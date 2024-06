La segunda temporada de “House of the Dragon” atrapó a los fanáticos de los libros de George R. R. Martin y el título “Game of Thrones” (2011). El segundo episodio de la segunda temporada de la serie de Max tiene una mezcla de intriga política, drama familiar y muchos dragones. Moondancer (o ‘Danzarina Lunar’, en español) es el majestuoso dragón de Baela Targaryen, quien será un arma clave esta temporada.

La serie de 8 episodios, “House of the Dragon 2″, producida por Ryan Condal, precede los hechos de “Game of Thrones”. Se sitúa 200 años antes de los hechos de la serie anterior de HBO y narra la ruptura de la familia Targaryen por culpa de la ambición y el poder. Rhaenyra Targaryen se traslada a Rocadragón con Aegon I y sus hijos, cuando su derecho al trono se ve mermado por la Casa Hightower.

Bethany Antonia como Baela Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO) / HBO

¿Quién es el dragón Moondancer?

Moondancer es un dragón hembra imponente y elegante que fue otorgado a Baela Targaryen, interpretada por la actriz Bethany Antonia. La relación entre su dueña y la criatura tiene un valor especial en la temporada 2, debido al vínculo de confianza y lealtad de la joven a la Corona.

En el segundo episodio de “House of the Dragon 2”, Baela se encuentra en el castillo de Rocadragón junto a su padre y Rhaenyra Targaryen, la reina a quien sirve. Cuando Daemon y su esposa pelean, la joven entra a la habitación y la monarca le pide que “monte guardia” con el dragón Moondancer hasta King’s Landing. “Dependo de ti, Baela. No puedo permitir más errores”, le dice Rhaenyra, preocupada por las consecuencias que traerá la muerte del hijo del rey Aegon II Targaryen en el episodio 1.

Baela es hijo del rey Daemon Targaryen (Matt Smith) y Laena Velaryon (Nanna Blondell), y tiene una hermana gemela, Rhaena. Su madre falleció y su padre se casó por segunda vez con su sobrina, Rhaenyra. Por lo mismo, ella se encuentra bajo la facción que apoya a la Reina durante el inicio de la guerra. En el episodio 3 de la serie, el público verá a la joven montar al dragón Moondancer en todo su esplendor.

Fecha de estreno del episodio 3 de “House of the Dragon 2″

El tercer capítulo de “House of the Dragon 2″ se estrenará el domingo 30 de junio a las 8 p.m. (hora Perú). Se podrá ver por televisión mediante la señal de HBO, pero también por streaming en Max y otra opción para visualizar los episodios son DGO, plataforma de DirecTV. Se trata de un estreno multiplataforma en simultáneo.