10 de la primera temporada de "House of the Dragon". (Foto: HBO)

A modo de resumen, se puede afirmar que Erryk y Arryk Cargyll (actores Luke y Elliott Tittensor) son hermanos gemelos y pertenecen a la Guardia Real de la Casa Targaryen. Su lealtad se divide durante la guerra civil, puesto que Erryk decide estar del lado de la princesa Rhaenyra Targaryen, mientras que Arryk se alinea con el rey Aegon II Targaryen, hijo de Alicent Hightower.

¿Qué sucede con Erryk y Arryk en la serie?

La segunda temporada de “House of the Dragon” arranca con la muerte del hijo de Aegon II Targaryen, Jaehaerys, quien es asesinado a manos de los sicarios contratados por Daemon. En el episodio 2, Sir Criston Cole intimida al guardia real Arryk Cargyll, y después, le ordena que se infiltre en Rocadragón para ejecutar a la Reina Rhaenyra Targaryen. Era la única persona que podía ingresar sin que nadie se diera cuenta, porque se veía camuflado por el rostro gemelo de su hermano Erryk, quien estaba del lado de la reina como protector de la realeza.

Los hermanos Luke y Elliott Tittensor interpretaron a Arryk y Erryk, gemelos separados durante la guerra civil en "House of the Dragon 2". / Max

Los hermanos gemelos están divididos en esta historia, al mismo tiempo que las familias Targaryen y Hightower. En este contexto, Criston Cole convence a Arryk de ejercer la misión de vida o muerte bajo el argumento del honor y “la gloria” por acabar con la enemiga del rey Aegon II Targaryen. Sin embargo, cuando el guardia llega al castillo de la Rhaenyra, es delatado por una plebeya Mysaria. Minutos después, Erryk se infiltra en los aposentos de la reina y su hermano acude en auxilio de la realeza. La sangre corre a punta de espadas. Finalmente, la pelea culmina cuando Arryk muere en los brazos de Erryk, quien, devastado por el acto, pide perdón a la reina antes de quitarse la vida.

¿Qué sucede con Erryk y Arryk en el libro?

En “Fuego y sangre”, la muerte de los gemelos Cargyll se narra desde diferentes perspectivas. Según el relato del Gran Maestre Munkun, Arryk fue enviado a Rocadragón para matar a Rhaenyra. De acuerdo con el punto de vista del bufón de los Targaryen, Mushroom, la misión del gemelo era asesinar a los hijos de la reina, Jacaerys y Joffrey. En el duelo final, Erryk le inflige un golpe mortal a Arryk y con ello termina con su vida.

A diferencia de la serie de Max, Erryk no se suicida inmediatamente, sino que agoniza durante cuatro días y maldice a su hermano en su lecho de muerte. Por cuestiones de tiempo, los guionistas se decidieron por una narrativa más simplificada y enfática en el acto de la traición y el duelo fraternal, mientras que el libro presenta el hecho con mayor brutalidad y prioriza la tragedia de la guerra civil Targaryen.